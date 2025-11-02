Ευλογιά προβάτων: Ολοκληρωτική καταστροφή με τα λόγια ενός κτηνοτρόφου

Απεγνωσμένοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, με πολλούς να έχουν αναγκαστεί να θανατώσουν ολόκληρα τα κοπάδια τους, λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Ο κτηνοτρόφος, Βάιος Ξυνογαλάς, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την καταστροφή που υπέστη στην μονάδα του.

«Είμαι από τα άτομα που επλήγησαν από την ευλογιά. Θανάτωσα τα ζώα μου στις 30 Σεπτεμβρίου. Ήταν 525 μεγάλα και 340 αρνιά. Η μονάδα είναι άδεια, μπαίνεις μέσα και σε πιάνει η καρδιά σου. Τα ζώα μας ήταν σαν μέλη της οικογένειάς μας. Δεν ήταν απλά ένα επάγγελμα για μένα είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο για μένα και για όλους όσοι έχουν πληγεί από τη ζωονόσο», ανέφερε.