Ποδόσφαιρο: Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει φανέλα για 200 λίρες

Όλο και περισσότεροι διάσημοι σύλλογοι στο ποδόσφαιρο, όπως η «βασίλισσα» Ρεάλ, αποφασίζουν να πουλήσουν τις φανέλες τους

Business of Sport 01.11.2025, 17:12
Ποδόσφαιρο: Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει φανέλα για 200 λίρες
Λαμίν Γιαμάλ
Newsroom

Σοκ θα βιώσει όποιος οπαδός της Ρεάλ θελήσει να γιορτάσει το εκρηκτικό ξεκίνημα της σεζόν στο ποδόσφαιρο, αγοράζοντας μια φανέλα-αντίγραφο του σταρ από τον Εμπαπέ.

Ένα αντίγραφο της φανέλας με το εμπορικό σήμα Adidas του Γάλλου επιθετικού, με το όνομά του στο πίσω μέρος, πωλείται σε τιμή λιανικής έως και 185 λίρες – ή 200 λίρες για μια με μακριά μανίκια και σήματα του Champions League.

Η πώληση της φανέλας των 200 λιρών θεωρείται από ορισμένα στελέχη του κλάδου ως υποπροϊόν των επικρατουσών τάσεων που αναδιαμορφώνουν τα οικονομικά του ποδοσφαίρου.

Κι άλλα έσοδα για το ποδόσφαιρο

Τα signature εμπορεύματα αποτελούν ολοένα και πιο σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τους συλλόγους, καθώς η αγορά δικαιωμάτων από μέσα ενημέρωσης για τη μετάδοση αγώνων επιβραδύνεται σημαντικά — και με τους επαχθείς νέους κανονισμούς που συνδέουν τα όρια δαπανών για μεταγραφές με τα έσοδα, η δημιουργία ανάπτυξης εκτός γηπέδου είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνει ανταγωνιστική σε αυτόν.

Τα έσοδα στο τμήμα λιανικής και αδειοδότησης της FC Barcelona — το οποίο χρεώνει τους οπαδούς 320 λίρες για μια φανέλα με το όνομα του έφηβου σταρ Λαμίν Γιαμάλ σε μια γραμματοσειρά περιορισμένης έκδοσης στη πλάτη — αυξήθηκαν κατά 55% στα 170 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι.

Ομοίως, οι λιανικές πωλήσεις της Manchester United αυξήθηκαν κατά 16% στα 145 εκατομμύρια λίρες πέρυσι, παρά τα συνολικά σταθερά έσοδα. Εν τω μεταξύ, η Liverpool FC έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο λιανικής πώλησης σε όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας το 22ο κατάστημά της την περασμένη εβδομάδα στη Σεντζέν της Κίνας.

ποδόσφαιρο

Δεκάδες εκατομμύρια σε χορηγίες

Παράλληλα με τα έσοδα από την πώληση αντιγράφων φανελών και άλλων ενδυμάτων και εμπορευμάτων, οι κορυφαίοι σύλλογοι μπορούν επίσης να κερδίσουν δεκάδες εκατομμύρια λίρες ετησίως σε αμοιβές χορηγίας από τις μάρκες αθλητικών ειδών που παράγουν τις στολές των ομάδων τους.

Αυτές οι αμοιβές σημαίνουν ότι μάρκες όπως η Nike και η Adidas συχνά χάνουν χρήματα προμηθεύοντας τις φανέλες, ενώ καρπώνονται τα οφέλη της προβολής που αποκτούν έχοντας το λογότυπό τους στη φανέλα ενός συλλόγου.

«Ο λόγος που χορηγείς έναν σύλλογο είναι για να βγάλεις χρήματα πουλώντας κάτι άλλο», εξήγησε στους Financial Times ο Τζιαλούκα Παβανέλο, διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής μάρκας αθλητικών ειδών Macron, η οποία παράγει φανέλες για ομάδες όπως η Crystal Palace.

Ο Παβανέλο δήλωσε ότι το κόστος των συμφωνιών για φανέλες έχει εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία. Νωρίτερα φέτος, η Puma συμφώνησε σε μια νέα 10ετή συμφωνία για την προμήθεια φανελών της Manchester City αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων λιρών ετησίως, από 65 εκατομμύρια λίρες προηγουμένως.

Όταν ξεκινά μια νέα σεζόν, οι περισσότεροι οπαδοί δεν ξοδεύουν πολλά χρήματα σε ακριβά αντίγραφα, αγοράοντας αντ’ αυτού τα λεγόμενα αντίγραφα φανελών έκδοσης σταδίου, τα οποία είναι κατασκευασμένα από ευτελέστερα υλικά.

Η μέση τιμή αυτών των φανελών για τους συλλόγους της Premier League είναι 75 λίρες, με τις παιδικές φανέλες να κυμαίνονται από 45 έως 65 λίρες.

Ο Τομ Μπίον, συνιδρυτής της μάρκας αθλητικών ειδών Castore, δήλωσε στους FT ότι μια πρόσφατη εισροή επενδύσεων σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους – συμπεριλαμβανομένων και θεσμικών επενδυτών – έχει επικεντρώσει τα στελέχη στον «εκχρηματισμό».

Στελέχη εταιρειών αθλητικού ενδύματος λένε ότι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των κατασκευαστών στολών επιτρέπει στις κορυφαίες ομάδες να αυξήσουν την αξία των συμφωνιών τους για στολές, με αποτέλεσμα οι μάρκες να αυξάνουν τις τιμές για τους οπαδούς.

ποδόσφαιρο

Μικρά περιθώρια κέρδους

Μια φανέλα που πωλείται λιανικά στις 70 λίρες θα κοστίζει συνήθως περίπου 15-20 λίρες για την κατασκευή της και θα παρέχεται στους λιανοπωλητές σε τιμή χονδρικής 35 λιρών, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.

