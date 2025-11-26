Σαουδική Αραβία: Νέα καταστήματα με αλκοόλ για τους ξένους

Σε μια χώρα στην οποία το αλκοόλ ήταν συνώνυμο με την απόλυτη απαγόρευση, ένα νέο κύμα αλλαγής φυσά…

Ο λόγος για τη Σαουδική Αραβία όπου, με φόντο τις φιλόδοξες προσπάθειες του Ριάντ να ξανασχεδιάσει την οικονομική και κοινωνική του ταυτότητα, οι αρχές ετοιμάζονται για ένα ακόμη τολμηρό βήμα: την επέκταση της πρόσβασης σε αλκοολούχα ποτά αποκλειστικά για ξένους μη μουσουλμάνους, αναφέρουν σε ρερποτάζ τους οι Financial Times.

Ένα βήμα που, όσο μικρό κι αν φαίνεται για τον έξω κόσμο, αποτελεί ιστορική τομή για το πιο συντηρητικό βασίλειο του Κόλπου και του κόσμου.

Η επέκταση που εφαρμόζει η Σαουδική Αραβία που αλλάζει τα δεδομένα

Μετά το πρώτο κατάστημα αλκοόλ που λειτούργησε πέρυσι στη διπλωματική ζώνη του Ριάντ, οι σαουδαραβικές αρχές ετοιμάζουν δύο ακόμη σημεία πώλησης σε Τζέντα και Νταχράν.

Τα καταστήματα θα απευθύνονται σε μη μουσουλμάνους ξένους εργαζόμενους — κυρίως στελέχη πρεσβειών, επαγγελματίες υψηλών εισοδημάτων και κατόχους premium residency.

Στη Νταχράν, μάλιστα, το νέο κατάστημα θα λειτουργήσει εντός συγκροτήματος της Saudi Aramco, όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός αλλοδαπών της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Για την Τζέντα, η ακριβής τοποθεσία δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Συνδετικός κρίκος στο τουριστικό όραμα

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για μετασχηματισμό της σαουδαραβικής οικονομίας.

Με στόχο τα 150 εκατομμύρια τουριστικές επισκέψεις έως το 2030 και με κολοσσιαίες επενδύσεις του Public Investment Fund σε ψυχαγωγικά πάρκα, παραλιακά θέρετρα και υπερσύγχρονα έργα, το βασίλειο προσπαθεί να γίνει ελκυστικός προορισμός για όσους αναζητούν εργασία υψηλής ειδίκευσης.

Παράλληλα, δεκάδες νέα ξενοδοχεία και εστιατόρια έχουν ήδη κατασκευαστεί με υποδομές μπαρ, που επί του παρόντος σερβίρουν αποκλειστικά μη αλκοολούχα ποτά και virgin cocktails.

Το κοινωνικό άνοιγμα και οι διαβεβαιώσεις

Τα τελευταία χρόνια, η Σαουδική Αραβία έχει απελευθερώσει πολλές πτυχές της δημόσιας ζωής: από συναυλίες και φεστιβάλ μέχρι την κατάργηση της απαγόρευσης οδήγησης για τις γυναίκες.

Παρά την αυξανόμενη φημολογία περί ευρείας νομιμοποίησης του αλκοόλ, αξιωματούχοι επιμένουν πως η κουλτούρα του βασιλείου δεν αλλάζει τόσο ριζικά.

Αλκοόλ για το ευρύ κοινό δεν αναμένεται, όπως ξεκαθαρίζουν στους Financial Times, ακόμη και με τη διοργάνωση του Expo 2030 και του Μουντιάλ 2034.

Τι σηματοδοτούν οι νέες κινήσεις

Η ελεγχόμενη και περιορισμένη πρόσβαση σε αλκοόλ φαίνεται να λειτουργεί ως «εργαλείο διευκόλυνσης» για τους αλλοδαπούς που ζουν και εργάζονται στη χώρα.

Η περσινή έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος συγκέντρωσε τις προμήθειες που μέχρι τότε οι πρεσβείες λάμβαναν μέσω διπλωματικών αποστολών, ενισχύοντας τον έλεγχο και τη διαφάνεια.

Τα νέα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν μέσα στο επόμενο έτος, χωρίς όμως επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση ή το Premium Residency Center.