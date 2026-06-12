ING: Ανάπτυξη 1,6% για την ελληνική οικονομία το 2026

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Ανάπτυξη 1,6% το 2026 και το 2027 και 1,7% το 2028 αναμένει για την ελληνική οικονομία, η ING, συνεχίζοντας να υπεραποδίδει της ευρωζώνης, το ΑΕΠ της οποίας, αναμένεται να κυμανθεί στο 0,3% εφέτος και στο 1,2% σε μέσα επίπεδα την διετία 2027-2028. Παράλληλα, εκτιμά πως ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα κυμανθεί στο 4,2% το 2026 και στο 2,9% το 2027, έναντι 3,3% και 2,4% στην ευρωζώνη αντίστοιχα.

Αναφορικά με την νομισματική πολιτική, εκτιμάται πως ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ θα είναι περιορισμένος, ενώ οι αγορές θεωρούν πως 75 μονάδες βάσης σύσφιξης ως απάντηση σε στο στασιμοπληθωριστικό σοκ απόρροια του πολέμου, αποτελεί το μέγιστο επίπεδο ανόδου.

Ο Carsten Brzeski, Global Head of Macro της ING, αφού σημείωσε πως η ΕΚΤ, έγινε η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25% στο πλαίσιο της καταπολέμησης των στασιμοπληθωριστικών πιέσεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θεωρεί πως είναι πλέον ποιο πιθανή μία δεύτερη αύξηση επιτοκίων είτε τον Ιούλιο είτε τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, όσο η αγορά ομολόγων αναλαμβάνει το έργο της ΕΚΤ στην αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής και οι κυβερνήσεις αποφεύγουν να τροφοδοτήσουν ένα πληθωριστικό σπιράλ μέσω δημοσιονομικών παροχών, εύλογα, με αδύναμα μακροοικονομικά, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως η ΕΚΤ θα ήθελε πραγματικά να καταπολεμήσει ένα εξωγενές σοκ προσφοράς με επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων με κόστος μία πιθανή ύφεση.