Ενώ οι σύλλογοι εισπράττουν δικαιώματα από φανέλες που πωλούνται από τρίτους λιανοπωλητές, τα περιθώρια κέρδους για τις μάρκες αθλητικών ειδών είναι μικρά – συνήθως μεταξύ μηδέν και 10%, πρόσθεσαν τα στελέχη. Τα στελέχη των συλλόγων τονίζουν ότι και οι δικές τους επιχειρήσεις λιανικής λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια κέρδους.

Ο Αντόλφο Μπάρα, επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος στο πρακτορείο αθλητικού μάρκετινγκ IMG, δήλωσε ότι μόνο μια μικρή ομάδα συλλόγων είχε το παγκόσμια απήχηση για να διεκδικήσουν υψηλές αμοιβές από μάρκες.

Η παραγωγή των premium φανελών-αντιγράφων κοστίζει περισσότερο, αλλά συνοδεύεται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Η μέση τιμή μιας premium φανέλας ομάδας της Premier League, με το όνομα ενός παίκτη τυπωμένο στο πίσω μέρος, είναι 132 λίρες, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξαν οι Financial Times. Η Bayern Munich, η Paris Saint-Germain, η Inter και η Manchester United πωλούν όλες αντίγραφα φανελών σε τιμές 150 λιρών ή και περισσότερο.

Η δυνατότητα πώλησης πολυτελών φανελών σε υψηλότερες τιμές αντανακλά εν μέρει μια ολοένα και πιο παγκόσμια βάση οπαδών, ειδικά για την αγγλική Premier League, η οποία κερδίζει περισσότερα από τα διεθνή δικαιώματα μετάδοσης από ό,τι στην εγχώρια αγορά.

Η ζήτηση για φανέλες έχει επίσης ενισχυθεί από την αυξανόμενη απήχηση του ποδοσφαίρου στον κόσμο της μόδας.

Οι σύλλογοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το κύμα. Η Μίλαν κυκλοφόρησε φέτος φανέλες περιορισμένης έκδοσης, σχεδιασμένες από την Off-White, την εταιρεία μόδας που ίδρυσε ο αείμνηστος Βίρτζιλ Άμπλο, ενώ η Άρσεναλ έχει στο παρελθόν συνεργαστεί με τη σχεδιάστρια Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
World

Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken
Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
World

Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα
Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business of Sport
Ατλέτικο Μαδρίτης: Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου από τον επενδυτικό κολοσσό Apollo
Business of Sport

Στον έλεγχο της Apollo η Ατλέτικο Μαδρίτης - Eπενδυτικό... γκολ από τον κολοσσό

Η εξαγορά της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η πρώτη μεγάλη συναλλαγή για το νέο αθλητικό ταμείο ύψους 5 δισ. του αμερικανικού κολοσσού ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων

Ποδόσφαιρο: Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει φανέλα για 200 λίρες
Business of Sport

«Χρυσές» οι φανέλες στο ποδόσφαιρο- Γιατί η «βασίλισσα» ζητάει 200 λίρες

Όλο και περισσότεροι διάσημοι σύλλογοι στο ποδόσφαιρο, όπως η «βασίλισσα» Ρεάλ, αποφασίζουν να πουλήσουν τις φανέλες τους

Παρί Σεν Ζερμέν: Πρόταση – μαμούθ 200 εκατ. ευρώ για τον Βινίσιους
Business of Sport

Πρόταση - μαμούθ της Παρί Σεν Ζερμέν σε άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει προσφορά 200 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Βινίσιους από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Όχι, ο Ρονάλντο δεν πούλησε την Bugatti των 8 εκατ. ευρώ
Business of Sport

Όχι, ο Ρονάλντο δεν πούλησε την Bugatti των 8 εκατ. ευρώ

Η εμφάνιση μιας λευκού Bugatti Centodieci προς πώληση προκάλεσε φήμες ότι ανήκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Γιώργος Μαζιάς
Βρυξέλλες: Ο γραφειοκράτης… της Κομισιόν που τραγουδούν ακόμη οι οπαδοί της Union Saint-Gilloise
Business of Sport

Πόσα... χιλιόμετρα είναι από την Ιντερ στο Berlaymont;

Επαιξε μπάλα δίπλα στον Μάριο Μπαλοτέλι, έβγαλε από την αφάνεια την ιστορική Union Saint-Gilloise και σήμερα συζητάει για την ευρωπαϊκή πολιτική με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μελίνα Ζιάγκου
FIA: Εγκρίθηκε το νέο budget cap στη Formula 1
Business of Sport

FIA: Εγκρίθηκε το νέο budget cap στη Formula 1

Η Ομοσπονδία αλλάζει το οικονομικό πλαίσιο των ομάδων, επικαλούμενη πληθωρισμό, τεχνικές αλλαγές και την είσοδο της Audi

Γιώργος Μαζιάς
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξανά στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων
Business of Sport

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξανά στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων

Η νέα λίστα του Forbes για το 2025 αποτυπώνει τη διαχρονική επιρροή του Ρονάλντο και την εκρηκτική άνοδο του Λαμίν Γιαμάλ

Γιώργος Μαζιάς
Latest News
Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
World

Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken

Η Foster's της Heineken πρόκειται να μειώσει την περιεκτικότητα αλκοόλ στην lager που παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
World

Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα

Η Burberry κατασκευής ενδυμάτων πολυτελείας αναφέρει την πρώτη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων σε δύο χρόνια

Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota

Η Toyota δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευσή της

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO

Η δυναμική διπλωμάτης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο