AXIA για ΔΕΗ: Κρατά την τιμή στόχο στα 22,60 ευρώ

Ισχυρές επιδόσεις αναμένει η ΑΧΙΑ από τη ΔΕΗ για το τρίτο τρίμηνο, οι σχετικές ανακοινώσεις των οποίων αναμένονται την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η ΑΧΙΑ δίνει τιμή στόχο στα 22,60 ευρώ με σύσταση buy (αγορά).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΑΧΙΑ, αναμένεται ισχυρή επίδοση για την εταιρεία, με την αναμενόμενη αύξηση του περιθωρίου κέρδους, η οποία οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τη μείωση της παραγωγής από θερμικές μονάδες και την ευνοϊκή τιμολόγηση. Επίσης, αναμένεται βελτιωμένη κερδοφορία από τη διανομή ενέργειας.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA για το 3ο τρίμηνο 2025 αναμένεται να φτάσουν τα 644 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 85% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ για το 9μηνο 2025, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμώνται στα 1,64 δισ. ευρώ (+34% σε σχέση με το 9μηνο του 2024). Τα καθαρά κέρδη μετά από μειοψηφίες υπολογίζονται σε 168,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 3,3 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2024.

Κεφαλαιακές δαπάνες

Όσον αφορά τις κεφαλαιακές δαπάνες (Capex), η ΑΧΙΑ εκτιμά ότι θα κυμανθούν μεταξύ 700 και 800 εκατ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο 2025, καθώς η ΔΕΗ προχωράει με το απαιτητικό επενδυτικό της πρόγραμμα. Παρά τη ισχυρή λειτουργική γενιά μετρητών, οι αυξημένες κεφαλαιακές δαπάνες και οι ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης (WC) αναμένεται να οδηγήσουν την καθαρή δανειακή θέση σε επίπεδα μεταξύ 6,5 και 6,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 3ου τριμήνου 2025, από 5,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2ου τριμήνου 2025.

Στρατηγική και σχέδιο ανάπτυξης

Η ΔΕΗ έχει προγραμματίσει την Capital Markets Day (CMD) στο Λονδίνο την 18η Νοεμβρίου, όπου και η διοίκηση αναμένεται να ενημερώσει τους επενδυτές για το τριετές στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας, επεκτείνοντας ουσιαστικά τις προβλέψεις της μέχρι το 2028.

Σύμφωνα με το υπάρχον στρατηγικό σχέδιο (2025-2027), η εταιρεία επιδιώκει:

– Εγκατάσταση 11,8 GW από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) έως το 2027.

– Προβλεπόμενο EBITDA 2,7 δισ. ευρώ το 2027.

– Μερίσματα (DPS) 1 ευρώ το 2027.

Κερδοφορία και έξοδα

Η κερδοφορία της εταιρείας αναμένεται να ωφεληθεί από τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου (TTF), με τις τιμές καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά την αύξηση των τιμών του CO2, αναμένεται μείωση του κόστους CO2 λόγω της μειωμένης θερμικής παραγωγής από τις μονάδες συνδυασμένων κυκλωμάτων και τις μονάδες λιγνίτη.

Επίσης, αναμένονται χαμηλότερες αγορές ενέργειας σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς οι τιμές της ενέργειας διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Όσον αφορά τα έξοδα, αναμένεται αύξηση στην μισθοδοσία και σε άλλες δαπάνες.

Συνολικά, εκτιμάται ότι τα λειτουργικά έξοδα της ΔΕΗ θα ανέρχονται σε 1,93 δισ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο 2025, σημειώνοντας μείωση 12,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Η ΔΕΗ προγραμματίζει να επιταχύνει τις κεφαλαιακές δαπάνες το 3ο τρίμηνο 2025, με την εταιρεία να έχει καταγράψει κεφαλαιακές δαπάνες ύψους 1,07 δισ. ευρώ το 1ο εξάμηνο 2025. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι επενδύσεις θα κυμανθούν γύρω από τα 700 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2025.

Παρά την ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, αναμένεται αύξηση της καθαρής δανειακής θέσης από 5,96 δισ. ευρώ στο τέλος του 2ου τριμήνου 2025 σε περίπου 6,5-6,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 3ου τριμήνου 2025, λόγω των αυξημένων κεφαλαιακών δαπανών και των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης.