Γερμανία: Φθηνότερο ρεύμα για τις βιομηχανίες

Σε μία προσπάθεια να δώσει νέα πνοή στη βιομηχανική βάση της Γερμανίας, η οποία πλήττεται -μεταξύ άλλων- από το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας συμφώνησε να επιδοτήσει τις τιμές ενέργειας για τη βαριά βιομηχανία τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι αυτός και άλλοι ηγέτες του κυβερνητικού συνασπισμού συμφώνησαν να εισαγάγουν μια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 5 λεπτών του ευρώ (6 σεντς ΗΠΑ) ανά κιλοβατώρα από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως το 2028, για να «υποστηριχθούν οι εταιρείες που χρησιμοποιούν πολλή ηλεκτρική ενέργεια και αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό». Υπογράμμισε επίσης ότι οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση έχουν «σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί». Το μέτρο θα στοχεύσει σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως η χαλυβουργία, τα χημικά και η αυτοκινητοβιομηχανία – τομείς που έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν παγκοσμίως με κόστος ενέργειας σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ΗΠΑ.

Υψηλή κατανάλωση

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, καταναλώνοντας περίπου 500 τεραβατώρες ετησίως, και βρίσκεται υπό σοβαρή πίεση. Από την ενεργειακή κρίση του 2022, οι τιμές της ενέργειας παρέμειναν ασταθείς – εκτοξεύτηκαν ξανά αυτό το φθινόπωρο, καθώς η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποχώρησε και η παραγωγή από φυσικό αέριο εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδό της από το 2021. Οι χαμηλές ταχύτητες ανέμου, η ασθενής υδροηλεκτρική παραγωγή και τα σημεία συμφόρησης του δικτύου ανάγκασαν τη Γερμανία να κάψει περισσότερο φυσικό αέριο και άνθρακα για να σταθεροποιήσει την προσφορά.

Αυτές οι δυναμικές έχουν καταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Οι προβλέψεις για έναν κρύο χειμώνα έχουν ήδη οδηγήσει τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα , αναζωπυρώνοντας την οργή του κοινού για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και την προσιτή τιμή των νοικοκυριών.

Ζωτικής σημασίας

Ομάδες του κλάδου λένε ότι η προσωρινή επιδότηση είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η μεταφορά της παραγωγής στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι επικριτές προειδοποιούν ότι απλώς τεκμηριώνει βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα – γήρανση των υποδομών, αργή αδειοδότηση και αναξιόπιστη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές – που έχουν αφήσει τη Γερμανία εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα παρά τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους της.

Το Βερολίνο ελπίζει ότι η τριετής περίοδος ανακούφισης θα αγοράσει χρόνο για την επέκταση της χωρητικότητας του δικτύου και την προσθήκη ευέλικτης παραγωγής, αλλά οι αναλυτές λένε ότι εκτός εάν αυτά τα έργα υλοποιηθούν γρήγορα, η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν ακόμη γύρο βιομηχανικής συρρίκνωσης μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Συρρίκνωση της οικονομίας

Οι συνομιλίες για το σχέδιο με την εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και «υποθέτουμε ότι θα λάβουμε άδεια για αυτό», δήλωσε ο Μερτς.

Η γερμανική οικονομία, η μεγαλύτερη της Ευρώπης, έχει συρρικνωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Η συντηρητική κυβέρνηση συνασπισμού του Μερτς με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες έχει θέσει ως προτεραιότητα την αναζωογόνησή της από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της στις αρχές Μαΐου.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη φανεί, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να παραμένει στάσιμο στο τρίτο τρίμηνο. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα ανεξάρτητων οικονομικών συμβούλων της κυβέρνησης προέβλεψε ότι θα αναπτυχθεί κατά μόλις 0,9% τον επόμενο χρόνο, μετά από άνοδο 0,2% φέτος.

Η ασθμαίνουσα βιομηχανία

Η οικονομία της χώρας, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταποίηση και τις εξαγωγές, έχει επηρεαστεί αρνητικά από πολλούς παράγοντες, όπως οι υψηλές τιμές της ενέργειας, ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους παραγωγούς αυτοκινήτων και βιομηχανικών μηχανημάτων, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η υπερβολική γραφειοκρατία.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και δημιούργησε ένα ταμείο 500 δισεκατομμυρίων ευρώ (581,4 δισεκατομμύρια δολάρια) για να διοχετεύσει χρήματα στις υποδομές της Γερμανίας. Η κυβέρνηση υπόσχεται να μειώσει τη γραφειοκρατία και να επιταχύνει την καθυστερημένη ψηφιοποίηση της χώρας.

«Σταθερότητα στις τιμές»

Ο οικονομολόγος της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι, ο οποίος υπολόγισε την τρέχουσα τιμή ενέργειας σε περίπου 15 λεπτά του ευρώ (17 σεντς ΗΠΑ) ανά κιλοβατώρα, δήλωσε την Παρασκευή ότι η σχεδιαζόμενη επιδότηση «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα και θα μπορούσε να προσφέρει στη βιομηχανία όχι μόνο βραχυπρόθεσμη ανακούφιση αλλά και σαφήνεια και σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια».

Ο Χόλγκερ Λος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών από την πλευρά του, ανέφερε στο Associated Press ότι η επιδοτούμενη τιμή θα «βοηθήσει ιδιαίτερα τις ενεργοβόρες βιομηχανικές εταιρείες να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο», προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι η ΕΕ θα επιτρέψει στη Γερμανία την ευελιξία να μειώσει το κόστος ενός μεγάλου αριθμού εταιρειών.

Ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ εκτίμησε το αναμενόμενο κόστος του μέτρου μεταξύ 3 και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ (3,4 δισεκατομμύρια και 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια).

Οι ηγέτες του συνασπισμού συμφώνησαν επίσης να μειώσουν τον φόρο στα αεροπορικά εισιτήρια από τον Ιούλιο, κάτι που ο κλάδος των αερομεταφορών έχει ζητήσει εδώ και καιρό. Τα μέτρα θα χρειαστούν κοινοβουλευτική έγκριση.