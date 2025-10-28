Citi: Υποβαθμίζει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της για χρυσό και ασήμι

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις τιμές του χρυσού

Commodities 28.10.2025, 12:06
Citi: Υποβαθμίζει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της για χρυσό και ασήμι
Newsroom

Τους βραχυπρόθεσμους στόχους για τις τιμές του χρυσού και του ασημιού μείωσε η Citi επικαλούμενη μεταβολές στις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς.

Προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού στους επόμενους τρεις μήνες θα είναι στα 3.800 δολάρια η ουγγιά έναντι 4.000 που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και η τιμή του ασημιού στα 42 δολάρια η ουγγιά από 55 δολάρια.

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά

Οι μειώσεις έρχονται μετά από εμπορικές διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με χώρες όπως η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και η Καμπότζη, παράλληλα με πιθανές συνομιλίες με τη Βραζιλία, την Ινδία και την Ταϊβάν, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχει σηματοδοτήσει άνοιγμα σε συζητήσεις, μειώνοντας την αβεβαιότητα της αγοράς, ανέφερε η Citi.

Η τράπεζα υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στη δυναμική των τιμών, η πιθανή επίλυση του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και οι χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές του χρυσού βραχυπρόθεσμα.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί κατά 51% από την αρχή του έτους εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων και αγορών από τις κεντρικές τράπεζες. Έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων η ουγγιά στις 20 Οκτωβρίου, αλλά έχουν υποχωρήσει κατά 10% από τότε.

«Η πληθώρα ανησυχιών που οδηγούν την τιμή του χρυσού σε άνοδο μπορεί τελικά να χρειαστεί να γίνει το βασικό σενάριο για να διατηρηθεί αυτή η ανοδική πορεία μέχρι το 2026» εκτιμά η Citi, προσθέτοντας ότι η μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη περίπτωση για την επένδυση σε χρυσό ως αντιστάθμιση έναντι πιθανών γεωπολιτικών και οικονομικών ανησυχιών παραμένει ισχυρή.

Οι προβλέψεις των αναλυτών

Ακολουθεί η λίστα τους  Reuters με τις τελευταίες προβλέψεις των αναλυτών για τις τιμές του χρυσού το 2025 και το 2026

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Όλα τα λεφτά» στην 5η Νοεμβρίου - Οι υποψήφιοι του MSCI
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Markets

Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Markets

Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Τζούλη Καλημέρη
Shein: Επίσημη πρώτη για το φυσικό κατάστημα – Η αρχή στο Παρίσι
World

Ανοίγει η αυλαία για το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein

Παρά την σχεδόν καθολική αντίδραση φορέων στη Γαλλία, η συμμαχία μεταξύ Shein και BHV γίνεται πραγματικότητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
Λειψυδρία: Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής το έργο του Εύηνου προϋπολογισμού 535 εκατ. ευρώ
Green

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ.

Το καλοκαίρι η πρόσκληση για το μεγάλο έργο του Εύηνου - Έρχεται αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής με ανταποδοτική ανάκτηση κόστους

Μάχη Τράτσα
Wall Street: Τι την στοιχειώνει αυτό το Halloween [γραφήματα]
Wall Street

Τι στοιχειώνει την Wall Street αυτό το Halloween [γραφήματα]

Ποια γραφήματα τρομάζουν τους επαγγελματίες της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Σούπερ μάρκετ: Γρίφος η διάταξη για τις διπλές τιμές στα νωπά προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Γρίφος για τα σούπερ μάρκετ η διάταξη για τις «διπλές τιμές»

Τα σούπερ μάρκετ καταφεύγουν σε νομικά γραφεία για την ερμηνεία διάταξης που αφορά στη διπλή αναγραφή των τιμών

Δημήτρης Χαροντάκης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Commodities
Χρυσός: Η άνοδος του δολαρίου πυροδοτεί ρευστοποιήσεις
Commodities

Η άνοδος του δολαρίου πυροδοτεί ρευστοποιήσεις στον χρυσό

Ο χρυσός υποχωρεί σήμερα, αλλά αναμένεται να κλείσει ανοδικά για τρίτο διαδοχικό μήνα

Πετρέλαιο: Ο CEO της Total προειδοποιεί για άνοδο των τιμών
Commodities

«Ταύρος» για το πετρέλαιο ο CEO της Total

Ο CEO της Total εκτιμά ότι η αγορά έχει υποτιμήσει τις νέες κυρώσεις

Παγκόσμια Τράπεζα: Σε χαμηλό 6ετίας οι τιμές των commodities το 2026
Commodities

Σε χαμηλό 6ετίας οι τιμές των commodities το 2026

Τι προβλέπει σε έκθεσή της η Παγκόσμια Τράπεζα - Πόσο θα υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Ναταλία Δανδόλου
Πετρέλαιο: Κέρδη 1% στις διεθνείς αγορές
Commodities

Άνοδο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου

Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων και η αισιοδοξία για τη συνάντηση Τραμπ -Σι

Χρυσός: Ανακάμπτουν οι τιμές του – Άνοδό κοντά στο 2%
Commodities

Μετά την πτωτική ανάσα ξανά ανοδικά ο χρυσός

Η υποχώρηση των τιμών δίνει ευκαιρία για τοποθέτηση ενώ οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed

Πετρέλαιο: Συνεχίζονται οι απώλειες για τέταρτη ημέρα – Αύξηση της παραγωγής από ΟΠΕΚ+
Commodities

Τέταρτη ημέρα απωλειών για το πετρέλαιο - Αυξάνει την παραγωγή ο ΟΠΕΚ+

Το Brent και το WTI κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούνιο

Citi: Υποβαθμίζει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της για χρυσό και ασήμι
Commodities

Citi: Υποβαθμίζει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της για χρυσό και ασήμι

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις τιμές του χρυσού

Latest News
Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Κόσμος

Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν

Ο Τραμπ αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου στο υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, μετά τις παρεμβάσεις του στο γρασίδι και στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας προωθεί ενημερωτικές δράσεις σε επιχειρήσεις και εργαζομένους προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Επίδομα: Πότε θα πληρωθούν στους συνταξιούχους τα 250 ευρώ
Economy

Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ

Το επίδομα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης
Opinion

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης

Το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης σχετικά σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα όριά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα έρχεται η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ
Κόσμος

Έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει στην Αθήνα - Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η υποβολή των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές για το 2026 – Κερδισμένοι και χαμένοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 - Κερδισμένοι και χαμένοι

Πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Νοσηλευτές: Η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό
Κοινωνία

Οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν το ΕΣΥ - Ποιες χώρες προτιμούν

Από τα δημόσια νοσοκομεία λείπουν 15.000 – 250 φεύγουν εκτός Ελλάδας κάθε χρόνο

Μάρθα Καϊτανίδη
Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ

«Κόκκινος» Οκτώβριος

Δίκοπο μαχαίρι
Experts

Δίκοπο μαχαίρι

Πώς επηρεάζει το πρωτογενές πλεόνασμα την ελληνική ανάπτυξη

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Όρια συνταξιοδότησης: «Ανάσα» για τους ασφαλισμένους – Πίεση για τα ταμεία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η «τρύπα» που ανοίγει στα ταμεία το πάγωμα των ορίων συνταξιοδότησης

Τι φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τα όρια συνταξιοδότησης - Η... άλλη ανάγνωση

Αθανασία Ακρίβου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο