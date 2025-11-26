Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τράπεζες και ΔΕΗ ξεπέρασε τις 2.100 μονάδες

Με τον τραπεζικό κλάδο να παίρνει τα ηνία, και τον ενεργειακό να δίνει… την ενέργεια του, το χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε την έκτη συνεχόμενη ανοδική του συνεδρίαση σήμερα, καταφέρνοντας μάλιστα να ανακτήσει τις 2.100 μονάδες, για πρώτη φορά μετά τα μέσα Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,94% στις 2.106,90 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.088,42 μονάδων (+0,06%) και 2.106,91 μονάδων (+0,94%). Ο τζίρος ανήλθε στα 311,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 79,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 15,6 εκατ. τεμάχια αξίας 70,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,30% στις 5.343,28 μονάδες, ενώ στο -4,89% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.650,71 μονάδες, λόγω της μεγάλης πτώσης της Intralot κατά 17,27%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,47% στις 2.377,17 μονάδες.

Τραπεζικά καύσιμα

Η αγορά βρήκε τα καύσιμα για υψηλότερα επίπεδα, μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες σταθεροποίησης μέσα σε ένα εύρος 100 περίπου μονάδων, αλλά κατάφερε και να περάσει με αποφασιστικότητα πάνω από τις 2.100 μονάδες, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι ξένοι κλείνουν τις θέσεις του έτους και βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης μιας εντυπωσιακής χρονιάς.

Μπορεί το επίπεδο των 2.100 μονάδων να μην συνιστά κάποια ισχυρή τεχνική αντίσταση, εντούτοις λειτουργεί ως ψυχολογικό όριο που μαζί με το «οχυρό» των 2.110 μονάδων θα ανοίξει το δρόμο προς τα υψηλά έτους. Εντούτοις, ενδεχομένως και η αγορά να οδεύει προς ένα σχηματισμό που θα λειτουργούσε θετικά κάποια «στάση» στα τρέχοντα επίπεδα, μετά από έξι ημέρες συνεχούς ανόδου. Άλλωστε, αύριο, Πέμπτη, είναι επίσημη αργία για τα Χρηματιστήρια των ΗΠΑ ενώ την Παρασκευή η αγορά τους θα κλείσει στις 19:00 (ώρα Ελλάδος).

Πάντως, το κλίμα διεθνώς φαίνεται βελτιωμένο, με τις προσδοκίες να περιστρέφονται γύρω από τη συνεδρίαση της Federal Reserve σε δύο εβδομάδες. Μια επιβεβαίωση της μείωσης του επιτοκίου θα λειτουργήσει «ανακουφιστικά», καθώς θα δώσει το μήνυμα ότι η ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του πλανήτη στηρίζει την αμερικανική οικονομία, και ταυτόχρονα τον τεχνολογικό κλάδο.

Εγχωρίως τώρα, 18 είναι οι εταιρείες που προχώρησαν ή θα προχωρήσουν φέτος σε προμερίσματα ή επιστροφές κεφαλαίου σταδιακά θα δώσουν νέα καύσιμα στην αγορά, δεδομένου ότι θα ανεβάσουν τις συνολικές χρηματικές διανομές στο 1 δισ. ευρώ. Ένα ποσό που μπορεί να αποτελέσει δίχτυ προστασίας ενόψει του Δεκεμβρίου, ο οποίος είναι παραδοσιακά ο μήνας που δοκιμάζονται οι εγχώριες δυνάμεις της αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Eurobank και Εθνική έκλεισαν με άλμα άνω του 3%, ενώ άνω του 2% ήταν τα κέρδη σε Πειραιώς και ΔΕΗ. Η άνοδος σε Motor Oil, Κύπρου, ΕΥΔΑΠ και Τιτάν ξεπέρασε το 1%, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΠΑΠ, Alpha Bank, Helleniq Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Σαράντης.

Στον αντίποδα, Βιοχάλκο και Cenergy έκλεισαν με απώλειες 1,49% και 1,19% αντίστοιχα, με τις Metlen, Aktor, ΕΛΧΑ, ΔΑΑ, Coca Cola, Optima Bank, ΟΤΕ και Λάμδα να κλείνουν ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Jumbo και Aegean.