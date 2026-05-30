Ακίνητα: Πιάνουν ταβάνι οι τιμές – Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]

Οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν την άνοδο - Οι περιοχές που πρωταγωνιστούν

Ακίνητα 30.05.2026, 19:00
Σχολιάστε
Ακίνητα: Πιάνουν ταβάνι οι τιμές – Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζουν την ανοδική πορεία οι τιμές στα ακίνητα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκπέμπει ηχηρό προειδοποιητικό σήμα για την αγορά ακινήτων, καθώς οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν πλέον ξεπεράσει το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του 2008.

Τα ακίνητα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε ο CEO του Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός στο πλαίσιο της 6ης Premium Real Estate Expo 2026, σύμφωνα με τα οποία η ελληνική αγορά ακινήτων παρέμεινε σε ανοδική τροχιά και το 1ο τρίμηνο του 2026, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικίας.

Ωστόσο, οι ρυθμοί αύξησης των ΜΖΤ εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων καταγράφονται πρώτα σημάδια σταθεροποίησης.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για ακίνητα παραμένει ισχυρή, με τις αναζητήσεις στα κανάλια του Spitogatos να καταγράφουν άνοδο 12% σε ετήσια βάση, παρά τη μείωση του όγκου συναλλαγών στις πωλήσεις κατοικιών. Παράλληλα, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό διατηρείται έντονο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για ελληνικά ακίνητα και την υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης κατοικίας.

Οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,9% το 1ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 8,8%. Ο κύριος Μελαχροινός σημείωσε ότι, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», οι τιμές στην αγορά κατοικίας θα ήταν αισθητά χαμηλότερες τόσο φέτος όσο και πέρυσι, εάν δεν υπήρχε η επίδραση του προγράμματος σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι τιμές θα ήταν αρκετά χαμηλότερες και φέτος και πέρυσι, εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες κατοικιών.»

Αντίστοιχα, οι ΜΖΤ πώλησης επαγγελματικών ακινήτων αυξήθηκαν κατά 5,1%, έναντι 7,8% την περίοδο 2024–2025. Η εικόνα της αγοράς δείχνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, ωστόσο με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποτυπώνοντας μια σταδιακή επιβράδυνση της αγοράς ακινήτων το 2026.

Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες προς ενοικίαση, οι ΜΖΤ αυξήθηκαν κατά 4,2% το 1ο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας χαμηλότερο ρυθμό ανόδου σε σχέση με το 2025, όταν η αύξηση είχε διαμορφωθεί στο 6,7%. Αντίθετα, στα επαγγελματικά ακίνητα προς ενοικίαση καταγράφεται επιτάχυνση της ανόδου, με τις ΜΖΤ να αυξάνονται κατά 6,1% το 2026, έναντι 5,2% την προηγούμενη περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει ενίσχυση της ζήτησης στον συγκεκριμένο τομέα.
Η πρώτη εμφανής πτώση σε πανελλαδικό επίπεδο καταγράφεται στη πώληση της γης, όπου οι ζητούμενες τιμές σημείωσαν μείωση κατά 1,7% το 1ο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 1,5% την περίοδο 2024–2025.

Tην ίδια στιγμή όπου οι ΜΖΤ παρέμειναν ανοδικές και στις αρχές του 2026, με σαφή σημάδια σταθεροποίησης, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, καθώς οι αναζητήσεις στα κανάλια του Spitogatos καταγράφουν άνοδο 12% σε σχέση με πέρυσι. Αντίθετα, ο όγκος συναλλαγών στις πωλήσεις κατοικιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 13,35% σε ετήσια βάση, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ενδιαφέρον για την αγορά ακινήτων παραμένει υψηλό, παρότι οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς.

Το Κέντρο της Αθήνας στις top περιοχές

Οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα συνέχισαν να κινούνται ανοδικά και το 1ο τρίμηνο του 2026, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται σε περιοχές που διατηρούν ισχυρό επενδυτικό και οικιστικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, σε αρκετές αγορές παρατηρείται επιβράδυνση των ρυθμών ανόδου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που υποδηλώνει τάσεις σταδιακής εξισορρόπησης της αγοράς.

Στις κατοικίες προς πώληση, το Κέντρο της Αθήνας καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στις ΜΖΤ το 1ο τρίμηνο του 2026, με άνοδο 7,9%. Αν και ο ρυθμός αύξησης είναι χαμηλότερος σε σχέση με το +11,7% του αντίστοιχου τριμήνου του 2025, η περιοχή εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες μεταβολές στις τιμές πώλησης κατοικιών σε όλη την επικράτεια.

Ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, όπου οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,1% το 1ο τρίμηνο του 2026, παραμένοντας σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 7,4% της προηγούμενης χρονιάς. Η ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση στις Κυκλάδες κατέγραψε άνοδο 6,9% το 1ο τρίμηνο του 2026, μεταβολή η οποία διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει τη διατήρηση της δυναμικής της αγοράς στην περιοχή.

Αντίστοιχα, στα Νότια Προάστια της Αθήνας οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,1%, έναντι 9,1% το 2025, καταγράφοντας χαμηλότερους ρυθμούς ανόδου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Στον Πειραιά, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,3% το 1ο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αισθητά χαμηλότερο ρυθμό ανόδου σε σχέση με το 7,1% της προηγούμενης χρονιάς. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια πιο συγκρατημένη δυναμική της αγοράς σε σύγκριση με την έντονη άνοδο που είχε καταγραφεί την περίοδο 2024–2025.

Στη Θεσσαλονίκη, οι ΜΖΤ πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4,2% το 1ο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αισθητή επιβράδυνση σε σχέση με το ιδιαίτερα υψηλό +12,5% της προηγούμενης περιόδου. Παρότι η αγορά παραμένει σε θετικό έδαφος, ο ρυθμός ανόδου εμφανίζεται πιο συγκρατημένος σε σχέση με το 2025.

Η εικόνα των επιμέρους αγορών δείχνει ότι οι τιμές πώλησης κατοικιών εξακολουθούν να ενισχύονται, ωστόσο η ένταση της ανόδου είναι χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το Κέντρο της Αθήνας, τα Βόρεια Προάστια και οι Κυκλάδες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δυναμική, ενώ σε άλλες περιοχές καταγράφονται ενδείξεις σταδιακής επιβράδυνσης των ρυθμών αύξησης.

Σταθεροποίηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης

Οι ΜΖΤ ενοικίασης κατοικιών στην Ελλάδα συνέχισαν να κινούνται ανοδικά το 1ο τρίμηνο του 2026, ωστόσο με πιο διαφοροποιημένες τάσεις σε σχέση με την αγορά πώλησης. Σε αρκετές περιοχές καταγράφεται επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης, ενώ σε ορισμένες αγορές εμφανίζονται πλέον και αρνητικές μεταβολές.

Στο Κέντρο της Αθήνας καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην ΜΖΤ κατοικίας προς ενοικίαση, με άνοδο 6,9% το 1ο τρίμηνο του 2026, έναντι 7,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παρά τη μικρή επιβράδυνση, η περιοχή εξακολουθεί να καταγράφει την υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των περιοχών.

Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, όπου η ΜΖΤ ενοικίασης αυξήθηκε κατά 5,1%, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό ανόδου σε σχέση με το 13,5% της προηγούμενης περιόδου.

Στα Νότια Προάστια της Αθήνας, η ΜΖΤ κατοικίας προς ενοικίαση αυξήθηκε κατά 3,2%, έναντι 4,1% το 2025, ενώ στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας η αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,6%, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το 2,7% της προηγούμενης χρονιάς.

Αρνητική ετήσια μεταβολή καταγράφεται στον Πειραιά, όπου η ΜΖΤ κατοικίας προς ενοικίαση μειώθηκε κατά 1,8% το 1ο τρίμηνο του 2026, έναντι αύξησης 5,7% την προηγούμενη περίοδο. Ακόμη μεγαλύτερη πτώση σημειώνεται στις Κυκλάδες, όπου η ΜΖΤ ενοικίασης υποχώρησε κατά 7%, μετά την αύξηση 12% που είχε καταγραφεί το 2025.

Συνολικά, η εικόνα της αγοράς ενοικίασης κατοικιών δείχνει ότι οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σε συνδυασμό με τις πρώτες αρνητικές μεταβολές σε επιμέρους αγορές, υποδηλώνουν τάσεις σταδιακής σταθεροποίησης της αγοράς.

Η διεθνής ζήτηση για ελληνικά ακίνητα

Η διεθνής ζήτηση για ελληνικά ακίνητα παραμένει αυξημένη και το 1ο τρίμηνο του 2026, με το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για ακίνητα στην Ελλάδα να καταγράφεται αυξημένο.

Ανάμεσα στις χώρες από τις οποίες καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για ακίνητα στην Ελλάδα, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη μέση τιμή αναζήτησης να διαμορφώνεται στα €358.220.

τη δεύτερη θέση ακολουθεί η Γερμανία, με μέση τιμή αναζήτησης κατοικίας €218.587, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται τρίτο, παρουσιάζοντας ωστόσο υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης, στα €279.198. Η Βουλγαρία ακολουθεί με μέση τιμή αναζήτησης κατοικίας στα €188.750, ενώ η Σερβία διαμορφώνεται στα €157.980.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
Ακίνητα: Πιάνουν ταβάνι οι τιμές – Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]
Ακίνητα

Πιάνουν ταβάνι οι τιμές των ακινήτων - Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι πρέπει να γνωρίζετε
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου – Τα ποσά
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Τα ποσά
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Ακίνητα
Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Η επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού - Η διαδικασία

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου – Τα ποσά
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Τα ποσά

Συνολικά 69.320.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 72.990 δικαιούχους από ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας
Economy

Τα νέα πρόσωπα στον ΣΕΒ και το στοίχημα της βιομηχανίας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να επανεκλεγεί στην προεδρία του ΣΕΒ – Ποιοι βιομήχανοι από τη νέα γενιά θέτουν υποψηφιότητα

Δημήτρης Χαροντάκης
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή

Στεγαστική κρίση: Στο τραπέζι «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω»
Ακίνητα

Πώς θα «πέσουν» νέα ακίνητα στην αγορά

Η στεγαστική κρίση «καίει» την ελληνική κοινωνία - Ποια μέτρα μελετά η κυβέρνηση

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Latest News
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων
Τρόφιμα – ποτά

Mega deal της Νιτσιάκος με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Η MHP επενδύει στη Νιτσιάκος, στηρίζοντας την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;
World

Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Η επόμενη ημέρα στην παγκόσμια οικονομία αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπει διπλωματικά σε φάση αποκλιμάκωσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βιετνάμ: Το γήπεδο γκόλφ της εταιρείας Τραμπ προκαλεί αναστάτωση και αντιδράσεις
World

Ο Τραμπ, το γήπεδο του γκόλφ και το νεκροταφείο

Η κατασκευή του γηπέδου γκόλφ της εταιρείας Τραμπ δεσμεύει εύφορη γη και καταστρέφει... το μικρό νεκροταφείο της κονότητας Τσαου Νιν στο Βιετνάμ

Ρωσία: Προς περικοπές στον προϋπολογισμό εκτός άμυνας, αυξάνονται οι δημοσιονομικές πιέσεις
World

Ψαλίδι στον ρωσικό προϋπολογισμό για να βγουν οι δαπάνες άμυνας

Σχεδόν ένα στα τρία ρούβλια που δαπάνησε η κυβέρνηση στη Ρωσία δεν καλύφθηκε από φορολογικά έσοδα

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair
English Edition

8 in 10 Greeks See Country as Europe’s Most Unfair

Low wages, soaring housing costs and perceived wealth inequality are driving growing dissatisfaction, while strong majorities call for greater tax fairness and a stronger public role in the economy.

Blue Origin: Πισωγύρισμα μηνών μετά την έκρηξη στην εξέδρα εκτόξευσης
Τεχνολογία

«Πόνεσε» την Blue Origin η έκρηξη πυραύλου - Κερδισμένη η SpaceX

Οι επενδυτές θεωρούν το εμπόδιο αυτό προσωρινό για την Blue Origin, η SpaceX αποκομίζει μόνο βραχυπρόθεσμο πλεονέκτημα

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση
Κόσμος

Τουρκία: Στο δρόμο για πρόωρες εκλογές – Τι πιστεύει η αντιπολίτευση

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν

Αρχοντία Κάτσουρα
Ζαπορίζια: Η ρωσική Rosatom αναφέρει ότι ουκρανικό drone χτύπησε τον πυρηνικό σταθμό
Κόσμος

«Πυρά» Rosatom στην Ουκρανία - Drone έπληξε τον σταθμό της Ζαπορίζια

Ενα βήμα πιο κοντά σε περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και εκείνους που ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών
World

Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της

Οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα

Δημήτρης Σταμούλης
Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια
World

Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές
Business

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τα SOS για προσφορές και τιμές

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, πόσο διαρκούν και τι ισχύει για τα ποσοστά των προσφορών

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;
Commodities

Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει ο χρυσός;

Ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Πιάνουν ταβάνι οι τιμές – Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]
Ακίνητα

Πιάνουν ταβάνι οι τιμές των ακινήτων - Απτόητοι οι ξένοι [πίνακες]

Οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν την άνοδο - Οι περιοχές που πρωταγωνιστούν

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

Τα Ποσειδώνια λειτουργούν ως ένας ισχυρός οικονομικός και αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής

Βουλγαρία: Tιμωρία για το έλλειμμα λίγους μήνες μετά την ένταξη στην ευρωζώνη
World

'Ελλειμμα και... τιμωρία για τη Βουλγαρία λίγο μετά την ένταξη στην ευρωζώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέσει τη Βουλγαρία σε «διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος» λόγω παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων

Πετρέλαιο: Ο κόσμος προσαρμόζεται σιωπηλά στη μείωση της κατανάλωσης κατά 9%
Πετρέλαιο

Ο κόσμος μαθαίνει να ζει με... λιγότερο πετρέλαιο

Οι καταναλωτές έκαναν μια σιωπηλή οικονομική επιλογή απαντώντας στην πρόκληση που έφερε το πιο ακριβό πετρέλαιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies