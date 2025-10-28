Ελβετικό φράγκο: Ρεκόρ αρνητικών στοιχημάτων από margin traders της Ιαπωνίας

Το carry trade ανάμεσα στα δύο νομίσματα με τις χαμηλότερες αποδόσεις

Ελβετικό φράγκο: Ρεκόρ αρνητικών στοιχημάτων από margin traders της Ιαπωνίας
Σε ιστορικά υψηλά έχουν αυξήσει τα αρνητικά στοιχήματα για το ελβετικό φράγκο οι margin traders της Ιαπωνίας, καθώς επιδιώκουν να επωφεληθούν από τη διαφορά στο κόστος δανεισμού μεταξύ των δύο χωρών.

Margin traders είναι οι επενδυτές που δανείζονται χρήματα από μια χρηματιστηριακή εταιρεία για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας μόχλευση για να ελέγχουν μια θέση μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσαν με το δικό τους κεφάλαιο.

Οι καθαρές αρνητικές θέσεις των επενδυτών στο ελβετικό νόμισμα αυξήθηκαν σε 348,9 δισ. γιεν (2,3 δισ. δολάρια) αυτό το μήνα, σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της Financial Futures Association of Japan και του Tokyo Financial Exchange από το Bloomberg. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία το 2008 και σχεδόν διπλάσιο από το επίπεδο που παρατηρήθηκε στην αρχή του έτους.

Ω ένα ωραίο carry trade!

Η επένδυση αποσκοπεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά μεταξύ της νομισματικής πολιτικής των δύο οικονομιών, των οποίων τα νομίσματα έχουν την χαμηλότερη απόδοση στον κόσμο. Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα μείωσε το επιτόκιο πολιτικής της στο μηδέν τον Ιούνιο, ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να συνεχίσει την αυστηροποίηση της πολιτικής της μετά την αύξηση του κόστους δανεισμού τον Ιανουάριο στο 0,5%.

«Αν λάβουμε υπόψη την προτίμηση των ιδιωτών επενδυτών για νομίσματα με υψηλότερες αποδόσεις, αυτό αντανακλά την αποφασιστική πρόθεσή τους να πουλήσουν το φράγκο» υπογραμμίζει ο Marito Ueda, διευθύνων σύμβουλος της SBI Fxtrade Co. στο Τόκιο.

Οι προθεσμιακές αποδόσεις του ελβετικού φράγκου είναι αρνητικές, ενώ αυτές του γιεν διαμορφώνονται σε περίπου 0,27% σε τριμηνιαία βάση. Αυτό σημαίνει ότι το σορτάρισμα του φράγκου έναντι του γιεν αποφέρει θετικό carry. Ωστόσο, οι επενδυτές που άρχισαν να αυξάνουν τις αρνητικές θέσεις τους στο ζεύγος αυτό στην αρχή του έτους αναμένεται να υποστούν ζημιά σχεδόν 10%.

«Αυτές οι θέσεις αντικατοπτρίζουν τη διαφορά στη νομισματική πολιτική μεταξύ Ελβετίας και Ιαπωνίας» τονίζει ο Rikiya Takebe, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της Okasan Securities Co. στο Τόκιο. Ωστόσο, «οι αποδόσεις από το carry trade πρέπει να έχουν εξαφανιστεί από την άμεση μεταβολή».

