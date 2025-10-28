Citi: Υποβαθμίζει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της για χρυσό και ασήμι

Τους βραχυπρόθεσμους στόχους για τις τιμές του χρυσού και του ασημιού μείωσε η Citi επικαλούμενη μεταβολές στις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς.

Προβλέπει ότι η τιμή του χρυσού στους επόμενους τρεις μήνες θα είναι στα 3.800 δολάρια η ουγγιά έναντι 4.000 που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση και η τιμή του ασημιού στα 42 δολάρια η ουγγιά από 55 δολάρια.

Οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά

Οι μειώσεις έρχονται μετά από εμπορικές διαπραγματεύσεις με επικεφαλής τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με χώρες όπως η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και η Καμπότζη, παράλληλα με πιθανές συνομιλίες με τη Βραζιλία, την Ινδία και την Ταϊβάν, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχει σηματοδοτήσει άνοιγμα σε συζητήσεις, μειώνοντας την αβεβαιότητα της αγοράς, ανέφερε η Citi.

Η τράπεζα υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στη δυναμική των τιμών, η πιθανή επίλυση του shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ και οι χαμηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές του χρυσού βραχυπρόθεσμα.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί κατά 51% από την αρχή του έτους εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων και αγορών από τις κεντρικές τράπεζες. Έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων η ουγγιά στις 20 Οκτωβρίου, αλλά έχουν υποχωρήσει κατά 10% από τότε.

«Η πληθώρα ανησυχιών που οδηγούν την τιμή του χρυσού σε άνοδο μπορεί τελικά να χρειαστεί να γίνει το βασικό σενάριο για να διατηρηθεί αυτή η ανοδική πορεία μέχρι το 2026» εκτιμά η Citi, προσθέτοντας ότι η μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη περίπτωση για την επένδυση σε χρυσό ως αντιστάθμιση έναντι πιθανών γεωπολιτικών και οικονομικών ανησυχιών παραμένει ισχυρή.

Οι προβλέψεις των αναλυτών

Ακολουθεί η λίστα τους Reuters με τις τελευταίες προβλέψεις των αναλυτών για τις τιμές του χρυσού το 2025 και το 2026