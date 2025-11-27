Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η Ευρώπη, με τις κατακερματισμένες αγορές της και τα πολλαπλά κανονιστικά εμπόδια, υποστηρίζεται από πολλούς αναλυτές ότι λειτουργεί στη σκιά των ΗΠΑ και της Κίνας όσον αφορά την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι ίδιοι παράγοντες που αμφισβητούν την ανάπτυξή της ως σημαντικού παράγοντα μπορεί να της δώσουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά την προετοιμασία για το μέλλον των κρίσιμων υποδομών που τροφοδοτούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κόσμος αγωνίζεται να διπλασιάσει, αν όχι να τριπλασιάσει, ολόκληρη τη χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων που έχει κατασκευαστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια, δήλωσε στο CNBC ο Πανκάζ Σαχντεβά, ανώτερος συνεργάτης της McKinsey στον τομέα της τεχνολογίας, με την McKinsey να εκτιμά ότι η κατασκευή των συγκεκριμένων υποδομών θα κοστίσει έως και 7 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας, αλλά η Ευρώπη θα «συνεχίσει να κατασκευάζει με αρκετά σημαντικό ρυθμό» για να διπλασιάσει σχεδόν την υπάρχουσα χωρητικότητά της. «Η Ευρώπη συμμετέχει στην κατασκευή αυτής της υποδομής και στην πραγματικότητα συμβαδίζει, ή πιστεύουμε ότι θα συμβαδίσει», πρόσθεσε ο Σαχντεβά.

Για να φτάσει εκεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεπεράσει σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση στην εξουσία και τη ρύθμιση, δήλωσαν ειδικοί στο CNBC.

Νικητές και ηττημένοι

Το καθοριστικό εμπόδιο για την Ευρώπη είναι η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, με το κόστος και τη διαθεσιμότητα της ενέργειας να διαμορφώνουν τη ροή των επενδύσεων σε ολόκληρη την περιοχή. Οι Σκανδιναβικές χώρες και η Ισπανία έχουν δει αυξημένη διάθεση για κατασκευή κέντρων δεδομένων, δεδομένου του πλεονάσματος ενέργειας που διαθέτουν χάρη στην υδροηλεκτρική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να είναι λιγότερο ελκυστικές λόγω περιορισμών στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Όσον αφορά τη συμφόρηση του δικτύου, η Ιταλία είναι μια τέτοια χώρα στην πλευρά των νικητών. Έχει χρόνο σύνδεσης έως και τρία χρόνια σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των τεσσάρων ετών, σύμφωνα με το think tank ενέργειας Ember.

Στην πλευρά των ηττημένων βρίσκονται και πάλι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, «όπου, ουσιαστικά είτε απλώς δεν έχουμε την απαιτούμενη χωρητικότητα δικτύου αυτή τη στιγμή είτε έχουμε τέτοια έλλειψη στο σύστημα που ουσιαστικά υπάρχει ένα μορατόριουμ για το άμεσο μέλλον», δήλωσε στο CNBC ο Τζαγκς Βαλία, επικεφαλής των παγκόσμιων εισηγμένων υποδομών στην Van Lanschot Kempen.

Η κατανάλωση ενέργειας από ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί σε 1.000 τεραβατώρες (TWh) το 2026, από 460 TWh το 2022

Ενώ οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών είναι σημαντικές, τελικά «θα είναι δύσκολο» να προλάβουμε τις ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα — όπου η απορρύθμιση και οι τεράστιες επενδύσεις επιτρέπουν μια πολύ ταχύτερη ανάπτυξη — είπε ο Βαλία. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν περίπου 200 έως 300 κέντρα δεδομένων, πρόσθεσε, αλλά «οι ΗΠΑ έχουν περίπου 5.400».

Οι περιορισμοί έχουν ως αποτέλεσμα μια κάποια διαφοροποίηση μακριά από τις κορυφαίες αγορές κέντρων δεδομένων (το λεγόμενο FLAP-D) της Φρανκφούρτης, του Λονδίνου, του Άμστερνταμ, του Παρισιού και του Δουβλίνου, και οδηγούν σε επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων όπου οι πόροι είναι άφθονοι και σταθεροί.

Έχουν επίσης καταβληθεί κάποιες προσπάθειες για την ταχύτερη ανάπτυξη έργων. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η κεντρική κυβέρνηση παρέκαμψε την έγκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την έγκριση κέντρων δεδομένων που προηγουμένως δεν είχαν εγκριθεί. Πέρυσι, η χώρα χαρακτήρισε τα κέντρα δεδομένων ως Κρίσιμες Εθνικές Υποδομές, τονίζοντας τη σημασία τους στην οικονομική της ατζέντα.

Το σημείο συμφόρησης

Η κατανάλωση ενέργειας από ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί σε 1.000 τεραβατώρες (TWh) το 2026, από 460 TWh το 2022 και να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Το μεγαλύτερο στοιχείο κόστους ενός κέντρου δεδομένων είναι η ηλεκτρική ενέργεια, αν και οι νεότερες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να έχουν μειωμένη επιβάρυνση, σύμφωνα με τον Βαλία.

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα για την Ευρώπη, η οποία είδε τους λογαριασμούς ενέργειας να εκτοξεύονται στα ύψη όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην Ευρώπη, το οποίο είναι περίπου 75% υψηλότερο από ό,τι πριν από την ρωσική εισβολή.

Ενώ αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για την εγκατάσταση ενός data center σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, οι φορείς εκμετάλλευσης επιδιώκουν να το εξισορροπήσουν με τους χρόνους συμφόρησης του δικτύου.

Η συμφόρηση του δικτύου έχει επίσης πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο προμήθειας ενέργειας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον επικεφαλής έρευνας του ευρωπαϊκού κέντρου δεδομένων της CBRE, Κέβιν Ρεστίβο.

Είναι απίθανο η Ευρώπη να ηγηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων για hyperscalers τεχνητής νοημοσύνης ή για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης

«Έχεις πολλούς κερδοσκόπους στην ουρά, και αυτοί οι κερδοσκόποι το κάνουν πιο δύσκολο επειδή δεν έχουν καμία πρόθεση να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων. Απλώς θέλουν την διαθέσιμη ενέργεια, ίσως, να την αναθέσουν σε κάποιον άλλο», δήλωσε ο Ρεστίβο στο CNBC.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, λειτουργούσε με βάση την αρχή «όποιος έρχεται πρώτος, εξυπηρετείται πρώτος», που σημαίνει ότι η σημασία του έργου δεν λαμβανόταν υπόψη στην απόφαση για το ποιος λαμβάνει πρώτος την διαθέσιμη ενέργεια.

Ωστόσο, το σύστημα βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία μετάβασης σε μια διαδικασία του στιλ «όποιος είναι έτοιμος, πρώτος συνδέεται», όπου τα ολοκληρωμένα έργα θα μπορούν να προχωρήσουν στην σειρά σύνδεσης, η οποία σχεδιάστηκε εν μέρει για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας. Οι μεταρρυθμίσεις δείχνουν πώς οι ενεργειακές κατασκευές και οι υποδομές αναγκάζουν τα παλιά συστήματα να εξελιχθούν και θέτουν τις βάσεις για περαιτέρω καινοτομία.

Ταυτόχρονα, ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης επιτρέπει στους κατασκευαστές να είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με το τι κατασκευάζουν, πού και πώς — πράγμα που σημαίνει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Ο ταχύτερος τρόπος για να ξεπεράσει η Ευρώπη αυτές τις προκλήσεις δεν είναι να περιμένει νέα σύνδεση στο δίκτυο, αλλά να αναρωτηθεί «πού έχω αυτήν τη στιγμή καλή σύνδεση στο δίκτυο με έναν κλάδο που βρίσκεται σε παρακμή;», δήλωσε ο Βαλία, καθώς τέτοιες τοποθεσίες μπορούν να αναδιαμορφωθούν από βιομηχανικούς σε τεχνολογικούς κόμβους.

Η ευκαιρία από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Είναι απίθανο η Ευρώπη να ηγηθεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων για hyperscalers τεχνητής νοημοσύνης ή για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης — αυτός ο αγώνας θεωρείται σχεδόν κερδισμένος — αλλά η γενική αντίληψη είναι ότι θα μπορούσε να διαπρέψει σε μικρότερες, επικεντρωμένες στο cloud και συνδεσιμότητας εγκαταστάσεις που απαιτούν τεράστιες ποσότητες οπτικών ινών που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές, καθώς και σε εκείνες που έχουν σχεδιαστεί για συμπερασματολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Πράγματι, η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει λίγους προγραμματιστές βασικών μοντέλων, με το γαλλικό Mistral να είναι το πιο γνωστό, αλλά η McKinsey βλέπει το 70% της συνολικής ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη να προέρχεται από αυτούς τους συμπερασματικούς υπολογισμούς.

Ως εκ τούτου, η Ευρώπη δεν βλέπει «πάρα πολλές» τεράστιες τοποθεσίες κέντρων δεδομένων να ανακοινώνονται και να σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ούτε «την ελαφρώς υπερτιμημένη φύση» τους, σύμφωνα με τον Σεμπ Ντούλεϊ, ανώτερο διαχειριστή κεφαλαίων στην Principal Asset Management.

«Έτσι, στην πραγματικότητα, διαπιστώνετε ότι αυτές οι περιοχές, από την δική μας οπτική γωνία, είναι καλά προστατευμένες από αυτή την πιθανή φούσκα υπερπροσφοράς που θα μπορούσε να προκύψει», πρόσθεσε, καθώς το cloud έχει εδραιωθεί πλήρως.

Για να βοηθήσουν, οι επενδυτές επικεντρώνονται στην εξασφάλιση πελατών πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή

Η Principal Asset Management αναμένει ότι η ανάλυση δεδομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στις ίδιες εγκαταστάσεις με το cloud, κάτι που έχει ήδη συμβεί σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις cloud των ΗΠΑ. Αυτό δίνει στους επενδυτές «μια αρκετά καλή ανοδική πορεία» χωρίς τον κερδοσκοπικό κίνδυνο που συνοδεύει άλλες επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε ο διαχειριστής του fund.

Είναι επίσης μια ευκαιρία για την Ευρώπη. Η συμπερασματολογία πιθανότατα θα πρέπει να υπάρχει εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, δήλωσε ο Νοτύλεϊ, λόγω της ευρύτερης ώθησης για «ευρωπαϊκή» Τεχνητή Νοημοσύνη . Ωστόσο, έχει διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις. Η πυκνότητα τείνει να είναι υψηλότερη από τα 20 κιλοβάτ ανά rack για το παραδοσιακό cloud, πράγμα που σημαίνει ότι τα κέντρα δεδομένων που θέλουν να κάνουν και τα δύο πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Η συμπερασματολογία απαιτεί επίσης διαφορετικά συστήματα ψύξης.

«Αυτό σημαίνει απλώς ότι πρέπει να σχεδιάσετε αυτές τις εγκαταστάσεις ώστε να είναι κάπως ευέλικτες και στιβαρές, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ των δύο διαφορετικών συστημάτων καθώς αλλάζουν οι απαιτήσεις», πρόσθεσε ο Ντούλεϊ.

Η χαρά, επομένως, ενός πιο αργού και πιο μελετημένου ρυθμού ανάπτυξης στην Ευρώπη έγκειται στο ότι υπάρχει χρόνος για να σκεφτούμε τέτοια πράγματα.

Ο κίνδυνος των αχρησιμοποίητων περιουσιακών στοιχείων

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες εικασίες για μια φούσκα, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα «σωρούς» από αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση που σκάσει. Εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη διατηρήσει τον ρυθμό της, κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος τα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται σήμερα να μην είναι κατάλληλα στο μέλλον, καθώς οι τεχνικές ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αλλάξουν.

Για να βοηθήσουν, οι επενδυτές επικεντρώνονται στην εξασφάλιση πελατών πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή. Τα κέντρα δεδομένων που κατασκευάζονται με κερδοσκοπικό τρόπο αποτελούν «ως επί το πλείστον ένα λείψανο του παρελθόντος», δήλωσε ο Ρεστίβο. Οι προγραμματιστές-χειριστές συχνά δεσμεύουν τους πελάτες για 10 έως 15 χρόνια, πρόσθεσε, κάτι που υποδηλώνει επίσης απαξίωση.

Είναι διαφορετική περίπτωση, ωστόσο, εάν ο ίδιος ο ενοικιαστής είναι μια νεοφυής ή μια νέα εταιρεία. Οι νέοι πάροχοι στο cloud, για παράδειγμα, φέρουν «σημαντικό κίνδυνο» και έχουν μικρότερες περιόδους πέντε έως επτά ετών, δήλωσε ο Ρεστίβο.

«Πρόκειται για εταιρείες που δεν έχουν επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, έχουν μη αποδεδειγμένα επιχειρηματικά μοντέλα και έχουν μεγάλη ανάγκη για χωρητικότητα σε μικρότερο χρονικό διάστημα», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει «πολύς χώρος στο παιχνίδι για τους προγραμματιστές-χειριστές» που εργάζονται με νεο-clouds. Ωστόσο, ορισμένοι χρηματοδότες και προγραμματιστές «αισθάνονται όλο και πιο άνετα» με αυτούς τους όρους, πρόσθεσε ο Ρεστίβο.

Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων, όπως στην περίπτωση που τα κέντρα δεδομένων αντικαθιστούν μια βιομηχανική μονάδα που εξακολουθεί να λειτουργεί – πράγμα που σημαίνει απώλειες θέσεων εργασίας. Η ευρωπαϊκή πολιτική απαιτεί από τους κατασκευαστές να αναφέρουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού των κέντρων δεδομένων, καθώς και την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης τοποθεσίας.

Η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να καινοτομήσει και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους πολίτες

Ορισμένα κράτη μέλη προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Ο Βαλία επεσήμανε τις προτεινόμενες απαιτήσεις βιωσιμότητας στην Ισπανία, οι οποίες θα οδηγούσαν τους προγραμματιστές κέντρων δεδομένων να αναφέρουν κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. «Κανείς δεν ρωτάει γι′ αυτό στις ΗΠΑ», σημείωσε.

Ωστόσο, ο Ντούλεϊ αναμένει ότι οι αυστηροί κανονισμοί θα λειτουργήσουν υπέρ της Ευρώπης μακροπρόθεσμα, καθώς τα κέντρα δεδομένων θα ενσωματωθούν στις τοπικές κοινότητες «αντί να αποτελούν απλώς μια μάστιγα για τη ζωή όλων, όπως μπορεί μερικές φορές να είναι», είπε, σημειώνοντας ότι η βιωσιμότητα είναι ένας τομέας στον οποίο η Ένωση έχει «πολύ σημαντική καινοτομία».

«Από την δική μου οπτική γωνία, η Ευρώπη ξεχωρίζει ως αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς μοιάζει με μια πολύ πιο ασφαλή επενδυτική περίπτωση, αν κοιτάξουμε περισσότερο από την πλευρά της κεφαλαιαγοράς σε σύγκριση με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντούλεϊ.

«Πολλά από αυτά προέρχονται από το γεγονός ότι είναι δύσκολο να χτίσεις στην Ευρώπη. Έχουμε πολλούς περιορισμούς, αλλά, στην πραγματικότητα, όσο πιο δύσκολο είναι κάτι να αναπαραχθεί, όσο μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία έχει αυτό που έχεις, τόσο πιο πιθανό είναι οι άνθρωποι να το επαναχρησιμοποιήσουν, να βρουν δημιουργικές λύσεις για να επαναχρησιμοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσε.

Τελικά, οι επενδυτές και οι κατασκευαστές μπορεί να μην έχουν άλλη επιλογή από το να στηρίξουν την Ευρώπη χάρη στην δική της κυρίαρχη Τεχνητή Νοημοσύνη — έναν «υποτιμημένο» παράγοντα για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, δήλωσε στο CNBC ο Τζιμ Ράιτ, διευθυντής του Premier Miton Global Infrastructure Income Fund.

Συνολικά, η Ευρώπη έχει την ευκαιρία να καινοτομήσει και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους πολίτες. Η σπανιότητα αυξάνει την κερδοφορία και την ανθεκτικότητα για τους πρώτους, ενώ η ρύθμιση ενθαρρύνει βιώσιμες και εποικοδομητικές κατασκευές για τους δεύτερους.

Ωστόσο, δεν πρόκειται να υπάρξει μια ενιαία προσέγγιση για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στην Ευρώπη. «Ο κλάδος βρίσκεται ακόμη σε φάση που “προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται” αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Ντούλεϊ.