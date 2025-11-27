Μητσοτάκης: Στο Κτηματολόγιο περνά η έκδοση οικοδομικών αδειών

Στο Κτηματολόγιο περνά η αρμοδιότητα για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των κατασκευών, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου

Όπως είπε ο ίδιος, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που «είχε εξαγγελθεί από εμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αιχμή τις πολεοδομίες».

Ακόμη, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «θέλω να θυμίσω ότι όταν με τον κ. Υπουργό Εσωτερικών κάναμε την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πολεοδομίες βαθμολογήθηκαν με τον εντυπωσιακά χαμηλό βαθμό του 3,4 στα 10, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις μεγάλες καθυστερήσεις στη γραφειοκρατία, σε οτιδήποτε συνεπάγεται η έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τον πολίτη, ταλαιπωρεί τον κατασκευαστικό κλάδο».

Και πρόσθεσε με νόημα: «Κατά συνέπεια, παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των κατασκευών από την Αυτοδιοίκηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Όπως εξήγησε αυτό που θέλει η κυβέρνηση είναι «να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα, το οποίο θα διαχειρίζεται με ταχύτητα, με διαφάνεια, τις υποθέσεις, διευκολύνοντας ιδιοκτήτες και κατασκευαστές, αλλά ενθαρρύνοντας και τους επενδυτές».

Ακόμη επισήμανε ότι «ουσιαστικά θέλουμε ένα One Stop Shop για κάθε ακίνητο και αυτός είναι ο στόχος προς τον οποίο θα εργαστούμε, με τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις, αλλά με σκοπό το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό εντός του επόμενου έτους».

Προϋπολογισμός

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό που, όπως είπε, «επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης», ενώ υπενθύμισε, , ότι αύριο, Παρασκευή, θα πιστωθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές «κάτι που σημαίνει μείωση των ενοικίων κατά 8%».

Παράλληλα διεμήνυσε ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πρώτη προτεραιότητα με το μήνυμα ότι «θα δώσουμε μάχη με το βαθύ κράτος και τη μετριότητα και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε

Η εισαγωγή του πρωθυπουργού

Ακολουθεί, η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τη χθεσινή εξέλιξη, η οποία αφορά στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Νομίζω ότι πρόκειται για μία σημαντική τομή, η οποία απαντά και σε ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων, αναβαθμίζοντας στην πράξη τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.

Είναι, βέβαια, μία κίνηση εκσυγχρονισμού του εθνικού εργασιακού πλαισίου. Θέλω να θυμίσω ότι ο στόχος τον οποίο έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 80% των εργαζόμενων στην ΕΕ να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέχρι το 2030. Εμείς είμαστε σε ποσοστό πολύ, πολύ χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, οπότε σίγουρα αυτή η πρωτοβουλία κινείται σαφώς στη σωστή κατεύθυνση.

Να τονίσω, επίσης, ότι είναι και η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια ιστορική συμφωνία, η οποία θέτει άλλους κανόνες στην αγορά, δίνει ασφάλεια στους εργαζόμενους, σταθερότητα με σαφείς ορίζοντες στους εργοδότες. Είναι και μία διαδικασία που διευκολύνει και επιταχύνει αναγκαίες συγκλίσεις και κοινωνική συνοχή. Νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό ότι αυτή η τομή έρχεται από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση, που πέτυχε να συνεργαστεί με όλο το φάσμα των κοινωνικών εταίρων.

Από εδώ και στο εξής, κα Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω, τρεις είναι οι λέξεις κλειδιά: η υπευθυνότητα, η εμπιστοσύνη και η παραγωγικότητα, γιατί η κοινή πρόοδος πρέπει να στηρίζεται εξίσου στην ενίσχυση των εργαζομένων αλλά και στην ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη αυτή, μάλιστα, συμπίπτει με τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος αναδεικνύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας, γιατί και αυτός έχει στο επίκεντρό του τη βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων. Είναι ρεαλιστικός στις προβλέψεις του, είναι σίγουρα αναπτυξιακός στον προσανατολισμό του και, χωρίς να είναι ένας απλός κατάλογος εσόδων και εξόδων, είναι μια «πυξίδα» που οδηγεί σε μια κοινή κατεύθυνση όλες τις πολιτικές μας προτεραιότητες.

