IRIS: Πώς θα γίνονται οι πληρωμές σε ταξί και πρατήρια καυσίμων

Από την 1η Δεκεμβρίου επεκτείνονται το σύστημα IRIS από την 1η Δεκεμβρίου σε πρατήρια καυσίμων και ταξί.

Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή περιγράφει το νέο σύστημα με τη διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών με το IRIS το οποίο θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για ένα ενιαίο και απολύτως παρακολουθήσιμο σύστημα πληρωμών, όπου κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται και θα επιβεβαιώνεται αυτόματα, χωρίς μεσολαβήσεις ή καθυστερήσεις.

Το σύστημα IRIS

Η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διασυνδεμένο POS από την 1η Δεκεμβρίου. Το POS θα δημιουργεί QR code με τα στοιχεία της συναλλαγής, το οποίο ο πελάτης θα “σκανάρει” μέσα από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του.

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 θα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα

Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα, με αυτόματη ενημέρωση του POS για την επιτυχία ή την αποτυχία της συναλλαγής. Στην απόδειξη, αντί για τον τύπο της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη “IRIS” ή άλλος τύπος πληρωμής ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιήθηκε.

Στα πρατήρια, η απόδειξη θα εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου, ενώ στα ταξί η ίδια αρχή εφαρμόζεται για την έκδοση αποδείξεων με βάση το ταξίμετρο. Τα δεδομένα των πληρωμών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εξασφαλίσουν πλήρη διασύνδεση του ΦΗΜ με το POS, σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές αρχές. Η απόδειξη πρέπει να εκδίδεται αυτόματα και άμεσα μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης καυσίμου.

Τα δεδομένα της πληρωμής ποσό, τρόπος πληρωμής, ώρα συναλλαγής αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Τα πρόστιμα

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφωθούν έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 θα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα:

10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία,

20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα.

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς (κάτω των 500 κατοίκων) ή μικρά νησιά (κάτω των 3.100 κατοίκων), τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 50%.