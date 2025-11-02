Ευλογιά προβάτων: Ολοκληρωτική καταστροφή με τα λόγια ενός κτηνοτρόφου

Ο κτηνοτρόφος, Βάιος Ξυνογαλάς, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την καταστροφή που υπέστη στην μονάδα του

AGRO 02.11.2025, 10:46
Ευλογιά προβάτων: Ολοκληρωτική καταστροφή με τα λόγια ενός κτηνοτρόφου
Newsroom

Απεγνωσμένοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, με πολλούς να έχουν αναγκαστεί να θανατώσουν ολόκληρα τα κοπάδια τους, λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Ο κτηνοτρόφος, Βάιος Ξυνογαλάς, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την καταστροφή που υπέστη στην μονάδα του.

«Είμαι από τα άτομα που επλήγησαν από την ευλογιά. Θανάτωσα τα ζώα μου στις 30 Σεπτεμβρίου. Ήταν 525 μεγάλα και 340 αρνιά. Η μονάδα είναι άδεια, μπαίνεις μέσα και σε πιάνει η καρδιά σου. Τα ζώα μας ήταν σαν μέλη της οικογένειάς μας. Δεν ήταν απλά ένα επάγγελμα για μένα είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο για μένα και για όλους όσοι έχουν πληγεί από τη ζωονόσο», ανέφερε.

«Ακόμη δεν έχω αποζημιωθεί»

«Ακόμα δεν έχω αποζημιωθεί και δεν ξέρω αν έχουν ελεγχθεί τα χαρτιά μου. Είμαστε σε αναμονή. Δυστυχώς ζούμε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Είμαι από τα άτομα που ήμουν και λίγο τυχερός γιατί δεν είχα προλάβει να πάρω όλες τις ζωοτροφές και είχα λίγα χρήματα για να μπορώ να ζήσω τώρα.
Οι υποχρεώσεις τρέχουν, μας κυνηγάνε οι τράπεζες, είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή για να μπορέσουμε να βάλουμε ξανά ζώα στη μονάδα. Τα ζώα που θα μπουν στη μονάδα, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος για να γίνουν ξανά παραγωγικά και να μπορέσω να έχω εισόδημα. Μιλάμε για τουλάχιστον 1,5 χρόνο για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Έχουν θανατωθεί περί τα 3.000 ζώα μόνο στα Φάρσαλα», υπογράμμισε στην συνέχεια ο κ. Ξυνογαλάς.
Για τις πληρωμές: «Έχουν πάρει αναβολή οι πληρωμές. Δεν έχουμε πάρει χρήματα. Μόνο πήραμε κάποια χρήματα για τις ζωοτροφές. Πήραμε 14 ευρώ/ζώο. Τα χρήματα ήταν μόνο για τα θηλυκά ζώα, και όχι για τα αρσενικά».
Περισσότερα από AGRO
Κτηνοτρόφοι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρισα – «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»
AGRO

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στη Λάρισα - «Θέλουμε τα πρόβατα μας πίσω»

Αύριο Παρασκευή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας βγάζουν τα τρακτέρ στην Αγιά

Ευλογιά προβάτων: Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα
AGRO

Πληρωμές 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά προβάτων

Το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων για την ευλογιά προβάτων κατευθύνεται στη Θεσσαλία

Ευλογιά προβάτων: Ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση για τα αίτια εξάπλωσης της ζωονόσου
AGRO

Ξεκίνησε δικαστική διερεύνηση για τα αίτια εξάπλωσης της ευλογιάς

Στην Ολομέλεια ψηφίζεται σήμερα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ευλογιά προβάτων

ΠΑΑ: Ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος τέλος του 2025
AGRO

Ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος για το ΠΑΑ τέλος του 2025

Πραγματοποιήθηκε η 18η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ και η 6η Συνεδρίαση του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027

ΚΑΠ: Οριακές οι προσαρμογές –  Απειλείται η επιβίωση των αγροτών
AGRO

Οριακές οι προσαρμογές στην ΚΑΠ -  Απειλείται η επιβίωση των αγροτών

«Καπνός στα μάτια» χαρακτηρίζουν οι Copa – Cogeca τις νέες προτάσεις της Κομισιόν για την ΚΑΠ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ανθή Γεωργίου
Κώστας Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23
AGRO

Τσιάρας: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23

Μηδενική ανοχή στους παράνομους εμβολιασμούς για την ευλογιά προβάτων τόνισε ο Κώστας Τσιάρας

Κρασί: Γιατί έπεσαν οι πωλήσεις – Η στροφή στην μπύρα
AGRO

Γιατί έπεσαν οι πωλήσεις στο κρασί – Η στροφή στην μπύρα

Πού οφείλεται η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ γενικά, και του κρασιού ειδικότερα

