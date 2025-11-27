Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πέριξ των 2.100 μονάδων

Στη διατήρηση των 2.100 μονάδων αναλώνεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και έχει την πλειονότητα των τίτλων του σε αρνητικά εδάφη, βρίσκει τις στηρίξεις προκειμένου να επιτύχει κάποια κλεισίματα στα τοπικά υψηλά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,35% στις 2.099,55 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 57,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 13,1 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,47% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.318,35 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,77% στις 2.358,85 μονάδες.

«Ταμείο» για πολλές μετοχές

Όπως ήταν αναμενόμενο σήμερα, μετά από έξι ημέρες ανόδου, αρκετά χαρτοφυλάκια κατοχυρώνουν μέρος των κερδών τους, βρίσκοντας μάλιστα ευκαιρία σε μία συνεδρίαση που επηρεάζεται ελαφρώς και από την αμερικανική αργία. Αν και η συναλλακτική δραστηριότητα, βέβαια, αναμένετο χαμηλότερη, εντούτοις ο τζίρος έχει ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίωρο της συνεδρίασης.

Βέβαια, οι συναλλαγές είναι εστιασμένες σε τίτλους που είτε έχουν κάνει ένα μίνι ράλι ανόδου τις τελευταίες ημέρες, είτε δέχτηκαν κάποιες αναταράξεις, όπως η περίπτωση της Intralot. Η μετοχή της Intralot σήμερα ανακάμπτει μετά τις χθεσινές υπερβολές, κατά 6,20%, έχοντας μάλιστα διακινήσει πάνω από 5,8 εκατ. τεμάχια, από τα 13 εκατ. της αγοράς.

Σε γενικές γραμμές όμως η αγορά χρειαζόταν μια «στάση» μετά τη μεγάλη κίνησή της στο άνω άκρο της τετράμηνης συσώρευσης της, ώστε να ενισχύσει τα αποθέματα ρευστότητάς της για τη δοκιμασία της διάσπασης. Η τάση παραμένει θετική, ωστόσο, αυτό που συστήνουν αρκετοί εγχώριοι αναλυτές είναι η εστίαση σε τίτλους που είτε έχουν βελτιώσει τις επιχειρηματικές προοπτικές τους, είτε έχουν γεγονότα που αλλάζουν αυτές. Έτσι δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες επιλεκτικές κινήσεις τις επόμενες ημέρες, ή μέχρι και το τέλος του έτους.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Κύπρου, Βιοχάλκο, ΔΕΗ, Helleniq Energy, Motor Oil και Optima Bank σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Λάμδα, Aktor, Aeeagn, Jumbo, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Coca Cola, Σαράντης και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, άνω του 1% είναι η άνοδος σε ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΥΔΑΠ, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΠΑΠ, Metlen και Cenergy. Χωρίς μεταβολή είναι οι ΔΑΑ και Τιτάν.