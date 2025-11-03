OT FORUM: Προκλήσεις κι ευκαιρίες για το επιχειρείν

Κορυφαίοι εκπρόσωποι εταιρειών μιλούν στο 6ο OT FORUM για τη νέα εποχή της επιχειρηματικότητας

OT FORUM 03.11.2025, 10:45
OT FORUM: Προκλήσεις κι ευκαιρίες για το επιχειρείν
Newsroom

Με ένα ευρύ πλέγμα προκλήσεων βρίσκονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή που η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός με ταχύτατους ρυθμούς οδηγούν σε μία νέα εποχή. Πέρα από διεθνές ασταθές οικονομικό περιβάλλον, οι δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν από το δημογραφικό -τη γήρανση του πληθυσμού που οδηγεί σε διαρκή μείωση των ενεργών εργαζομένων- την έλλειψη εξειδίκευσης ή την ανάγκη αυξημένων δεξιοτήτων σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, μέχρι τη γραφειοκρατία και τα υψηλά ενεργειακά κόστη. Την ίδια στιγμή που πρέπει να μεγεθύνουν τις επενδύσεις τους για να διατηρήσουν και να επαυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.

Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στο 6ο OT FORUM με θέμα «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας», εκπρόσωποι  σημαντικών εταιρειών, όπως Ανδρέας Αθανασόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και CEO Olympia Group, Κρίστιαν Χατζημηνάς πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), Ιδρυτής & CEO THEON GROUP, Ιδρυτής EFA GROUP, Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO Ομίλου Εταιρειών AKTOR, Βασίλης Φουρλής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος του FOURLIS Group, θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν όχι μόνο για τη σημερινή εικόνα στο επιχειρείν αλλά και να περιγράψουν πώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα «χτιστεί» η επιχειρηματικότητα του αύριο.

Οι πτυχές της επιχειρηματικότητας

Σήμερα η γραφειοκρατία, το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο, η πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, οι διαρθωτικές αδυναμίες, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, το φορολογικο σύστημα, αλλά και το ενεργειακό κόστος, έρχονται να αποτελέσουν τα σημαντικότερα εμπόδια για το επιχειρείν.

Στην έρευνα EY Entrepreneurship Barometer Ελλάδα 2025, που κατέγραψε τις απόψεις 135 ελλήνων επιχειρηματιών, αναδεικνύεται πως για το επόμενο διάστημα οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αναμένουν ότι οι παράμετροι που θα επηρεάσουν το κόστος της επιχείρησής τους είναι τα εργατικά κόστη, με τους μισούς (50%) να εκτιμούν ότι θα έχουν μεγάλη και 30% μέτρια επιρροή.

Στη δεύτερη και την τρίτη θέση είναι τα κόστη πρώτων υλών και προμηθευτών (44%) και οι δαπάνες ενέργειας και κοινής ωφέλειας (33%), με το 71% να εκτιμά και για τα δύο αυτά κόστη ότι θα έχουν μεγάλη ή μέτρια επίδραση στην αύξηση του κόστους.

Καινοτομία και μεταρρυθμίσεις

Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ωστόσο οι επενδυτικές επιλογές και προτεραιότητες καθορίζεται εν πολλοίς από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Η χρήση ιδίων κεφαλαίων αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για δύο στους τρεις επιχειρηματίες (66%) και το 8% βασίζεται σε εξωτερικούς επενδυτές ή ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) ή κρατικές επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις (6%).

Σε κρίσιμο μέγεθος αναδεικνύεται φυσικά και η ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων. Και όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει πρόσφατα σε ομιλία του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας: Η συγκυρία για την Ελλάδα ενέχει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες, και απαιτεί σταθερή προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και στο νέο παραγωγικό πρότυπο. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η έμπρακτη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μπορούν να μετατρέψουν τη δυναμική ανάκαμψη σε μακροχρόνια πρόοδο με ουσιαστικά οφέλη για τις επόμενες γενιές».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu
Τσεχία: Η κεντρική τράπεζα αγοράζει crypto αξίας 1 εκατ. δολαρίων
Crypto

Γιατί αγοράζει crypto η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας
Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High
English Edition

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High
«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ
Εξοικονόμηση

Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025»
Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από OT FORUM
Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με «όχημα» την ΑΙ
Τηλεπικοινωνίες

Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό με «όχημα» την ΑΙ

Όπως ανέφερε ο κ. Βιτζηλαίος, η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις που αυτοματοποιεί διαδικασίες και μειώνει το κόστος.

ΟΤ FORUM: «Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη
OT FORUM

«Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

Τι είπαν στο OT FORUM εκπρόσωποι εταιρειών για την καινοτομία που αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο στοίχημα για τη βιωσιμότητα

Μαρία Σιδέρη
ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων
OT FORUM

Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το επιχειρείν στην Ελλάδα - Οι ηγέτες της αγοράς μίλησαν στο ΟΤ FORUM για το μέλλον της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις
OT FORUM

Οι δύο όψεις της AI - Ο άνθρωπος απέναντι στη νέα ισχύ

Από τη διπλωματία και την άμυνα έως την ενέργεια και τον επιχειρηματικό κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται ταυτόχρονα ως μοχλός προόδου και πηγή ανησυχίας

Νατάσα Σινιώρη
OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις
OT FORUM

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος - Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

Όλα όσα ειπώθηκαν στο OT FORUM στον απόηχο της P-TEC και των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών

Ναταλία Δανδόλου
ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος – Η δεύτερη μέρα
OT FORUM

ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος – Η δεύτερη μέρα

Ολα όσα έγιναν τη 2η μέρα του 6ου ΟΤ FORUM στο Μικρό Χρηματιστήριο

ΟΤ FORUM – Μαρινάκης: Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου για την Ευρώπη
OT FORUM

Μαρινάκης: Η Ελλάδα ενεργειακή πύλη εισόδου για την Ευρώπη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο ΟΤ FORUM για τις εξελίξεις στην ενέργεια και θέματα επικαιρότητας

Latest News
Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, λέει ότι οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι

ΕΣΕΕ: Σημαντική νίκη για το εμπόριο η συμφωνία στο Ecofin για την επιβολή δασμών στα μικροδέματα
Business

Νίκη για το εμπόριο η δασμολόγηση δεμάτων από Shein και Temu

Για την ΕΣΕΕ η συμφωνία στο Ecofin δίνει μία πραγματική ανάσα για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και ελληνικού εμπορίου

Τσεχία: Η κεντρική τράπεζα αγοράζει crypto αξίας 1 εκατ. δολαρίων
Crypto

Γιατί αγοράζει crypto η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας

Η παγωμένη αντίδραση της ΕΚΤ

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High
English Edition

Greek Households Struggle as Cost of Living Remains High

Deutsche Bank research highlights Athens as the third most expensive city globally for basic utilities, which consume nearly 19% of the average wage.

«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ
Εξοικονόμηση

Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ το «Εξοικονομώ 2025»

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις, ενώ τα αρχικά αποτελέσματα θα αφορούν περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους

Intralot: Νέο δεκαετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas
Business

Intralot: Νέο 10ετες συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas

Η νέα συμφωνία της Intralot με την Arkansas Scholarship Lottery τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου του 2026

HELLENiQ ENERGY: Στα 365 εκατ. ευρώ τα EBITDA 3μηνου – Υψηλό 2ετίας
Business

Σε υψηλό 2ετίας τα EBITDA 3μηνου της HELLENiQ ENERGY

Προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η HELLENiQ ENERGY

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές
Commodities

Πετρέλαιο: Ανοδικά στις διεθνείς αγορές

Οι επενδυτές στάθμισαν τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια υπερπροσφορά με τις επικείμενες κυρώσεις κατά της ρωσικής Lukoil

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4×4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με 4x4 πάνω και από τις 2.070 μονάδες το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε 4 ημέρες σημαντικής ανόδου, που ναι μεν έχουν αλλάξει το κλίμα, εντούτοις έχουν φέρει και πάλι τον γενικό δείκτη πιο κοντά στα όρια της διακύμανσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση
Επικαιρότητα

Χωρίς τα ποσοστά ανεργίας η έκθεση για την απασχόληση

Τι δήλωσε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας
World

Τράπεζα της Αγγλίας: Προειδοποίηση για την επιρροή Τραμπ στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας

Οι πολιτικές πιέσεις τους Τραμπ και οι απόψεις του Νάιτζελ Φάρατζ

Wall Street: Μεταβλητότητα και συνέχεια στο τεχνολογικό sell off
Wall Street

Μεταβλητότητα στη Wall Street, συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off

Η Wall Street βρίσκεται σε διαδικασία αναπροσαρμογής, με αρκετά χαρτοφυλάκια να αποχωρούν από τον τεχνολογικό κλάδο και να επικεντρώνεται σε τομείς αξίας

Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

Τι ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα του έργου και το ενδεχόμενο επαφών με Τουρκία

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark
English Edition

Maritime Crossroads: Why Shipping Leaders Say Environmental Rules Are Missing the Mark

Evangelos Marinakis: As an industry, we need to urge the US administration and Europe to immediately grant permission for sanctioned vessels to be scrapped

ΕΕ: Πράσινο φως για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu
Business

Πράσινο φως από EcoFin για δασμούς σε δέματα από Shein και Temu

Τι αποφάσισαν οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ - Η ελληνική θέση

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»
Ομόλογα

Σκoτία: Θα βγει στις αγορές με ομόλογα «κίλτ»

Η πιστοληπτική αξιολόγηση του χρέους της Σκοτίας είναι υψηλότερη από τα ομόλογα της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο