Τραμπ: Έδωσε χάρη σε γαλοπούλες – Δήλωσε αισιόδοξος για συμφωνία στο Ουκρανικό

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την παραδοσιακή τελετή στον Κήπο των Ρόδων για να υποδείξει πρόοδο σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία Ουκρανίας - Ρωσίας

World 26.11.2025, 21:47
Τραμπ: Έδωσε χάρη σε γαλοπούλες – Δήλωσε αισιόδοξος για συμφωνία στο Ουκρανικό
Newsroom

Κατά τη διάρκεια της παραδοσιακής τελετής στον Κήπο των Ρόδων, στην οποία οι γαλοπούλες γλιτώνουν τον χασάπη, ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι μία ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία μεσολαβήθηκε από τις ΗΠΑ, θα μπορούσε σύντομα να υλοποιηθεί.

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Θα το μάθουμε», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι σημειώνουμε πρόοδο».

Ο Τραμπ επέκρινε, επίσης, τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενος ότι ο προκάτοχός του χρησιμοποίησε ένα αυτόματο στυλό για να υπογράψει τις περυσινές αμνηστίες για γαλοπούλες, καθιστώντας τες «εντελώς άκυρες».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «έδωσε επίσημα χάρη» στις γαλοπούλες, Πιτς και Μπλόσομ, προσθέτοντας ότι «τις έσωσε την κατάλληλη στιγμή».

Ο Γκομπλ και η Γουάντλ μεγάλωσαν σε ένα μικρό αγρόκτημα στην κομητεία Γουέιν της Βόρειας Καρολίνας, όπου εκτρέφονται γαλοπούλες για το γιορτινό τραπέζι.

Το γραφείο της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ είχε ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να στείλουν μήνυμα με τη λέξη «Gobble» ή «Waddle» στο 45470 για να αποφασίσουν ποια γαλοπούλα θα λάβει την επίσημη χάρη.

Νωρίτερα φέτος, δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο X για να ονομάσει τις γαλοπούλες.

Περί γαλοπούλας

Γεννημένες τον Ιούλιο και με βάρος 23 και 25 κιλά αντίστοιχα, τα δύο γαλόπουλα πέρασαν την περασμένη εβδομάδα συνηθίζοντας τον θόρυβο, τα φώτα και τα πλήθη πριν εγκατασταθούν στην τελετουργική τους σουίτα στο ξενοδοχείο Willard InterContinental – ένα μακροχρόνιο προνόμιο τού να είσαι προεδρική γαλοπούλα.

Και τα δύο γαλοπούλες θα αποσυρθούν τώρα στο Τμήμα Πτηνοτροφίας Prestage του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, τον ίδιο προορισμό για το Chocolate and Chip, στο οποίο ο Μπάιντεν έδωσε χάρη το 2022.

Η φετινή τελετή, η πρώτη της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έρχεται καθώς οι τιμές της γαλοπούλας έχουν εκτοξευθεί.

Ο πληθυσμός γαλόπουλων στις ΗΠΑ έχει μειωθεί στο μικρότερο αριθμό των τελευταίων σχεδόν 40 ετών, καθώς τα κρούσματα γρίπης των πτηνών έχουν αυξηθεί και η ζήτηση για κρέας τους έχει κορυφωθεί, σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Γεωργικών Γραφείων.

Οι τιμές χονδρικής πώλησης γαλοπούλας έχουν αυξηθεί περίπου κατά 75% από τον Οκτώβριο του 2024, με μέσο όρο 1,71 δολάρια ανά λίβρα τώρα έναντι 94 σεντς την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία του USDA και ανάλυση από το Κολλέγιο Γεωργίας του Πανεπιστημίου Purdue.

Οι τιμές λιανικής πώλησης γαλοπούλας έχουν αυξηθεί περισσότερο από 25%, με αποτέλεσμα ένα τυπικό πουλί 15 λιβρών να κοστίζει περίπου 31 δολάρια.

Οι ειδικοί είχαν δηλώσει προηγουμένως στο CNBC ότι οι λιανοπωλητές που παρήγγειλαν γαλοπούλες νωρίς κλείδωσαν χαμηλότερες τιμές, ενώ άλλοι που βασίζονται στην αγορά spot αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη.

Προσέλκυση καταναλωτών με φθηνότερα εορταστικά τραπέζια

Η γεωργική ομάδα της Wells Fargo δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει διαφορά 20 δολαρίων στην τιμή γαλοπούλων συγκρίσιμου μεγέθους, ανάλογα με το πού ψώνισαν οι καταναλωτές.

Οι μεγάλοι λιανοπωλητές έχουν προσφέρει εορταστικές προσφορές για να προσελκύσουν τους οικονομικά σκεπτόμενους αγοραστές.

Η Walmart διαφημίζει ένα πακέτο δείπνου για 10 άτομα σε τιμή κάτω των 56 δολαρίων. Η Aldi έχει ένα για 40 δολάρια. Η Amazon προσφέρει μια προσφορά δείπνου 25 δολάρια. Και η Target ανακοίνωσε μια προσφορά 20 δολαρίων για τέσσερα άτομα για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Παρά τις αυξημένες τιμές γαλοπούλας, το ευρύτερο γεύμα των Ευχαριστιών για 10 άτομα είναι λιγότερο ακριβό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με την AFBF. Ένα «κλασικό» δείπνο γαλοπούλας 16 λιβρών με συνοδευτικά κοστίζει κατά μέσο όρο 55,18 δολάρια σε εθνικό επίπεδο.

Η ετήσια χάρη στις γαλοπούλες χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940 και έγινε επίσημη προεδρική χάρη το 1989 υπό τον Τζορτζ Μπους. Αλλά οι πρόεδροι λαμβάνουν δώρο γαλοπούλες από τη δεκαετία του 1870, σύμφωνα με την Ιστορική Ένωση του Λευκού Οίκου. Με την πάροδο του χρόνου, η τελετή έχει εξελιχθεί σε ήπιο μάρκετινγκ για την αμερικανική βιομηχανία πουλερικών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η φετινή στιγμή κατά τη δεύτερη θητεία όπου ο Τραμπ έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην πραγματική του εξουσία απονομής χάριτος, χορηγώντας ανακούφιση σε περισσότερους από 1.000 διαδηλωτές της 6ης Ιανουαρίου και σε προσωπικότητες υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην κυβερνήτη του Ιλινόις Ροντ Μπλαγκόγεβιτς, του πρώην βουλευτή Τζορτζ Σάντος που ατιμάστηκε και του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ
UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από World
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
UBS: Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας για υπόθεση της Credit Suisse
World

Στο στόχαστρο της ελβετικής εισαγγελίας η UBS

Τι απαντά η UBS στο κατηγορητήριο των Ελβετικών αρχών

Cyber Monday: Δαπάνες 14,2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη δυναμική
World

Πώς η AI απογείωσε τις αγορές της Cyber Monday - 14,2 δισ. στις ΗΠΑ

Οι λιανοπωλητές διπλασίασαν στη Cyber Monday τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για να προσελκύσουν αγοραστές

ΗΠΑ: Η ύφεση στον τομέα της μεταποίησης επιδεινώνεται τον Νοέμβριο
World

Συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ για ένατο μήνα

Τα εργοστάσια στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πτώση των παραγγελιών και αύξηση των τιμών των πρώτων υλών

Latest News
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο