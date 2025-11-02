Microsoft vs Google: Σύγκρουση γιγάντων στο πεδίο της AI

 Η Microsoft επιλέγει τη στρατηγική της συνεργασίας, η Google επιλέγει το κάθετα ολοκληρωμένο μοντέλο, πεδίο ανταπαράθεσης η AI

Tεχνητή νοημοσύνη 02.11.2025, 08:00
Microsoft vs Google: Σύγκρουση γιγάντων στο πεδίο της AI
Newsroom

Η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που διανύουμε ανέδειξε έναν απίθανο ηγέτη, τουλάχιστον στην αρχή της. Μέχρι την εμφάνιση του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, η Microsoft ήταν περισσότερο γνωστή για το επιχειρηματικό λογισμικό της — πανταχού παρόν, αξιόπιστο, αλλά χωρίς κάτι το «εξαιρετικό» στα όσα προσέφερε.

Τότε, χάρη στην αποκλειστική συνεργασία, σε επίπεδο cloud με την εταιρεία που δημιούργησε το chatbot, την OpenAI, ο τεχνολογικός κολοσσός που πλέον έχει συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής, έγινε ξαφνικά το πιο περιζήτητο brand μεταξύ των BigTech.

Έκτοτε, η Microsoft έχει προσθέσει πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια στην αξία των μετοχών της. Ένα επίτευγμα εντυπωσιακό από κάθε άποψη, ακόμη κι αν ωχριά μπροστά στην Nvidia, η οποία, τροφοδοτώντας την επανάσταση της AI σε επίπεδο επεξεργαστών, είδε την κεφαλαιοποίησή της να φτάνει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Microsoft επέλεξε την προσέγγιση της συνεργασίας για την οικοδόμηση της «στοίβας» της AI. Μάλιστα, πρόσφατα χαλάρωσε ακόμη περισσότερο τη λαβή της στην OpenAI, επιτρέποντας στην startup να αναζητά ελεύθερα εναλλακτικές πηγές υπολογιστικής ισχύος. Η νέα συμφωνία της 28ης Οκτωβρίου επιτρέπει στην OpenAI να είναι «απεριόριστα επιρρεπής» στην επιλογή παρόχων cloud, χωρίς να απαιτείται πλέον καμία άδεια από τη Microsoft.

Σε αντάλλαγμα για αυτήν την ελευθερία, η συμφωνία εξασφάλισε στη Microsoft ένα ποσοστό 27% στην OpenAI, δικαίωμα στο 20% των εσόδων της startup και, μέχρι το 2032, όλη την τεχνολογία της – συμπεριλαμβανομένης, εάν υλοποιηθεί, της υπερνοημοσύνης. Παράλληλα, η OpenAI δεσμεύεται να δαπανήσει ένα κολοσσιαίο ποσό, 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο cloud computing της Microsoft τα επόμενα χρόνια.

Η κάθετη ολοκλήρωση της Google

Αντίθετα με τη Microsoft, η Google ακολούθησε μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση: την κάθετη ολοκλήρωση. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, η εταιρεία έχει προσαρμόσει όλα τα στοιχεία της τεχνολογικής της υποδομής, από τους επεξεργαστές μέχρι το λογισμικό. Και αυτή η προσέγγιση αρχίζει πλέον να αποδίδει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Το τμήμα Google Cloud παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων 30% και αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το ένα δέκατο των λειτουργικών κερδών της μητρικής Alphabet, έχοντας υπάρξει ζημιογόνο ακόμη και στα τέλη του 2022. Το Cloud της Google έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στις εταιρείες AI, οι οποίες εκτιμούν την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση των TPUs (Tensor Processing Units) της Google, σε σύγκριση με τις GPUs της Nvidia (τις οποίες, βέβαια, διαθέτει επίσης το Google Cloud).

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη κίνηση της Anthropic, η οποία στις 23 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει επιπλέον υπολογιστική ισχύ ενός gigawatt από την Google Cloud – μια συμφωνία που πιθανώς αξίζει 8-10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως – επιμένοντας στην πρόσβαση σε έως και 1 εκατομμύριο TPUs.

Το οικονομικό πλεονέκτημα

Η ενεργειακή οικονομία των TPUs είναι άμεση συνέπεια της κάθετης προσέγγισης της Google. Από το 2015, οι επεξεργαστές της είναι ειδικά κατασκευασμένοι για να λειτουργούν με το υπόλοιπο υλικό και λογισμικό της – συμπεριλαμβανομένου πλέον του Gemini, του κορυφαίου της μοντέλου AI – τα οποία με τη σειρά τους είναι προσαρμοσμένα για τους επεξεργαστές της.

Το αποτέλεσμα είναι άκρως ευνοϊκό για τη Google. Το κόστος της ανά ερώτημα AI δεν είναι πέντε φορές αυτό της παραδοσιακής αναζήτησης, όπως πρότειναν οι πρώτες εκτιμήσεις, αλλά μόλις διπλάσιο. Αυτή η οικονομική αποτελεσματικότητα σημαίνει ότι η ενσωμάτωση της AI στην αναζήτηση μειώνει το μικτό περιθώριο κέρδους της Google μόνο από 90% σε 86%, σημειώνει σε άρθρο του ο Economist.

Αυτοί οι αριθμοί εξηγούν γιατί η OpenAI, πρόθυμη να σταματήσει τις ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιδιώκει πλέον να αναπτύξει προσαρμοσμένους επεξεργαστές (custom silicon). Και εξηγούν γιατί η Microsoft υιοθετεί πλέον μια πιο… «Googley» προσέγγιση: παρουσίασε ένα εσωτερικό στούντιο σχεδιασμού τσιπ το 2023 και ένα εργαστήριο AI το 2024.

Ωστόσο, το τσιπ Maia δεύτερης γενιάς της έχει καθυστερήσει και η ανάπτυξη μοντέλων της είναι ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να γίνει πραγματικά ανταγωνιστική. Εν τω μεταξύ, η αρχική αδράνεια της Google φαίνεται να μετατρέπεται πλέον σε ισχυρή ορμή, καταλήγει ο Economist.

