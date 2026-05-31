ΟΠΕΚΑ: Παράταση έως και 2 Ιουνίου των αιτήσεων για επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία για να ανταποκριθεί στη μεγάλη συμμετοχή των αγροτών δικαιούχων που ξεπερνά τις 128.000 αιτήσεις

AGRO 31.05.2026, 13:55
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Γιατί ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία

Ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσφέροντας στους δικαιούχους περισσότερες δυνατότητες επιλογής, προκειμένου να ανταποκριθεί στην μεγάλη συμμετοχή των δικαιούχων, η οποία ξεπερνάει τις 128.000 αιτήσεις.

Οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές (για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, το εκδρομικό πρόγραμμα, το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων) ή κάνοντας χρήση των κατάλληλων εντύπων (για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου), που είναι διαθέσιμα εδώ.

Πότε θα υλοποιηθούν τα προγράμματα

Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από 10 Ιουνίου 2026 έως και 28 Φεβρουαρίου 2027.

Η έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου (2027-2028) θα ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, τον Απρίλιο 2027.

Φέτος ειδικά, για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα και έως έντεκα (11) απλές λούσεις δωρεάν, σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του Οργανισμού μας.

Στα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

