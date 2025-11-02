Δασμοί: Ενας κατασκευαστής παιχνιδιών προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Ο Τραμπ επικαλέστηκε έκτακτες εξουσίες για την επιβολή των δασμών - Οι ενάγοντες κατηγορούν τον Τραμπ ότι υπερέβη την εξουσία του

World 02.11.2025, 14:48
Δασμοί: Ενας κατασκευαστής παιχνιδιών προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ
Newsroom

Κόντρα στους δασμούς Τραμπ, αρκετες μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις στις ΗΠΑ προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η εμπορική αντιπαράθεση. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των σαρωτικών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» τον περασμένο Απρίλιο, ο Ρικ Βόλντενμπεργκ έψαχνε για μια δικηγορική εταιρεία που θα τον βοηθούσε να μηνύσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να επιτρέψω στους πολιτικούς να καταστρέψουν ό,τι έχουμε χτίσει εδώ και γενιές», δήλωσε ο Βόλντενμπεργκ, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκπαιδευτικών παιχνιδιών Learning Resources, μιας οικογενειακής επιχείρησης στα προάστια του Σικάγο που ίδρυσε η μητέρα του.

Ο Βόλντενμπεργκ, μαζί με δικηγόρους της εταιρείας Akin Gump, θα βρεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την Τετάρτη για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια ιστορική νίκη. Οι εννέα δικαστές θα ακούσουν τα επιχειρήματα στην υπόθεση Learning Resources εναντίον Τραμπ, μαζί με δύο σχετικές υποθέσεις στις οποίες οι ενάγοντες υποστηρίζουν επίσης ότι οι δασμοί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου είναι παράνομοι.

Μία από τις σχετικές υποθέσεις κατατέθηκε από το Όρεγκον και άλλες πολιτείες με επικεφαλής τους Δημοκρατικούς. Η άλλη κατατέθηκε από το Liberty Justice Center, έναν φιλελεύθερο μη κερδοσκοπικό οργανισμό, εκ μέρους πέντε μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός διανομέα κρασιού που ονομάζεται V.O.S. Selections και μιας άλλης εταιρείας εκπαιδευτικών παιχνιδιών που ονομάζεται MicroKits.

Ενώ το δικαστήριο συνήθως χρειάζεται μήνες για να εκδώσει αποφάσεις μετά την ακρόαση των επιχειρημάτων, η κυβέρνηση Τραμπ του έχει ζητήσει να ενεργήσει γρήγορα σε αυτήν την υπόθεση.

Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες παρέμειναν στο περιθώριο των δικαστικών διαφορών για τους δασμούς. Δεν άσκησαν αγωγές και δεν υπέβαλαν υπομνήματα ως amicus – ή friend-of-the-court – που να παρουσιάζουν τις απόψεις τους. Τέτοια υπομνήματα χρησιμοποιούνται συνήθως από εταιρείες για να τονίσουν τη σημασία των υποθέσεων που έχουν ασκηθεί από άλλους διαδίκους.

Δασμοί και αγωγές

Αντίθετα, περίπου δώδεκα μικρές επιχειρήσεις συμφώνησαν να υπηρετήσουν ως ενάγοντες σε μια σειρά ξεχωριστών αγωγών που έχουν ασκηθεί από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αμφισβητούν τους δασμούς και οι οποίες εξακολουθούν να εκκρεμούν σε κατώτερα δικαστήρια, εκτός από τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη δικαστική διαμάχη του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Και άλλες 700 υπέγραψαν υπόμνημα amicus που υπέβαλε η We Pay The Tariffs, μια ομάδα υπεράσπισης, κατά της δράσης του Τραμπ.

Οι δασμοί του Τραμπ έχουν πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επειδή «δεν έχουν την ίδια ευελιξία με τις μεγάλες εταιρείες για να διαχειριστούν τον αντίκτυπο», δήλωσε ο John Horn, καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Olin στο Πανεπιστήμιο Washington στο Σεντ Λούις

