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Beyond 2026: Η τεχνητή νοημοσύνη, οι startups και η ψηφιακή μετάβαση στο επίκεντρο της έκθεσης

Από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo, η BEYOND 2026 φέρνει κοντά τεχνολογία, επιχειρήσεις, επενδύσεις και καινοτομία, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη

Business 12.06.2026, 19:01
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Beyond 2026: Η τεχνητή νοημοσύνη, οι startups και η ψηφιακή μετάβαση στο επίκεντρο της έκθεσης
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Από τις επενδύσεις στα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη έως τη νεοφυή επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, όλες οι μεγάλες τάσεις της νέας ψηφιακής εποχής συναντώνται φέτος στην Αθήνα.

Η Beyond 2026 ανοίγει τις πύλες της στο Metropolitan Expo από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι επιχειρήσεις, επενδυτές, startups, ερευνητικά κέντρα και φορείς χάραξης πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των διοργανωτών ανέδειξαν τον στρατηγικό ρόλο της έκθεσης στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της χώρας, αλλά και στη σύνδεση της τεχνολογικής προόδου με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Beyond 2026: Παπαστεργίου – Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε τη BEYOND ώριμο θεσμό που εξελίσσεται παράλληλα με το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα αποκτά ολοένα και πιο ουσιαστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας τη γεωπολιτική της σταθερότητα, τις επενδύσεις σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές και τη δυναμική ανάπτυξη του τεχνολογικού της οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιούνται στη χώρα στον τομέα των data centers, καθώς και στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη δημιουργία νέων ψηφιακών υποδομών. Ο Υπουργός στάθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στον τομέα του διαστήματος και στις προοπτικές που ανοίγονται για τη χώρα μέσα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα τεχνολογίας αιχμής.

Το έργο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και η διάχυση της γνώσης

Ο υπουργός τόνισε ότι η BEYOND λειτουργεί ως ένα σημείο αναφοράς για την αποτύπωση των τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά και ως ένας χώρος όπου παρουσιάζονται οι στρατηγικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ειδική μνεία στο έργο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και στη συνολικότερη προσπάθεια ανάπτυξης ενός ισχυρού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ακόμη ότι η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και η διάχυση της γνώσης προς τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Όπως ανέφερε, η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να γίνει κατανοητή ως εργαλείο παραγωγικότητας και ανάπτυξης, και η BEYOND μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης σε αυτή τη διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Οι «ρωγμές» της τεχνητής νοημοσύνης στο επίκεντρο

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Στάγκος, Co-Founder των Industry Disruptors – Game Changers, παρουσίασε τη θεματική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης, εξηγώντας ότι η BEYOND 2026 θα εστιάσει στις «ρωγμές» που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα.

Όπως σημείωσε, η BEYOND υπήρξε από τις πρώτες διοργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή που έθεσαν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου την Τεχνητή Νοημοσύνη και συνεχίζει να πρωτοπορεί ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από τις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που αυτή δημιουργεί.

Η φετινή διοργάνωση διευρύνει σημαντικά το πεδίο αναφοράς της, εντάσσοντας νέους κλάδους και τομείς εφαρμογής. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η φαρμακευτική βιομηχανία, τα data centers, οι τεχνολογίες έξυπνης δόμησης, η τοπική αυτοδιοίκηση, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η εκπαίδευση και η κοινωνική διάσταση της τεχνολογίας.

Ο κ. Στάγκος ανέδειξε επίσης τη σημασία της ανθρώπινης δημιουργικότητας, τονίζοντας ότι, παρά τη θεαματική πρόοδο των αλγορίθμων, η δημιουργική σκέψη παραμένει ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ανθρώπου.

Startups, διεθνείς διαγωνισμοί και νέες ευκαιρίες

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα της έκθεσης θα έχει το Beyond Tomorrow Start Up Village, μέσα από το οποίο δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις θα διεκδικήσουν διεθνείς ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Μία από αυτές θα συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό του Startup World Cup 2026 στο Σαν Φρανσίσκο και να διεκδικήσει επενδυτικό έπαθλο ύψους έως 1 εκατ. δολαρίων, ενώ δύο ακόμη θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό Creative Business Cup Final 2026 στην Κοπεγχάγη.

Το Netflix, τα fake news και η ψηφιακή εποχή

Η έκθεση θα φιλοξενήσει σειρά ειδικών θεματικών εκδηλώσεων και συνεργασιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται συμμετοχή της Netflix σε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ειδικές ενότητες για τα fake news, την παραπληροφόρηση και τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δράσεις για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη διαχείριση υδάτινων πόρων σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Επιχειρηματικές συνεργασίες και Leadership Forum

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επιχειρηματικές συνεργασίες, μέσα από ένα διευρυμένο πρόγραμμα B2B συναντήσεων, που θα φέρει σε επαφή επενδυτές, startups, ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και θεσμικούς εκπροσώπους.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ειδικό Leadership Forum με τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων από τον χώρο της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και κλειστές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου σε συνεργασία με κορυφαίους οργανισμούς και εταιρείες.

Χαραλάμπους: Γέφυρα ανάμεσα στη γνώση και την αγορά

Ο Ευάγγελος Χαραλάμπους, Managing Director της Be-Best, ανέφερε ότι το μεγάλο στοίχημα της φετινής διοργάνωσης είναι να μεταφέρει ουσιαστική γνώση και πρακτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Όπως τόνισε, η BEYOND δημιουργήθηκε με στόχο να συμβάλει στη διάδοση της τεχνολογίας σε ολόκληρη την παραγωγική βάση της χώρας και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα ψηφιακή εποχή.

Ο κ. Χαραλάμπους, στάθηκε στον πρακτικό και αναπτυξιακό ρόλο της BEYOND, υπογραμμίζοντας ότι ο βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στη γνώση, την καινοτομία και την πραγματική οικονομία. Όπως ανέφερε, το μεγάλο στοίχημα της έκθεσης είναι να μεταφέρει ουσιαστική πληροφόρηση, τεχνογνωσία και εφαρμόσιμες λύσεις στις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να προχωρήσουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Ο κ. Χαραλάμπους τόνισε επίσης ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς και η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέων εργαλείων, αλλά κυρίως η δυνατότητα των επιχειρήσεων να τα κατανοήσουν και να τα αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, η BEYOND επιδιώκει να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δικτύωσης, φέρνοντας σε επαφή επιχειρήσεις, τεχνολογικούς παρόχους, ερευνητικά κέντρα, επενδυτές και φορείς του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η διοργάνωση δημιουργήθηκε μέσα από την πεποίθηση πως η Ελλάδα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της τεχνολογίας, αρκεί οι καινοτόμες λύσεις να φτάσουν σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και παραγωγικών κλάδων. Όπως ανέφερε, η διάχυση της τεχνολογίας σε ολόκληρη την οικονομία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η BEYOND δεν αποτελεί απλώς μια έκθεση τεχνολογίας, αλλά μια πλατφόρμα συνεργασίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης που επιδιώκει να μετατρέψει τις νέες τεχνολογικές τάσεις σε πραγματικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και βιώσιμου ψηφιακού οικοσυστήματος για τη χώρα.

Διεθνής παρουσία με περισσότερους από 230 εκθέτες

Η Σέβη Καφφά, Project Manager της ΔΕΘ-HELEXPO, παρουσίασε αναλυτικά τα βασικά στοιχεία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τη διεθνή της διάσταση και τη συνεχή αναπτυξιακή της πορεία.

Συγκεκριμένα η κα Καφφά επισήμανε ότι φέτος η BEYOND θα φιλοξενηθεί στο Hall 3 του Metropolitan Expo, συγκεντρώνοντας όλες τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και το εκθεσιακό της σκέλος σε έναν ενιαίο χώρο, ενισχύοντας τη διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, τη ροή των συναντήσεων, τον στοχευμένο χαρακτήρα των επιχειρηματικών ραντεβού και τη συνολική δυναμική της διοργάνωσης.

Η BEYOND 2026 έχει συγκεντρώσει πάνω από 230 εκθέτες από 11 χώρες -την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Τυνησία, το Χονγκ Κονγκ – και περίπου 100 startups.

Υπό το πρίσμα της γεφύρωσης επιστήμης και αγοράς, ιδιαίτερη σημασία έχει η ισχυρή συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, καθώς και της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Σλοβακία.

Στην έκθεση συμμετέχουν επίσης το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας και το Υπουργείο Ενέργειας & Εμπορίου της Κύπρου, σηματοδοτώντας τη δέσμευση των δύο κρατών στην ψηφιακή μετάβαση, ενώ παρούσες θα είναι έξι περιφέρειες της χώρας μας, σε μια ισχυρή απόδειξη ότι ο νέος ψηφιακός κόσμος δεν μπορεί παρά να αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Ηπείρου, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.

Αναπόσπαστο και ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της έκθεσης αποτελούν οι επιχειρηματικές συναντήσεις που θα υλοποιηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο – B2B AREA, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και το Enterprise Europe Network και δημιουργεί ένα οργανωμένο περιβάλλον επιχειρηματικών συναντήσεων και δικτύωσης, ενισχύοντας τη διαμόρφωση ουσιαστικών συνεργειών μεταξύ εκθετών, επισκεπτών, startups και επενδυτών.

Επίσης Το BEYOND TV επιστρέφει και φέτος ως ζωντανό κανάλι συνεντεύξεων από την έκθεση, με συνεχή live κάλυψη εκθετών, ομιλητών και θεσμικών φορέων, προσφέροντας αδιάκοπη ροή τεχνολογικού περιεχομένου για δημοσιογράφους και το ευρύτερο κοινό.

Το BEYOND APP θα βρίσκεται επίσης στη διάθεση των επισκεπτών, λειτουργώντας ως ψηφιακός οδηγός για την πλοήγηση στον χώρο, την ενημέρωση του προγράμματος, τον προγραμματισμό B2B ραντεβού και την παρακολούθηση της διοργάνωσης σε πραγματικό χρόνο.

AI FRACTURES FORUM και περισσότερες από 120 ομιλίες

Παράλληλα με την έκθεση διεξάγεται κα το AI FRACTURES FORUM, το κορυφαίο συνέδριο τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας, το οποίο λαμβάνει χώρα και τις 3 ημέρες καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης και αναπτύσσεται σε 3 αίθουσες (stages) με πάνω από 120 ομιλητές, θεματικές ενότητες αιχμής και keynote speeches από διεθνώς αναγνωρισμένους ομιλητές.
Premier Sponsor η Constrat και Lead Sponsor του συνεδρίου είναι η Deloitte, η ΔΕΗ και η NovaICT

Την πρώτη ημέρα της BEYOND, στο Stage 1, θα πραγματοποιηθεί και ημερίδα από την ΚΕΔΕ με τη συμμετοχή πάνω από 300 Δημάρχων από όλη την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον ρόλο των ΟΤΑ στην ψηφιακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο της BEYOND θα πραγματοποιηθεί και σειρά εξειδικευμένων workshops από κορυφαίους φορείς και εταιρείες όπως ΓΓΕΕ, ΟΒΙ, Microsoft & KPMG, ΣΦΕΕ, ΤΕΕ.

Και βέβαια η BEYOND, αποτελώντας ανέκαθεν hub για το ελληνικό και διεθνές startup οικοσύστημα, «τρέχει» το Beyond Tomorrow StartUp Village, έναν ενεργό κόμβο δικτύωσης για νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, και θα πραγματοποιήσει ειδικές δράσεις επικεντρωμένες στη νεοφυή επιχειρηματικότητα όπως Σημαντικά Βραβεία Startup όπως StartupWorld Cup Pitching Competition και το Hackathon by ACE -ΟΠΑ

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Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα του 7ου OT FORUM με θέμα τα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου - Δείτε όλα όσα συζητήθηκαν με εξέχοντες καλεσμένους

Μελίνα Ζιάγκου
Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών
World

Πιερρακάκης: Κρίσιμη η ευρωπαϊκή εποπτεία για την Ενωση Κεφαλαιαγορών

Παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στη δημόσια συνεδρίαση του ECOFIN

Στέγαση: Καμπανάκι από την Κομισιόν για την Ελλάδα – Υπερτιμημένες κατά 18% οι κατοικίες
Ακίνητα

Το σπίτι γίνεται πολυτέλεια: Τιμές και ενοίκια αφήνουν πίσω τα εισοδήματα

Στην Ελλάδα, η στέγαση ακριβαίνει σχεδόν τρεις φορές πιο γρήγορα από όσο αυξάνονται οι μισθοί

Αφροδίτη Τζιαντζή
OT FORUM: Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο
OT FORUM

Απαιτείται ένα καινούργιο κοινωνικό συμβόλαιο

Για την επίδραση της ΑΙ και τις αλλαγές που επέρχονται στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μίλησαν στο 7o OT FORUM o Θεόδωρος Σκυλακάκης οικονομολόγος, βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ και πρώην υπουργός και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης επίκουρος καθηγητής Παν. Κρήτης και πρ. συντονιστής Γρ. Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

New Deputy Ministers Sworn in Cabinet Reshuffle
English Edition

New Deputy Ministers Sworn in Cabinet Reshuffle

Five new government members were sworn in before President Konstantinos Tasoulas at the Presidential Mansion

SpaceX: «Διαστημικό» άλμα 28% της μετοχής, πάνω από 2 τρισ. δολάρια σε αξία
Τεχνολογία

SpaceX: «Διαστημικό» άλμα 28% της μετοχής, πάνω από 2 τρισ. δολάρια σε αξία

Η SpaceX κάνει το ντεμπούτο της μετά από δημόσια εγγραφή αξίας 75 δισ. δολαρίων· σπάει το ρεκόρ της Saudi Aramco του 2019

Μ. Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Business

Μ. Μανουσάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης η συμμετοχή του Δημοσίου στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Κρίσιμος ο ρόλος που διαδραματίζουν τα δίκτυα στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε.

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