Lufthansa: Πίστωση χρόνου από τους πιλότους για το συνταξιοδοτικό

Το συνδικάτο απαιτεί υψηλότερες εισφορές των εργοδοτών στα συνταξιοδοτικά προγράμματα της εταιρείας για τους 4.800 πιλότους των Lufthansa και Lufthansa Cargo

World 02.11.2025, 21:33
Lufthansa: Πίστωση χρόνου από τους πιλότους για το συνταξιοδοτικό
Newsroom

Περισσότερο χρόνο, για να επιλύσει τη διαμάχη σχετικά με τις συντάξεις, δίνει το γερμανικό συνδικάτο πιλότων VC  στη Lufthansa.

Η πίστωση χρόνου αποτρέπει -προς το παρόν – πιθανή απεργία στην αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με επιστολή του συνδικάτου προς τα μέλη του. Στην επιστολή που είδε το Reuter και φέρει ημερομηνία Παρασκευή αναφέρεται ότι θα ζητηθεί εκ νέου από τον εργοδότη, με καθορισμένη προθεσμία, να υποβάλει προσφορά στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Μάιο.

«Θα παραχωρήσουμε στη διοίκηση επαρκή χρόνο για αυτό, έτσι ώστε προς το παρόν να μην αναμένεται καμία συνδικαλιστική δράση», αναφέρεται στην επιστολή, χωρίς να προσδιορίζεται πόσος χρόνος θα δοθεί στη διοίκηση.

Πάντως, αν και η επιστολή δεν καθορίζει προθεσμία, το συνδικάτο των πιλότων προετοιμάζεται για δράση: «Η εντολή που μας δόθηκε από την ψήφο των μελών μας είναι σαφής».

Τα μέλη της VC είχαν ψηφίσει υπέρ της απεργιακής κινητοποίησης,  σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, την οποία η Lufthansa απέτρεψε με νέους γύρους διαπραγματεύσεων που, ωστόσο, δεν απέδωσαν αποτελέσματα.

Το συνδικάτο απαιτεί υψηλότερες εισφορές των εργοδοτών στα συνταξιοδοτικά προγράμματα της εταιρείας για τους 4.800 υπαλλήλους του πιλοτηρίου της βασικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa και της θυγατρικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Lufthansa Cargo.

Η θέση της Lufthansa

Η Lufthansa απορρίπτει την πρόταση, επικαλούμενη υψηλό κόστος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της βασικής αεροπορικής εταιρείας της Lufthansa, Γιένς Ρίτερ , επέκρινε την εταιρεία, δηλώνοντας ότι απλώς δεν διαθέτει τους πόρους για να αυξήσει το «ήδη πολύ καλό» εταιρικό συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Lufthansa χαιρέτισε την απόφαση του συνδικάτου των πιλότων (VC)  να συνεχίσει τον διάλογο. Οπως δήλωσαν είναι  «πάντα έτοιμοι να συνομιλήσουν προκειμένου να βρουν από κοινού εποικοδομητικές λύσεις».

Τι λένε οι πιλότοι

«Ιδιαίτερα απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι η εργοδοτική πλευρά παρουσιάζει δημόσια (στην επιχείρηση) προσφορές, αλλά τις συνδέει με τεράστιες παραχωρήσεις που είναι απαράδεκτες για εμάς», δηλώνει ο Αρνε Κάρστενς , εκπρόσωπος της επιτροπής διαπραγματεύσεων της VC για τον όμιλο Lufthansa.

«Σημαντικές παραχωρήσεις από τη μία πλευρά χωρίς αντίστοιχη ασφάλεια από την άλλη – και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα – δεν ανταποκρίνονται στην αντίληψή μας για μια βιώσιμη λύση. Ως εκ τούτου, επικεντρωνόμαστε και πάλι αποκλειστικά στο εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει καμία προσφορά που να ανταποκρίνεται έστω και εν μέρει στις σχετικές απαιτήσεις μας», πρόσθεσε.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
World

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
M&S: Το μάθημα από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ. λίρες
World

Τι έμαθε η Marks & Spencer από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ.
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour
Λευκός Οίκος: Απίθανο να δημοσιευτούν τα στοιχεία για πληθωρισμό και ανεργία
World

Χωρίς στοιχεία για πληθωρισμό και ανεργία στις ΗΠΑ
Ουκρανία: Τα drone «στοχεύουν» πλέον … τις αγορές του ΝΑΤΟ
World

Τα ουκρανικά drone «στοχεύουν» πλέον ... τις αγορές του ΝΑΤΟ
Νορβηγία: Ανέστειλε κανόνες δεοντολογίας του τεράστιου κρατικού επενδυτικού ταμείου
World

Γιατί εγκαταλείπει κανόνες δεοντολογίας το Norges Bank

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
M&S: Το μάθημα από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ. λίρες
World

Τι έμαθε η Marks & Spencer από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ.

Η αναμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της M&S μπορεί να διπλασιάσει τις διαδικτυακές πωλήσεις της - Το στοίχημα των αυτοματισμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μπορεί μια κατακερματισμένη Ευρώπη να συνεχίσει να ευημερεί;
Financial Times

Οι «σκορπιοί στο μπουκάλι» και οι μνήμες της Αρχαίας Ρώμης

Αυτό που κάποτε έκανε τα κυρίαρχα κράτη της ισχυρά και πλούσια θα μπορούσε τώρα να αποτελέσει εμπόδιο

Martin Wolf
Shein, Temu, Trendyol: Και τώρα η «μπάλα» σε Ecofin-Eurogroup
Business

Shein, Temu, Trendyol: Και τώρα η «μπάλα» σε Ecofin-Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών συνεδριάζουν, η ελληνική αγορά περιμένει τις αποφάσεις για Shein, Temu, Trendyol

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Το shutdown των ΗΠΑ θα διαρκέσει πολύ μετά το τέλος του
Reuters Breakingviews

Γιατί το shutdown δεν θα τελειώσει, όταν τελειώσει...

Περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένη δραστηριότητα πιθανότατα δεν μπορούν να ανακτηθούν

Gabriel Rubin
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
ΕΝΦΙΑ: Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για τους μεγάλους παίκτες
Ακίνητα

Τα κίνητρα και τα αντικίνητρα στο νέο ΕΝΦΙΑ

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ – Η επιβράβευση και οι ποινές για τράπεζες και servicers

Αθανασία Ακρίβου
Θέσεις εργασίας: Υπερτερεί η πλήρης έναντι της μερικής απασχόλησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια μορφή απασχόλησης κυριαρχεί - Τι συμβαίνει με τις κενές θέσεις

Τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία της αγοράς εργασίας όπως καταγράφονται στην τρίτη έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
World

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα – Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Λευκός Οίκος: Απίθανο να δημοσιευτούν τα στοιχεία για πληθωρισμό και ανεργία
World

Χωρίς στοιχεία για πληθωρισμό και ανεργία στις ΗΠΑ

Τι δήλωσε ο Λευκό Οίκος

Ουκρανία: Τα drone «στοχεύουν» πλέον … τις αγορές του ΝΑΤΟ
World

Τα ουκρανικά drone «στοχεύουν» πλέον ... τις αγορές του ΝΑΤΟ

Εταιρείες στην Ουκρανία που κατασκευάζουν τα δικά τους drone, σκέφτονται τις εξαγωγές και αναζητούν πελάτες στην Ατλαντική Συμμαχία

Νορβηγία: Ανέστειλε κανόνες δεοντολογίας του τεράστιου κρατικού επενδυτικού ταμείου
World

Γιατί εγκαταλείπει κανόνες δεοντολογίας το Norges Bank

Η απόφαση ελήφθη για να αποφύγει την πώληση συμμετοχών τεχνολογίας αξίας 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ
World

Κόχερ (ΕΚΤ): Μικρό το κακό μέχρι τώρα από τους δασμούς Τραμπ

Ακόμα δεν έχουμε δει τις επιπτώσεις σε πληθωρισμό και ανάπτυξη που προβλέπαμε τον Μάρτιο, δήλωσε ο Μάρτιν Κόχερ

Ελ Εριάν: Η προσιτότητα μεγάλο ζητούμενο για τα νοικοκυριά – Ο ρόλος της AI
World

Γιατί ο Ελ Εριάν προειδοποιεί τις αγορές - Πάλι... η AI

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται τη διαβεβαίωση ότι δεν απειλείται το εισόδημά τους από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, γράφει ο Μοχάμεντ Ελ Εριάν

Latest News
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
World

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα – Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη
Ναυτιλία

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Ευάγγελος Μαρινάκης: Ο ναυτιλιακός κλάδος οφείλει να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ευρώπης για άμεση χορήγηση άδειας που θα επιτρέψει τη διάλυση των πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελβετία: Για 3,79 εκατ. ευρώ πουλήθηκε διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα σε δημοπρασία στη Γενεύη
Tέχνη και Ζωή

Διαμαντένια καρφίτσα του Ναπολέοντα πωλήθηκε 3,79 εκατ.

Το ποσό ξεπέρασε κάθε προσδοκία - Η καρφίτσα κατασκευάστηκε για τον Ναπολέοντα γύρω στο 1810

Ψηφιακό τέλος συναλλαγής: Σε ποιες συναλλαγές επιβάλλεται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το ψηφιακό τέλος συναλλαγής - Πού επιβάλλεται

Τι αλλάζει στις πληρωμές με το ψηφιακό τέλος συναλλαγής - Τι παρουσιάζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Το shutdown των ΗΠΑ θα διαρκέσει πολύ μετά το τέλος του
Reuters Breakingviews

Γιατί το shutdown δεν θα τελειώσει, όταν τελειώσει...

Περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένη δραστηριότητα πιθανότατα δεν μπορούν να ανακτηθούν

Gabriel Rubin
M&S: Το μάθημα από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ. λίρες
World

Τι έμαθε η Marks & Spencer από την κυβερνοεπίθεση που κόστισε 300 εκατ.

Η αναμόρφωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της M&S μπορεί να διπλασιάσει τις διαδικτυακές πωλήσεις της - Το στοίχημα των αυτοματισμών

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οικοδομικές άδειες: Στον «πάγο» σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό έως τα τέλη 2026
Ακίνητα

Νέο «φρένο» στις οικοδομικές άδειες σε Μύκονο, Σαντορίνη και Υμηττό

«Βροχή» πολεοδομικών παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαιρέτων, οικοδομικές άδειες και δόμηση εκτός σχεδίου. Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΕΝ

Μάχη Τράτσα
Αντώνης Κοτζαμανίδης (Entersoftone): Η ανάπτυξη δεν τελείωσε επειδή τελειώνει το RRF
Business

Κοτζαμανίδης (Entersoftone): Η ανάπτυξη δεν τελείωνει με το RRF

Η ανάπτυξη στο επιχειρηματικό λογισμικό θα συνεχιστεί λόγω των προοπτικών που προσφέρει η AI, είπε ο CEO της Entersoftone, Αντώνης Κοτζαμανίδης

Γιώργος Πολύζος
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου
Ηλεκτρισμός

Τα δύο σενάρια για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Οι δύο εναλλακτικές για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ μετά τις ανακοινώσεις Μητοστάκη και Χριστοδουλίδη

Χρήστος Κολώνας
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Μπορεί μια κατακερματισμένη Ευρώπη να συνεχίσει να ευημερεί;
Financial Times

Οι «σκορπιοί στο μπουκάλι» και οι μνήμες της Αρχαίας Ρώμης

Αυτό που κάποτε έκανε τα κυρίαρχα κράτη της ισχυρά και πλούσια θα μπορούσε τώρα να αποτελέσει εμπόδιο

Martin Wolf
Shein, Temu, Trendyol: Και τώρα η «μπάλα» σε Ecofin-Eurogroup
Business

Shein, Temu, Trendyol: Και τώρα η «μπάλα» σε Ecofin-Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών συνεδριάζουν, η ελληνική αγορά περιμένει τις αποφάσεις για Shein, Temu, Trendyol

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο