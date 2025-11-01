BYD: Εμπρός… πίσω πωλήσεις και κέρδη – Διφορούμενη η εικόνα της για το τρίμηνο

Κατά 12% μειώθηκαν οι πωλήσεις του Οκτωβρίου για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD, στα 441.706 οχήματα, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους και τα 502.675 οχήματα, όπως μαρτυρά ανάρτηση στελέχους της στο Weibo.

Και εάν τα ποσοστά αυτά φαίνονται ανησυχητικά για τη δύναμη της BYD, μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε πτώση σχεδόν 33% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου. Όπερ σημαίνει ότι τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3% για το τρίμηνο, στην πρώτη τέτοια πτώση σε περισσότερα από πέντε χρόνια, αντανακλώντας τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους εγχώριους ανταγωνιστές.

Η BYD παρέδωσε συνολικά 1,11 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα το τρίτο τρίμηνο

Η πληγή του τριμήνου για την BYD

Η BYD, ηγέτης των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Κίνα , ανακοίνωσε πτώση 32,6% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, καθώς η επιβράδυνση των πωλήσεων και οι μειώσεις τιμών στην εγχώρια αγορά αντιστάθμισαν την ισχυρή της απόδοση στο εξωτερικό.

Η εταιρεία με έδρα τη Σεντζέν δήλωσε ότι τα κέρδη της μειώθηκαν στα 7,8 δισεκατομμύρια γιουάν (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στο τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 11,6 δισεκατομμύρια γιουάν ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που κατατέθηκε στα χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σεντζέν την Πέμπτη.

Παρόλα αυτά, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 22,6% από τα 6,4 δισεκατομμύρια γιουάν που καταγράφηκαν τους προηγούμενους τρεις μήνες.

Εν τω μεταξύ, τα τριμηνιαία έσοδα μειώθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση στα 195 δισεκατομμύρια γιουάν.

Τα κέρδη για την περίοδο υπολειπόταν των εκτιμήσεων των αναλυτών για 9,6 δισεκατομμύρια γιουάν, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg. Τα έσοδα ήταν 9,7% χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των 215,9 δισεκατομμυρίων γιουάν.

«Η πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και οι εκπτώσεις που προσφέρονται για την τόνωση της εγχώριας αγοράς έχουν πιέσει την BYD να βελτιώσει την κερδοφορία της», σημείωσε στο Reuters ο Ivan Li, διαχειριστής κεφαλαίων στην Loyal Wealth Management στη Σαγκάη. «Οι πωλήσεις της στο εξωτερικό είναι πράγματι ισχυρές, αλλά δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν την ασθενή εγχώρια απόδοσή της».

Πρόβλημα στο εσωτερικό

Η BYD, η οποία ελέγχεται από τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο Wang Chuanfu, παρέδωσε συνολικά 1,11 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνέχισαν να προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους αγοραστές της ηπειρωτικής χώρας για να επιβιώσουν στη μεγαλύτερη αγορά οχημάτων στον κόσμο, εν μέσω ασθενών καταναλωτικών δαπανών και ανησυχιών για πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Η μέση έκπτωση για ηλεκτρικά οχήματα έφτασε στο ρεκόρ του 17,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με έκθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα από την JPMorgan , η οποία ανέλυσε δεδομένα από 40 ξένες και εγχώριες μάρκες αυτοκινήτων. Ο αριθμός μειώθηκε στο 16,7% τον Ιούλιο, αλλά παρέμεινε σχετικά σταθερός έκτοτε.

Η παραγωγή οχημάτων της Κίνας -συμπεριλαμβανομένων λεωφορείων, φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων- θα μπορούσε να φτάσει τα 33 εκατομμύρια μονάδες φέτος, σε σύγκριση με την εκτιμώμενη παραγωγική ικανότητα περίπου 50 εκατομμυρίων, σύμφωνα και με τον Nick Lai, επικεφαλής έρευνας αυτοκινήτων για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην JPMorgan.

Οι παραδόσεις της BYD στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 146% στις 232.806 μονάδες το τρίτο τρίμηνο

Έξω πάει καλά

Αντίθετα, οι παραδόσεις της BYD στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 146% στις 232.806 μονάδες το τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία προέβλεψε 800.000 έως 1 εκατομμύριο παραδόσεις εκτός ηπειρωτικής Κίνας φέτος, σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες συνολικές πωλήσεις των 4,6 εκατομμυρίων μονάδων, δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Li Yun, γενικός διευθυντής branding και δημοσίων σχέσεων.

Η BYD ανέμενε ότι οι εξαγωγές θα αποτελούσαν περίπου το 20% των συνολικών πωλήσεών της φέτος, από περίπου 10% το 2024.

Ο Λάι σημείωσε ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσαν να απολαμβάνουν περιθώρια κέρδους 20.000 γιουάν ανά μονάδα στο εξωτερικό, τέσσερις φορές υψηλότερα από ό,τι στην εγχώρια αγορά, χάρη σε καλύτερες τιμές στο εξωτερικό.

Κατέγραψε μάλιστα τον περασμένο μήνα άνοδο στις πωλήσεις της στην Ευρώπη, μετά την κυκλοφορία περισσότερων μοντέλων και την επέκταση του δικτύου πωλήσεών της, μειώνοντας τη διαφορά από τον ηγέτη της αγοράς, Tesla.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε τον Σεπτέμβριο 24.963 νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρώπη, σχεδόν πέντε φορές περισσότερες από τις 5.013 μονάδες που πούλησε πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, η οποία παρακολουθεί τις πωλήσεις αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.