OT FORUM: Προκλήσεις κι ευκαιρίες για το επιχειρείν

Με ένα ευρύ πλέγμα προκλήσεων βρίσκονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή που η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός με ταχύτατους ρυθμούς οδηγούν σε μία νέα εποχή. Πέρα από διεθνές ασταθές οικονομικό περιβάλλον, οι δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν από το δημογραφικό -τη γήρανση του πληθυσμού που οδηγεί σε διαρκή μείωση των ενεργών εργαζομένων- την έλλειψη εξειδίκευσης ή την ανάγκη αυξημένων δεξιοτήτων σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, μέχρι τη γραφειοκρατία και τα υψηλά ενεργειακά κόστη. Την ίδια στιγμή που πρέπει να μεγεθύνουν τις επενδύσεις τους για να διατηρήσουν και να επαυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.

Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στο 6ο OT FORUM με θέμα «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας», εκπρόσωποι σημαντικών εταιρειών, όπως Ανδρέας Αθανασόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και CEO Olympia Group, Κρίστιαν Χατζημηνάς πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), Ιδρυτής & CEO THEON GROUP, Ιδρυτής EFA GROUP, Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO Ομίλου Εταιρειών AKTOR, Βασίλης Φουρλής, βασικός μέτοχος και πρόεδρος του FOURLIS Group, θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν όχι μόνο για τη σημερινή εικόνα στο επιχειρείν αλλά και να περιγράψουν πώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα «χτιστεί» η επιχειρηματικότητα του αύριο.

Οι πτυχές της επιχειρηματικότητας

Σήμερα η γραφειοκρατία, το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο, η πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση, οι διαρθωτικές αδυναμίες, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, το φορολογικο σύστημα, αλλά και το ενεργειακό κόστος, έρχονται να αποτελέσουν τα σημαντικότερα εμπόδια για το επιχειρείν.

Στην έρευνα EY Entrepreneurship Barometer Ελλάδα 2025, που κατέγραψε τις απόψεις 135 ελλήνων επιχειρηματιών, αναδεικνύεται πως για το επόμενο διάστημα οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αναμένουν ότι οι παράμετροι που θα επηρεάσουν το κόστος της επιχείρησής τους είναι τα εργατικά κόστη, με τους μισούς (50%) να εκτιμούν ότι θα έχουν μεγάλη και 30% μέτρια επιρροή.

Στη δεύτερη και την τρίτη θέση είναι τα κόστη πρώτων υλών και προμηθευτών (44%) και οι δαπάνες ενέργειας και κοινής ωφέλειας (33%), με το 71% να εκτιμά και για τα δύο αυτά κόστη ότι θα έχουν μεγάλη ή μέτρια επίδραση στην αύξηση του κόστους.

Καινοτομία και μεταρρυθμίσεις

Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ωστόσο οι επενδυτικές επιλογές και προτεραιότητες καθορίζεται εν πολλοίς από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Η χρήση ιδίων κεφαλαίων αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για δύο στους τρεις επιχειρηματίες (66%) και το 8% βασίζεται σε εξωτερικούς επενδυτές ή ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) ή κρατικές επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις (6%).

Σε κρίσιμο μέγεθος αναδεικνύεται φυσικά και η ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων. Και όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει πρόσφατα σε ομιλία του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας: Η συγκυρία για την Ελλάδα ενέχει σημαντικές προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες, και απαιτεί σταθερή προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και στο νέο παραγωγικό πρότυπο. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η έμπρακτη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας μπορούν να μετατρέψουν τη δυναμική ανάκαμψη σε μακροχρόνια πρόοδο με ουσιαστικά οφέλη για τις επόμενες γενιές».