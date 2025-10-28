Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο S&P 500

Όλο και υψηλότερα, σε νέα ιστορικά υψηλά, κινείται ο δείκτης S&P 500, καθώς το κλίμα στη Wall Street παραμένει θετικό, μετά από μια νέα σειρά αποτελεσμάτων τριμήνου που εντυπωσίασαν τους επενδυτές.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,57% στις 47.813 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,16% στις 6.886 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,45% στις 23.743 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, οι μετοχές των UPS και UnitedHealth ενισχύονται κατά 12% και 4%, αντίστοιχα, μετά τα αποτελέσματά τους για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street.

Η PayPal, η οποία παρουσίασε επίσης καλύτερα αποτελέσματα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σημειώνει άνοδο 8% στην αρχή των συναλλαγών, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε στο CNBC ότι έχει συνεργαστεί με την OpenAI για την ενσωμάτωση του ψηφιακού πορτοφολιού της στο ChatGPT, επιτρέποντας έτσι στους χρήστες να πληρώνουν για αντικείμενα μέσω του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κύριοι καταλύτες όμως της αγοράς αυτή την εβδομάδα είναι τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, η απόφαση για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και μια πιθανή εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Η εστίαση λοιπόν είναι την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς από μερικές από τις εταιρείες των «Magnificent 7», όπως η Alphabet, η Amazon, η Apple, η Meta Platforms και η Microsoft, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής αξίας του S&P 500, θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα τους.

Σήμερα, έχουμε επίσης την έναρξη της διήμερης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όπου αναμένεται ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει για δεύτερη φορά φέτος το βασικό της επιτόκιο.

Οι επενδυτές ελπίζουν σε σήμα από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, την Τετάρτη, ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μια ακόμη μείωση στην τελευταία συνεδρίαση του έτους τον Δεκέμβριο, εν μέρει λόγω ανησυχιών για μια εξασθενημένη αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αντιμετωπίζει ένα «κενό» οικονομικών δεδομένων λόγω της συνεχιζόμενης αναστολής της κυβέρνησης των ΗΠΑ.