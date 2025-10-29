OΠΕΚΕΠΕ: Πλήρη άγνοια για την υπόθεση του σκανδάλου δήλωσε εκπρόσωπος της Neuropublic

Τι επικαλέστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή η διευθύνουσα σύμβουλος της Neuropublic Ρόζα Γαργαλάκου

Πολιτική 29.10.2025, 16:38
OΠΕΚΕΠΕ: Πλήρη άγνοια για την υπόθεση του σκανδάλου δήλωσε εκπρόσωπος της Neuropublic
Παναγιώτης Τζαννετάτος

Πλήρη άγνοια σε ότι έχει να κάνει με την ουσία της υπόθεσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις και τα …μπερδέματα στις δηλώσεις των αγροτών, δήλωσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η Ρόζα Γαργαλάκου.

Κατά την κατάθεσή της η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας Neuropublic, δεν βρήκε κυριολεκτικά να πει τίποτα για τα τεκταινόμενα στον Οργανισμό, παρότι η εταιρία συνεργάζεται με αυτόν από το 2009 με διαδοχικές συμβάσεις, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ( η τελευταία από κοινού με την Gaia επιχειρείν λήγει το 2029).

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Γαργαλάκου αναγνώρισε το ρόλο της εταιρίας της ως τεχνικού συμβούλου και ως παρόχου των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού, χωρίς περεταίρω αρμοδιότητες και γνώσεις. Στα σημεία, δε, που ζορίστηκε, έριξε την όποια ευθύνη στον Οργανισμό και το ελληνικό δημόσιο, αρνούμενη κάθε εμπλοκή και παρά τα περί αντιθέτου κατατεθέντα από προηγούμενους μάρτυρες.

«Η συμμετοχή του δημοσίου στον κύκλο εργασιών της εταιρίας είναι λίγο πάνω από το 60%. Η συμμετοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ στον τζίρο της εταιρίας με βάση το 2024, είναι περίπου 10%. Η Neuropublic παρέδωσε όλα τα πληροφοριακά συστήματα. Όλες οι συμβάσεις άρτια και εμπρόθεσμα», είπε χαρακτηριστικά απαρριθμόντας τις αλεπάλληλες συμβάσεις που έχει υπογράψει η εταιρία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2009 (υπάρχουν κα ορισμένες απευθείας αναθέσεις).
Η κ. Γαργαλάκου, διέψευσε επίσης ότι η εταιρία της έχει άμεση σχέση- συγκοινωνούντα δοχεία ήταν ο χαρακτηρισμός- με την εταιρία cognitera, ενώ παραδέχθηκε πως συμμετέχει κατά 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της έτερης εταιρίας που δραστηριοποίται στον χώρο, Γαία Επιχειρείν. Στα δε ερωτήματα που αφορούν στην ακραία αύξηση των δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και στις ενέργειες που έκανε η εταιρία προκειμένου να ενημερώσει για τον ενδεχόμενο κίνδυνο παρανομίας, η διευθύνσουα σύμβουλος της Neuropublic δήλωσε πως ενημέρωσε το 2020 τον τότε διοικητή του Οργανισμού κ. Βάρρα.
«Οι εκτάσεις οι ελεύθερες μειώνονταν και τα ζώα αυξάνονταν. Υπάρχει αλληλογραφία με τον κ. Βάρρα. Οι αλγόριθμοι που έπρεπε να εκτελεστούν δεν μπορούσαν να γίνουν”, είπε και πρόσθεσε: “εμείς δεχόμαστε εντολές από τον οργανισμό. Εντολές αντίστοιχές δεχόμαστε, δεν έχουμε ευθύνη να εξετάζουμε την νομιμότητα της εντολής. Προφανές λάθος που θα έπρεπε να γίνει διόρθωση προς το συμφέρον του παραγωγού».
Σε ερώτηση για τη λεγόμενη δισκέτα πληρωμών που φέρεται βάσει της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας να είχε στη κατοχή του ο Ξυλούρης («Φραπές») η κυρία Γαργαλάκου χαρακτήρισε το γεγονός απαράδεκτο και αδιανόητο να έχει ένας ιδιώτης τέτοιου είδους προσβάσεις.
Για τις πληρωμές που φέρεται να έγιναν μέσω .xls (αναφορά της Τυχεροπούλου), εξέφρασε την απορρία τους γι’ αυτούς που «τα ξεστομίζουν αυτά τα πράγματα, το είπε ο κ. Βάρρας και η κ. Τυχεροπούλου, απορώ αν αυτοί τουλάχιστον έχουν συμβουλευτεί έναν δικηγόρο για να τα λένε ενόρκως. Από τον νόμο υποχρεούται να έχει ολοκληρωμένα συστήματα για να ιχνηλατήσει τις εντολές που κάνει ο καθένας. Η Τυχεροπούλου είπε ότι δεν έλεγξα μια πληρωμή γιατί είχα ελέγξει μια πριν. αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα».
Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Πολιτική
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Κόσμος

Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν

Ο Τραμπ αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου στο υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, μετά τις παρεμβάσεις του στο γρασίδι και στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα έρχεται η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ
Κόσμος

Έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει στην Αθήνα - Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η υποβολή των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Νοσηλευτές: Η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό
Κοινωνία

Οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν το ΕΣΥ - Ποιες χώρες προτιμούν

Από τα δημόσια νοσοκομεία λείπουν 15.000 – 250 φεύγουν εκτός Ελλάδας κάθε χρόνο

Μάρθα Καϊτανίδη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
WSJ: Σε ετοιμότητα οι ΗΠΑ για βομβαρδισμό στόχων στη Βενεζουέλα
Κόσμος

WSJ: Σε ετοιμότητα οι ΗΠΑ για βομβαρδισμό στόχων στη Βενεζουέλα

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο