ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 31,3 ευρώ αύξηση την τιμή στόχο για την μετοχή η Pantelakis Securities

Σύσταση «αύξησης θέσεων» (overweight), με νέα αυξημένη τιμή στόχο στα €31,3 από €27,4,εξέδωσε η Pantelakis Securities, για την μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τους αναλυτές Βασίλη Κόλλια και Πάρη Μαντζαβρά, να σημειώνουν πως η εταιρεία μετασχηματίζεται σε καθαρόαιμο παίκτη παραχωρήσεων, με ανθεκτικές, μακράς διάρκειας και προστατευμένες από τον πληθωρισμό ταμειακές ροές.

Ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν εύλογα να μπερδευτούν από το πλήθος των έργων και των OpCos, καθώς το καθένα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα έσοδα, το λειτουργικό κόστος, τις επενδύσεις και την εξυπηρέτηση του δανεισμού.

Για τους επενδυτές αυτό που έχει πραγματικά σημασία, είναι η καθαρή θέση (net debt/cash) και η ροή μερισμάτων που λαμβάνει από τις OpCos (χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, κατασκευές και τη νέα κοινοπραξία UtilityCo με τη Motor Oil).

Το μοντέλο της χρηματιστηριακής, δείχνει ότι τα μερίσματα προς τη μητρική προβλέπεται να αυξηθούν από €164 εκατ. το 2025 σε €403 εκατ. έως το 2030, καθώς τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ενσωματώνονται σταδιακά, υποδηλώνοντας ότι οι μερισματικές αποδόσεις (σε σχέση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία) θα αυξηθούν από το 6% στο 15%.

Το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνει ήδη ηγετικές θέσεις σε πέντε μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, όπως η Αττική Οδός, η Νέα και Κεντρική Οδός και η Εγνατία, καθώς και συμμετοχές σε αεροδρόμια, έργα ΣΔΙΤ και το Integrated Resort Casino στο Ελληνικό.

Από το 2028, οι παραχωρήσεις αναμένεται να αντιπροσωπεύουν 78% του συνολικού EBITDA, έναντι 51% το 2024, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται από €404 εκατ. το 2024 σε €716 εκατ. το 2028, ενώ τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν από τα €150 εκατ. στα €253 εκατ. αντίστοιχα, παίρνοντας ώθηση και από το Καστέλι και την UtilityCo.

Για την χρηματιστηριακή εταιρεία, η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει επαρκώς, το γεγονός ότι η μητρική εταιρεία θα διατηρήσει από το 2030 και μετά, καθαρή θέση χωρίς δανεισμό και θα μπορεί να χρηματοδοτεί έως €1,6 δισ. νέων έργων ετησίως με μόλις €0,3 δισ. ίδια κεφάλαια, ενισχύοντας τα περιθώρια ανάπτυξης, ενώ με δεδομένη τη σταθερότητα των παραχωρήσεων, την εκρηκτική αύξηση των μερισμάτων και το ενισχυμένο χαρτοφυλάκιο έργων, η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της εταιρείας.