Eλαστρον: Πώληση ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου έναντι 8,4 εκατ. ευρώ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην πώληση ακινήτου έναντι συνολικού τιμήματος 8,4 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Ελαστρον. Ειδικότερα, πρόκειται για βιομηχανικό ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης και η πώληση πραγματοποιήθηκε από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία Μεταλλικά Προϊόντα Βορείου Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Εν τω μεταξύ, σε θετικό έδαφος κινήθηκαν τα αποτελέσματα του 2025 για τον όμιλο Ελαστρον καθώς παρουσίασε κέρδη πρό φόρων 6,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,4 εκατ. ευρω το 2024.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου το 2025 κατέγραψε μείωση 5%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την υποχώρηση της ζήτησης από την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και μη επαναλαμβανόμενες πωλήσεις εξωτερικού της προηγούμενης χρήσης οι οποίες σχετίζονταν με συγκεκριμένα έργα.

Παράλληλα, η μείωση αυτή αντανακλά την επιλογή του ομίλου να δώσει περαιτέρω έμφαση στην ενίσχυση της λειτουργικής του κερδοφορίας περιορίζοντας, όταν κρίνεται αναγκαίο, τη δραστηριότητά του σε αγορές του εξωτερικού με μη αποδεκτά περιθώρια κέρδους.

Αντιθέτως, ο κύκλος εργασιών στην Ελληνική αγορά σημείωσε αύξηση για 3ο συνεχόμενο έτος υποδεικνύοντας την ικανότητα του ομίλου να επεκτείνει το μερίδιο του στην εσωτερική αγορά ενάντια σε συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού.

Σημειώνεται, ότι η πολιτική γεωγραφικής διασποράς των πωλήσεων και διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων, προσδίδει στον Όμιλο την απαραίτητη ευελιξία, επιτρέποντάς του να προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική του επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση υπό τις εκάστοτε επικρατούσες.

Στο πλαίσιο αυτό ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 167,6 εκ. ευρώ έναντι 176,8 εκ. πέρυσι, συνέπεια κυρίως της μείωσης των εξαγωγών οι οποίες ανήλθαν σε 20% έναντι 25% του κύκλου εργασιών το 2024, καθώς και της μικρής κάμψης των τιμών πώλησης σε ορισμένα είδη, ως αποτέλεσμα της κάμψης της δραστηριότητας συγκεκριμένων κλάδων απορρόφησης χαλυβουργικών προϊόντων της ευρωπαϊκής αγοράς.