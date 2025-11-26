Τραμπ: Έδωσε χάρη σε γαλοπούλες – Δήλωσε αισιόδοξος για συμφωνία στο Ουκρανικό

Κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής τελετής στον Κήπο των Ρόδων, στην οποία οι γαλοπούλες γλιτώνουν τον χασάπη, ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι μία ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία μεσολαβήθηκε από τις ΗΠΑ, θα μπορούσε σύντομα να υλοποιηθεί.

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Θα το μάθουμε», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο».

Ο Τραμπ επέκρινε, επίσης, τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενος ότι ο προκάτοχός του χρησιμοποίησε ένα αυτόματο στυλό για να υπογράψει τις περυσινές αμνηστίες για γαλοπούλες, καθιστώντας τες «εντελώς άκυρες».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «έδωσε επίσημα χάρη» στις γαλοπούλες, Πιτς και Μπλόσομ, προσθέτοντας ότι «τις έσωσε την κατάλληλη στιγμή».

Ο Γκομπλ και η Γουάντλ μεγάλωσαν σε ένα μικρό αγρόκτημα στην κομητεία Γουέιν της Βόρειας Καρολίνας, όπου εκτρέφονται γαλοπούλες για το γιορτινό τραπέζι.

Το γραφείο της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ είχε ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να στείλουν μήνυμα με τη λέξη «Gobble» ή «Waddle» στο 45470 για να αποφασίσουν ποια γαλοπούλα θα λάβει την επίσημη χάρη.

Νωρίτερα φέτος, δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο X για να ονομάσει τις γαλοπούλες.

Περί γαλοπούλας

Γεννημένες τον Ιούλιο και με βάρος 23 και 25 κιλά αντίστοιχα, τα δύο γαλόπουλα πέρασαν την περασμένη εβδομάδα συνηθίζοντας τον θόρυβο, τα φώτα και τα πλήθη πριν εγκατασταθούν στην τελετουργική τους σουίτα στο ξενοδοχείο Willard InterContinental – ένα μακροχρόνιο προνόμιο τού να είσαι προεδρική γαλοπούλα.

Και τα δύο γαλοπούλες θα αποσυρθούν τώρα στο Τμήμα Πτηνοτροφίας Prestage του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, τον ίδιο προορισμό για το Chocolate and Chip, στο οποίο ο Μπάιντεν έδωσε χάρη το 2022.

Η φετινή τελετή, η πρώτη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έρχεται καθώς οι τιμές της γαλοπούλας έχουν εκτοξευθεί.

Ο πληθυσμός γαλόπουλων στις ΗΠΑ έχει μειωθεί στο μικρότερο αριθμό των τελευταίων σχεδόν 40 ετών, καθώς τα κρούσματα γρίπης των πτηνών έχουν αυξηθεί και η ζήτηση για κρέας τους έχει κορυφωθεί, σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Γεωργικών Γραφείων.

Οι τιμές χονδρικής πώλησης γαλοπούλας έχουν αυξηθεί περίπου κατά 75% από τον Οκτώβριο του 2024, με μέσο όρο 1,71 δολάρια ανά λίβρα τώρα έναντι 94 σεντς την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του USDA και ανάλυση από το Κολλέγιο Γεωργίας του Πανεπιστημίου Purdue.

Οι τιμές λιανικής πώλησης γαλοπούλας έχουν αυξηθεί περισσότερο από 25%, με αποτέλεσμα ένα τυπικό πουλί 15 λιβρών να κοστίζει περίπου 31 δολάρια.

Οι ειδικοί είχαν δηλώσει προηγουμένως στο CNBC ότι οι λιανοπωλητές που παρήγγειλαν γαλοπούλες νωρίς κλείδωσαν χαμηλότερες τιμές, ενώ άλλοι που βασίζονται στην αγορά spot αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη.

Προσέλκυση καταναλωτών με φθηνότερα εορταστικά τραπέζια

Η γεωργική ομάδα της Wells Fargo δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει διαφορά 20 δολαρίων στην τιμή γαλοπούλων συγκρίσιμου μεγέθους, ανάλογα με το πού ψώνισαν οι καταναλωτές.

Οι μεγάλοι λιανοπωλητές έχουν προσφέρει εορταστικές προσφορές για να προσελκύσουν τους οικονομικά σκεπτόμενους αγοραστές.

Η Walmart διαφημίζει ένα πακέτο δείπνου για 10 άτομα σε τιμή κάτω των 56 δολαρίων. Η Aldi έχει ένα για 40 δολάρια. Η Amazon προσφέρει μια προσφορά δείπνου 25 δολάρια. Και η Target ανακοίνωσε μια προσφορά 20 δολαρίων για τέσσερα άτομα για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Παρά τις αυξημένες τιμές γαλοπούλας, το ευρύτερο γεύμα των Ευχαριστιών για 10 άτομα είναι λιγότερο ακριβό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με την AFBF. Ένα «κλασικό» δείπνο γαλοπούλας 16 λιβρών με συνοδευτικά κοστίζει κατά μέσο όρο 55,18 δολάρια σε εθνικό επίπεδο.

Η ετήσια χάρη στις γαλοπούλες χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940 και έγινε επίσημη προεδρική χάρη το 1989 υπό τον Τζορτζ Μπους. Αλλά οι πρόεδροι λαμβάνουν δώρο γαλοπούλες από τη δεκαετία του 1870, σύμφωνα με την Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου. Με την πάροδο του χρόνου, η τελετή έχει εξελιχθεί σε ήπιο μάρκετινγκ για την αμερικανική βιομηχανία πουλερικών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η φετινή στιγμή κατά τη δεύτερη θητεία όπου ο Τραμπ έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην πραγματική του εξουσία απονομής χάριτος, χορηγώντας ανακούφιση σε περισσότερους από 1.000 διαδηλωτές της 6ης Ιανουαρίου και σε προσωπικότητες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην κυβερνήτη του Ιλινόις Ροντ Μπλαγκόγεβιτς, του πρώην βουλευτή Τζορτζ Σάντος που ατιμάστηκε και του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι.