Νίκος Δένδιας: Διαγωνισμός για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Μια νέα εποχή ξεκινά για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου, στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Η μεταμόρφωση αυτού του ιστορικού κτιρίου, που αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στον τομέα της αρχιτεκτονικής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Διαγωνισμός για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Στην τελετή για τα εγκαίνια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αιφνιδίασε και μεταξύ άλλων ανακοίνωσε διαγωνισμό «για την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας». Ο υπουργός δεν έδωσε λεπτομέρειες για την πρωτοβουλία κάτι που αναμένεται τις επόμενες ώρες ή μέρες.

Η αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα ορίστηκε πρόσφατα με νομοθετική ρύθμιση (Ν. 5240/2025), με στόχο να ξεκαθαρίσει τις εμπλεκόμενες ευθύνες.

Το υπουργείο αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαφύλαξη της ιστορικής και εθνικής σημασίας του Μνημείου.

Συγκεκριμένα:

Προστασία & Φροντίδα: Το ΥΠΕΘΑ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου, καθώς και του άμεσα περιβάλλοντος χώρου του (περίπου 4.500 τ.μ.). Αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας και της «κατά προορισμό» χρήσης του.

Φύλαξη: Η Προεδρική Φρουρά (Εύζωνες), η οποία υπάγεται στο ΥΠΕΘΑ, συνεχίζει να φυλάσσει τελετουργικά το Μνημείο σε 24ωρη βάση, συμβολίζοντας την τιμή στους πεσόντες.

Πηγή: In.gr