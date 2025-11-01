Ποδόσφαιρο: Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει φανέλα για 200 λίρες

Σοκ θα βιώσει όποιος οπαδός της Ρεάλ θελήσει να γιορτάσει το εκρηκτικό ξεκίνημα της σεζόν στο ποδόσφαιρο, αγοράζοντας μια φανέλα-αντίγραφο του σταρ από τον Εμπαπέ.

Ένα αντίγραφο της φανέλας με το εμπορικό σήμα Adidas του Γάλλου επιθετικού, με το όνομά του στο πίσω μέρος, πωλείται σε τιμή λιανικής έως και 185 λίρες – ή 200 λίρες για μια με μακριά μανίκια και σήματα του Champions League.

Η πώληση της φανέλας των 200 λιρών θεωρείται από ορισμένα στελέχη του κλάδου ως υποπροϊόν των επικρατουσών τάσεων που αναδιαμορφώνουν τα οικονομικά του ποδοσφαίρου.

Κι άλλα έσοδα για το ποδόσφαιρο

Τα signature εμπορεύματα αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τους συλλόγους, καθώς η αγορά δικαιωμάτων από μέσα ενημέρωσης για τη μετάδοση αγώνων επιβραδύνεται σημαντικά — και με τους επαχθείς νέους κανονισμούς που συνδέουν τα όρια δαπανών για μεταγραφές με τα έσοδα, η δημιουργία ανάπτυξης εκτός γηπέδου είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνει ανταγωνιστική σε αυτόν.

Τα έσοδα στο τμήμα λιανικής και αδειοδότησης της FC Barcelona — το οποίο χρεώνει τους οπαδούς 320 λίρες για μια φανέλα με το όνομα του έφηβου σταρ Λαμίν Γιαμάλ σε μια γραμματοσειρά περιορισμένης έκδοσης στη πλάτη — αυξήθηκαν κατά 55% στα 170 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Ομοίως, οι λιανικές πωλήσεις της Manchester United αυξήθηκαν κατά 16% στα 145 εκατομμύρια λίρες πέρυσι, παρά τα συνολικά σταθερά έσοδα. Εν τω μεταξύ, η Liverpool FC έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο λιανικής πώλησης σε όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας το 22ο κατάστημά της την περασμένη εβδομάδα στη Σεντζέν της Κίνας.

Δεκάδες εκατομμύρια σε χορηγίες

Παράλληλα με τα έσοδα από την πώληση αντιγράφων φανελών και άλλων ενδυμάτων και εμπορευμάτων, οι κορυφαίοι σύλλογοι μπορούν επίσης να κερδίσουν δεκάδες εκατομμύρια λίρες ετησίως σε αμοιβές χορηγίας από τις μάρκες αθλητικών ειδών που παράγουν τις στολές των ομάδων τους.

Αυτές οι αμοιβές σημαίνουν ότι μάρκες όπως η Nike και η Adidas συχνά χάνουν χρήματα προμηθεύοντας τις φανέλες, ενώ καρπώνονται τα οφέλη της προβολής που αποκτούν έχοντας το λογότυπό τους στη φανέλα ενός συλλόγου.

«Ο λόγος που χορηγείς έναν σύλλογο είναι για να βγάλεις χρήματα πουλώντας κάτι άλλο», εξήγησε στους Financial Times ο Τζιαλούκα Παβανέλο, διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής μάρκας αθλητικών ειδών Macron, η οποία παράγει φανέλες για ομάδες όπως η Crystal Palace.

Ο Παβανέλο δήλωσε ότι το κόστος των συμφωνιών για φανέλες έχει εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία. Νωρίτερα φέτος, η Puma συμφώνησε σε μια νέα 10ετή συμφωνία για την προμήθεια φανελών της Manchester City αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων λιρών ετησίως, από 65 εκατομμύρια λίρες προηγουμένως.

Όταν ξεκινά μια νέα σεζόν, οι περισσότεροι οπαδοί δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα σε ακριβά αντίγραφα, αγοράοντας αντ’ αυτού τα λεγόμενα αντίγραφα φανελών έκδοσης σταδίου, τα οποία είναι κατασκευασμένα από ευτελέστερα υλικά.

Η μέση τιμή αυτών των φανελών για τους συλλόγους της Premier League είναι 75 λίρες, με τις παιδικές φανέλες να κυμαίνονται από 45 έως 65 λίρες.

Ο Τομ Μπίον, συνιδρυτής της μάρκας αθλητικών ειδών Castore, δήλωσε στους FT ότι μια πρόσφατη εισροή επενδύσεων σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους – συμπεριλαμβανομένων και θεσμικών επενδυτών – έχει επικεντρώσει τα στελέχη στον «εκχρηματισμό».

Στελέχη εταιρειών αθλητικού ενδύματος λένε ότι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών στολών επιτρέπει στις κορυφαίες ομάδες να αυξήσουν την αξία των συμφωνιών τους για στολές, με αποτέλεσμα οι μάρκες να αυξάνουν τις τιμές για τους οπαδούς.

Μικρά περιθώρια κέρδους

Μια φανέλα που πωλείται λιανικά στις 70 λίρες θα κοστίζει συνήθως περίπου 15-20 λίρες για την κατασκευή της και θα παρέχεται στους λιανοπωλητές σε τιμή χονδρικής 35 λιρών, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.

Ενώ οι σύλλογοι εισπράττουν δικαιώματα από φανέλες που πωλούνται από τρίτους λιανοπωλητές, τα περιθώρια κέρδους για τις μάρκες αθλητικών ειδών είναι μικρά – συνήθως μεταξύ μηδέν και 10%, πρόσθεσαν τα στελέχη. Τα στελέχη των συλλόγων τονίζουν ότι και οι δικές τους επιχειρήσεις λιανικής λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια κέρδους.

Ο Αντόλφο Μπάρα, επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος στο πρακτορείο αθλητικού μάρκετινγκ IMG, δήλωσε ότι μόνο μια μικρή ομάδα συλλόγων είχε το παγκόσμια απήχηση για να διεκδικήσουν υψηλές αμοιβές από μάρκες.

Η παραγωγή των premium φανελών-αντιγράφων κοστίζει περισσότερο, αλλά συνοδεύεται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η μέση τιμή μιας premium φανέλας ομάδας της Premier League, με το όνομα ενός παίκτη τυπωμένο στο πίσω μέρος, είναι 132 λίρες, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξαν οι Financial Times. Η Bayern Munich, η Paris Saint-Germain, η Inter και η Manchester United πωλούν όλες αντίγραφα φανελών σε τιμές 150 λιρών ή και περισσότερο.

Η δυνατότητα πώλησης πολυτελών φανελών σε υψηλότερες τιμές αντανακλά εν μέρει μια ολοένα και πιο παγκόσμια βάση οπαδών, ειδικά για την αγγλική Premier League, η οποία κερδίζει περισσότερα από τα διεθνή δικαιώματα μετάδοσης από ό,τι στην εγχώρια αγορά.

Η ζήτηση για φανέλες έχει επίσης ενισχυθεί από την αυξανόμενη απήχηση του ποδοσφαίρου στον κόσμο της μόδας.

Οι σύλλογοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα. Η Μίλαν κυκλοφόρησε φέτος φανέλες περιορισμένης έκδοσης, σχεδιασμένες από την Off-White, την εταιρεία μόδας που ίδρυσε ο αείμνηστος Βίρτζιλ Άμπλο, ενώ η Άρσεναλ έχει στο παρελθόν συνεργαστεί με τη σχεδιάστρια Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ.