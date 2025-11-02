Lufthansa: Πίστωση χρόνου από τους πιλότους για το συνταξιοδοτικό

Περισσότερο χρόνο, για να επιλύσει τη διαμάχη σχετικά με τις συντάξεις, δίνει το γερμανικό συνδικάτο πιλότων VC στη Lufthansa.

Η πίστωση χρόνου αποτρέπει -προς το παρόν – πιθανή απεργία στην αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με επιστολή του συνδικάτου προς τα μέλη του. Στην επιστολή που είδε το Reuter και φέρει ημερομηνία Παρασκευή αναφέρεται ότι θα ζητηθεί εκ νέου από τον εργοδότη, με καθορισμένη προθεσμία, να υποβάλει προσφορά στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Μάιο.

«Θα παραχωρήσουμε στη διοίκηση επαρκή χρόνο για αυτό, έτσι ώστε προς το παρόν να μην αναμένεται καμία συνδικαλιστική δράση», αναφέρεται στην επιστολή, χωρίς να προσδιορίζεται πόσος χρόνος θα δοθεί στη διοίκηση.

Πάντως, αν και η επιστολή δεν καθορίζει προθεσμία, το συνδικάτο των πιλότων προετοιμάζεται για δράση: «Η εντολή που μας δόθηκε από την ψήφο των μελών μας είναι σαφής».

Τα μέλη της VC είχαν ψηφίσει υπέρ της απεργιακής κινητοποίησης, σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, την οποία η Lufthansa απέτρεψε με νέους γύρους διαπραγματεύσεων που, ωστόσο, δεν απέδωσαν αποτελέσματα.

Το συνδικάτο απαιτεί υψηλότερες εισφορές των εργοδοτών στα συνταξιοδοτικά προγράμματα της εταιρείας για τους 4.800 υπαλλήλους του πιλοτηρίου της βασικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa και της θυγατρικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Lufthansa Cargo.

Η θέση της Lufthansa

Η Lufthansa απορρίπτει την πρόταση, επικαλούμενη υψηλό κόστος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της βασικής αεροπορικής εταιρείας της Lufthansa, Γιένς Ρίτερ , επέκρινε την εταιρεία, δηλώνοντας ότι απλώς δεν διαθέτει τους πόρους για να αυξήσει το «ήδη πολύ καλό» εταιρικό συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Lufthansa χαιρέτισε την απόφαση του συνδικάτου των πιλότων (VC) να συνεχίσει τον διάλογο. Οπως δήλωσαν είναι «πάντα έτοιμοι να συνομιλήσουν προκειμένου να βρουν από κοινού εποικοδομητικές λύσεις».

Τι λένε οι πιλότοι

«Ιδιαίτερα απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι η εργοδοτική πλευρά παρουσιάζει δημόσια (στην επιχείρηση) προσφορές, αλλά τις συνδέει με τεράστιες παραχωρήσεις που είναι απαράδεκτες για εμάς», δηλώνει ο Αρνε Κάρστενς , εκπρόσωπος της επιτροπής διαπραγματεύσεων της VC για τον όμιλο Lufthansa.

«Σημαντικές παραχωρήσεις από τη μία πλευρά χωρίς αντίστοιχη ασφάλεια από την άλλη – και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα – δεν ανταποκρίνονται στην αντίληψή μας για μια βιώσιμη λύση. Ως εκ τούτου, επικεντρωνόμαστε και πάλι αποκλειστικά στο εταιρικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει καμία προσφορά που να ανταποκρίνεται έστω και εν μέρει στις σχετικές απαιτήσεις μας», πρόσθεσε.