Ιαπωνία: Από τα μαύρα μαλλιά στα neon χρώματα – Οι εταιρείες χαλαρώνουν το dress code

Στην Ιαπωνία, σε μια χώρα όπου για δεκαετίες ο επαγγελματισμός συνδεόταν με μαύρα μαλλιά, κοστούμια και λευκά γάντια, μια νέα πραγματικότητα αρχίζει να ξεπροβάλλει.

Τα ταμπού γύρω από την εμφάνιση καταρρέουν, τα χρώματα στα μαλλιά πληθαίνουν και επιχειρήσεις που κάποτε επέβαλαν σκληρή ομοιομορφία ανακαλύπτουν ξανά τι σημαίνει «ελευθερία».

Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκεται ένας ισχυρός καταλύτης: η απελπισμένη ανάγκη για εργατικά χέρια.

Όταν η εμφάνιση στην Ιαπωνία γίνεται εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού

Η 22χρονη Χινάκο Μόρι θυμάται καλά τις μέρες που δούλευε σε μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων στην Ιαπωνία – και ακόμη καλύτερα τις αυστηρές οδηγίες που της επέβαλλαν. Μαύρα ή σκούρα καστανά μαλλιά, τίποτα άλλο. Όταν τόλμησε να γίνει ξανθιά, της ζήτησαν να φορέσει περούκα ή να ψεκάσει τα μαλλιά της με χρώμα.

«Ήταν εξαιρετικά αγχωτικό», λέει σήμερα στο Reuters.

Όταν μετακόμισε στο Τόκιο, η επιλογή της ήταν εύκολη: η δουλειά μερικής απασχόλησης στο discount store Don Quijote – μια εταιρεία που δεν ενδιαφέρεται για το χρώμα των μαλλιών της.

Τώρα αλλάζει απόχρωση περίπου κάθε έξι εβδομάδες και νιώθει για πρώτη φορά ότι μπορεί να είναι ο εαυτός της στη δουλειά.

Οι retailers πρώτοι στη χαλάρωση των κανόνων

Η Don Quijote άνοιξε τον δρόμο πριν τρία χρόνια, επιτρέποντας όχι μόνο βαμμένα μαλλιά αλλά και έντονο βερνίκι νυχιών. Σήμερα σχεδόν 25% των εργαζομένων της επιλέγουν έντονα χρώματα στα μαλλιά, ενώ αν υπολογιστούν και οι πιο φυσικές καστανές αποχρώσεις, πάνω από τους μισούς δεν έχουν πια το παραδοσιακό μαύρο.

Στο ίδιο κλίμα, η αλυσίδα Fuji Yakuhin κατήργησε πλήθος περιορισμών: οποιοδήποτε χρώμα μαλλιών, nail art, έντονο μακιγιάζ, δαχτυλίδια και αξεσουάρ που παλαιότερα απαγορεύονταν.

Ακόμη και η Tokyu Store έχει χαλαρώσει αισθητά τους κανόνες της για μαλλιά, νύχια, αξεσουάρ και piercings.

Η μακρά πορεία της Ιαπωνίας προς πιο χαλαρούς κώδικες ενδυμασίας

Η μετάβαση αυτή δεν ξεκίνησε χθες. Από το 2005, όταν το υπουργείο Περιβάλλοντος λάνσαρε την εκστρατεία «Cool Biz» για ελαφρύτερο ντύσιμο το καλοκαίρι, οι επιχειρήσεις έχουν σταδιακά χαλαρώσει.

Οι στολές στα πολυκαταστήματα μειώθηκαν, τα λευκά γάντια των οδηγών ταξί έγιναν προαιρετικά και πλέον οι αλλαγές επεκτείνονται σε ακόμη πιο προσωπικούς τομείς όπως χρώμα μαλλιών, βερνίκι νυχιών και piercing.

Φέτος, ακόμη και μεγάλες εισηγμένες εταιρείες έχουν υιοθετήσει πιο casual εμφάνιση: η Japan Airlines, η Tokyo Metro και η Skymark Airlines επιτρέπουν πλέον στους εργαζομένους να φορούν sneakers στη δουλειά.

Η πίεση του δημογραφικού: ο λόγος πίσω από την αλλαγή

Η Ιαπωνία γερνά γρήγορα και με την περιορισμένη μετανάστευση, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας έχει μειωθεί κατά 16% από το 1995.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ και οι έρευνες απεικονίζουν ένα σκληρό περιβάλλον: δύο στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνουν ότι η έλλειψη προσωπικού επηρεάζει σοβαρά τη λειτουργία τους.

Η κρίση είναι τόσο έντονη που οδήγησε σε αύξηση των επιχειρηματικών χρεοκοπιών, με το πρώτο μισό του έτους να καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό 12ετίας λόγω έλλειψης εργαζομένων.

Οι νέοι αλλάζουν τις ισορροπίες

Αυτή η κατάσταση δίνει στους νέους περισσότερη δύναμη – ειδικά σε θέσεις μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με έρευνα της Mynavi, τα δύο τρίτα των φοιτητών θεωρούν ότι πρέπει να μπορούν να επιλέγουν την εμφάνισή τους στη δουλειά.

Το εντυπωσιακότερο όμως είναι ότι ένας στους τρεις έχει αποσύρει αίτηση εργασίας εξαιτίας αυστηρών dress codes.