Για έκτη χρονιά φέτος η χώρα μας θα έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ανεργία εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Οι επενδύσεις προβλέπονται διπλάσιες εκείνων του 2019, ο πληθωρισμός δείχνει να τιθασεύεται, ενώ ήδη εφαρμόζονται μέτρα τα οποία αυξάνουν την αγοραστική δύναμη και τα οποία θα κλιμακωθούν τους επόμενους μήνες. Είναι μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν συνολικά τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, ύψους σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα απλωθούν στην κοινωνία πρωτίστως ως πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, αλλά και ως άμεσες βελτιώσεις μισθών και συντάξεων.

Είναι προβλέψεις οι οποίες ενισχύουν το σύνολο των πολιτών, δίνουν όμως μεγάλη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης και ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά.

Και βέβαια, μπαίνουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας οι νέοι, οι ένστολοι και οι κάτοικοι της περιφέρειας. Ειδικά για τη φορολογική μεταρρύθμιση, να επαναλάβω την πολύ μεγάλη τομή ότι οι νέοι ως 25 ετών απαλλάσσονται πλέον από κάθε βάρος ως προς τον φόρο εισοδήματος. Οι νέοι μεταξύ 25 και 30 ετών θα φορολογούνται πια με συντελεστή 9%.

Και βέβαια, όλοι οι φορολογικοί συντελεστές έως τα 40.000 ευρώ μειώνονται κατά δύο μονάδες και φυσικά πολύ περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει η κάθε οικογένεια. Ανακουφίζονται, όμως, και τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ, όπως υποχωρεί και η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών στο ΕΣΥ.

Όλα αυτά μεταφράζονται σε αυξημένες αποδοχές. Οι πολίτες θα δουν αυτές τις αυξημένες αποδοχές από τον Ιανουάριο του 2026.

Επιπρόσθετα, ισχύει πλέον το νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο Λιμενικό, στην Πυροσβεστική, στα Σώματα Ασφαλείας.

Παράλληλα, όμως, ενισχύονται και οι συνταξιούχοι. Και ενισχύονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Πρώτον, για τις μικρές συντάξεις ήδη καταβλήθηκε το τακτικό βοήθημα ύψους 250 ευρώ, το οποίο θα δίνεται κάθε Νοέμβριο, όπως έχει ήδη νομοθετηθεί, σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, πολίτες με αναπηρία. Τα επιδόματα τα οποία αφορούν τον ΟΠΕΚΑ θα πληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδος.

Και μην ξεχνάμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν αύξηση το 2026, όλοι οι συνταξιούχοι ωφελούνται από τις μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές και βέβαια, όσοι έχουν προσωπική διαφορά, θα τη δουν σταδιακά να εξαλείφεται τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα, από φέτος θα δουν κάποιες μικρές αυξήσεις και μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2027.

Να επαναλάβω, επίσης, την έμφαση την οποία δίνουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης. Θα πληρωθεί αύριο η επιστροφή του ενός ενοικίου σε παραπάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, κάτι το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με μία πραγματική μείωση της τάξης του 8% στα ενοίκια.

Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι μειώνουμε με τον προϋπολογισμό και τον φόρο στις μικρές ιδιοκτησίες, ενώ περιορίζουμε στο μισό και στη συνέχεια καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ σε όλα τα χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Μιλάμε για παραπάνω από 12.000 οικισμούς και χωριά, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια.

Και βέβαια, μειώνουμε και τον ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι ώστε να πάψει να υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ των πέντε νησιών που είχαν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και όλων των υπολοίπων.

Τα αναφέρω και πάλι, διότι είναι πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις αυτές οι οποίες έχουν νομοθετηθεί και νομίζω ότι αξίζουν να επαναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού.

Ερχόμαστε και λέμε: επιστρέφουμε στους πολίτες το οικονομικό μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Είμαστε, λοιπόν, απολύτως συνεπείς στις δεσμεύσεις μας.

Και βέβαια, να ξαναπώ ότι σε μία εποχή όπου οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη -το ξέρει καλά, εξάλλου, ο Υπουργός Οικονομικών από τις διεθνείς επαφές του-, αναγκάζονται να ψηφίσουν προϋπολογισμούς λιτότητας -είδατε τι έγινε και στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπο με μία «τρύπα» η οποία ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια λίρες-, εμείς μπορούμε όχι μόνο να πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους, αλλά να επιστρέφουμε και το μέρισμα της ανάπτυξης πίσω στους πολίτες, ως «ανάχωμα» στο αυξημένο κόστος ζωής.

Αυτό θα είναι και το βασικό πολιτικό αντικείμενο συζήτησης για τους επόμενους μήνες και εκεί πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

Να αναφερθώ εν τάχει σε δύο ακόμα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα συζητηθούν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο έχει πολύ γεμάτη ατζέντα. Και νομίζω ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις σηματοδοτούν και με τον καλύτερο τρόπο αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές: ότι όχι μόνο δεν πατάμε φρένο, αλλά επιταχύνουμε στον τομέα των σημαντικών παρεμβάσεων που αλλάζουν τη ζωή των πολιτών.

Πρώτη μεταρρύθμιση, είχε εξαγγελθεί από εμένα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αιχμή τις πολεοδομίες.

Θέλω να θυμίσω ότι όταν με τον κ. Υπουργό Εσωτερικών κάναμε την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών, οι πολεοδομίες βαθμολογήθηκαν με τον εντυπωσιακά χαμηλό βαθμό του 3,4 στα 10, καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το πώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις μεγάλες καθυστερήσεις στη γραφειοκρατία, σε οτιδήποτε συνεπάγεται η έκδοση μίας οικοδομικής άδειας. Είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τον πολίτη, ταλαιπωρεί τον κατασκευαστικό κλάδο. Κατά συνέπεια, παίρνουμε την τολμηρή απόφαση να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα για την έκδοση των οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των κατασκευών από την Αυτοδιοίκηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Τι θέλουμε; Να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα, το οποίο θα διαχειρίζεται με ταχύτητα, με διαφάνεια, τις υποθέσεις, διευκολύνοντας ιδιοκτήτες και κατασκευαστές, αλλά ενθαρρύνοντας και τους επενδυτές.

Ουσιαστικά θέλουμε ένα One Stop Shop για κάθε ακίνητο και αυτός είναι ο στόχος προς τον οποίο θα εργαστούμε, με τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις, αλλά με σκοπό το σύστημα να είναι πλήρως λειτουργικό εντός του επόμενου έτους.

Να σταθώ, κ. Υπουργέ Δικαιοσύνης, στη δεύτερη πολύ σημαντική μεταρρύθμιση την οποία θα συζητήσουμε σήμερα και αυτή αφορά το κληρονομικό δίκαιο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εξοικειώθηκα σχετικά πρόσφατα με τις λεπτομέρειες και με τις στρεβλώσεις οι οποίες υπήρχαν. Έχουμε διατάξεις οι οποίες είναι αμετάβλητες για 80 χρόνια. Ανήκαν σε ένα νομικό περιβάλλον κατάλληλο ίσως για τη χώρα εκεί όπου βρισκόταν κάποτε, αλλά σίγουρα όχι για αυτή που είμαστε και εκεί που θέλουμε να πάμε.

Πολλές καινοτομίες τις οποίες θα παρουσιάσει ο Υπουργός: η εισαγωγή του θεσμού της κληρονομικής σύμβασης, η αλλαγή των ποσοστώσεων σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, η ενίσχυση της θέσης των συζύγων, η αναγνώριση δικαιωμάτων στους συντρόφους, οι διαδικασίες οι οποίες θα γίνονται πια ψηφιακά ώστε να εκλείψουν καθυστερήσεις και μία σειρά από άλλες σημαντικές καινοτομίες για τις οποίες θα μας μιλήσει ο Υπουργός.

Θέλω να τονίσω ότι η μεταρρύθμιση του κληρονομικού δικαίου έχει και μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση ως προς τον τρόπο με τον οποίον κληρονομείται σήμερα η περιουσία, η οποία συχνά καταλήγει να μην μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κληρονόμους, για λόγους οι οποίοι πιστεύω ότι μπορούν πια να αντιμετωπιστούν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες θα συζητήσουμε.

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Θα επαναλάβω και πάλι αυτό το οποίο είπα πριν, ότι όποιος έχει την παραμικρή αμφιβολία για την μεταρρυθμιστική διάθεση της κυβέρνησης αρκεί να διατρέξει τη σημερινή ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου για να αντιληφθεί ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι τολμηρές αλλαγές οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τη θέση της χώρας.

Σε μεγάλο βαθμό αυτό συνεπάγεται και μία μάχη με το «βαθύ κράτος» και τη συσσωρευμένη αδράνεια της μετριότητας, αλλά σε αυτή τη μάχη είμαστε ταγμένοι και αυτή τη μάχη θα την κερδίσουμε.

Σας ευχαριστώ.