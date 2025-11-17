Ιαπωνία: Συρρίκνωση στο ΑΕΠ τριμήνου λόγω δασμών

Η οικονομία της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε σχεδόν κατά 2% στο τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, καθώς η πτώση των εξαγωγών λόγω των αμερικανικών δασμών οδήγησε στην πρώτη συρρίκνωση σε έξι τρίμηνα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, οι αποστολές από τις αυτοκινητοβιομηχανίες μειώθηκαν κατακόρυφα, μετά από μια περίοδο αύξησης των εξαγωγών πριν από την έναρξη ισχύος των δασμών.

Ωστόσο, καθώς η συνολική συρρίκνωση δεν ήταν τόσο έντονη όσο αναμενόταν, πιθανότατα αντιπροσωπεύει μια προσωρινή οπισθοδρόμηση και όχι την έναρξη μιας ύφεσης, ανέφεραν οι οικονομολόγοι.

«Η συρρίκνωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε έκτακτους παράγοντες, όπως οι επενδύσεις σε κατοικίες», οι οποίοι επηρεάστηκαν από την κανονιστική αλλαγή, εξήγησε στο Reuters, ο οικονομολόγος Kazutaka Maeda στο Ινστιτούτο Έρευνας Meiji Yasuda.

«Οι εξαγωγές αντέδρασαν επίσης», είπε. «Συνολικά, η οικονομία δεν διαθέτει ισχυρή υποκείμενη δυναμική, αλλά η τάση εξακολουθεί να δείχνει μια σταδιακή ανάκαμψη κατά τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια».

Οι οικονομολόγοι γενικά θεώρησαν ότι τα στοιχεία για το ΑΕΠ αυτού του τριμήνου έχουν οριακό αντίκτυπο στον τρόπο σκέψης της Τράπεζας της Ιαπωνίας κατά την επόμενη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επιτόκια έναντι παραγόντων όπως ο πληθωρισμός. Ωστόσο, ένας οικονομολόγος που είναι κοντά στην πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι έδωσε στα στοιχεία μεγαλύτερο βάρος.

Δεδομένης της συρρίκνωσης, «θα ήταν λανθασμένο για την Τράπεζα της Ιαπωνίας να αποφασίσει να αυξήσει τα επιτόκια» τον Δεκέμβριο, ανέφερε σε έκθεσή του προς τους πελάτες ο επικεφαλής οικονομολόγος της Credit Agricole για την Ιαπωνία, Τακούτζι Άιντα, ο οποίος συμμετέχει στην κεντρική ομάδα της Τακαΐτσι που έχει αναλάβει την εκπόνηση της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας.

Πλήγμα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν συρρικνώθηκε κατά 1,8% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Αυτό σε σύγκριση με την αναθεωρημένη ανάπτυξη 2,3% την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο, καθώς και τη συρρίκνωση 2,5% που κατά μέσο όρο εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Η ένδειξη μεταφράστηκε επίσης σε τριμηνιαία συρρίκνωση 0,4% έναντι της μέσης εκτίμησης 0,6%.

Οι εξαγωγές αποτέλεσαν το κύριο πλήγμα καθώς εντάθηκαν οι επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες είδαν τον όγκο των αποστολών να μειώνεται, αντιστρέφοντας τις προηγούμενες εμπροσθοβαρείς εξαγωγές πριν από τις αυξήσεις των δασμών, αν και απορρόφησαν κυρίως τους δασμούς μειώνοντας τις τιμές.

Η καθαρή εξωτερική ζήτηση, ή οι εξαγωγές μείον τις εισαγωγές, μείωσε την ανάπτυξη κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας, έναντι θετικής συμβολής 0,2 μονάδων την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου.

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία επισημοποίησαν μια συμφωνία τον Σεπτέμβριο που εφάρμοσε έναν βασικό δασμό 15% σε σχεδόν όλες τις ιαπωνικές εισαγωγές, έναντι ενός αρχικού 27,5% για τα αυτοκίνητα και 25% για τα περισσότερα άλλα αγαθά.