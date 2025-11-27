Nvidia: Τι απαντά στους σκεπτικιστές για την πτώση της αξίας της

Η Nvidia ξεκίνησε ενημερωτική εκστρατεία στη Wall treet και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Tεχνητή νοημοσύνη 27.11.2025, 12:25
Nvidia: Τι απαντά στους σκεπτικιστές για την πτώση της αξίας της
Newsroom

Σε άμυνα έχει περάσει η Nvidia, απέναντι στους σκεπτικιστές της αποτίμησής της που έχει πλέον υποχωρήσει στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, από τo ιστορικό ρεκόρ των 5 τρισ. δολάρια στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, καθώς ο κολοσσός της τεχνολογίας ξεκίνησε ενημερωτική καμπάνια τόσο στη Wall Street όσο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία εξέδωσε ένα λεπτομερές σημείωμα προς τους αναλυτές μετοχών της, με μια αναλυτική αντίκρουση των ισχυρισμών του Michael Burry, ο οποίος εμφανίστηκε στο βιβλίο και την ταινία «The Big Short», καθώς και άλλων που γράφουν στο Substack. Ο Burry, ο οποίος έγινε διάσημος για το στοίχημα που έβαλε κατά της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ πριν από την οικονομική κρίση του 2008, παρακολουθείται ευρέως από τους επενδυτές για τα σχόλιά του σχετικά με τις αγορές και την οικονομία. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει εντείνει την κριτική του προς την Nvidia σε ένα νέο ενημερωτικό δελτίο.

H Νvidia εξέδωσε ένα λεπτομερές σημείωμα προς τους αναλυτές μετοχών της, με μια αναλυτική αντίκρουση των ισχυρισμών του Michael Burry

Το σημείωμα, το οποίο είδε το Reuters, δημοσιεύθηκε στο σύνολό του από την ερευνητική εταιρεία Bernstein την Τετάρτη. Σε αυτό, η Nvidia απάντησε σε ένα άρθρο του Substack από διαφορετικό συγγραφέα, ο οποίος ισχυριζόταν ότι χρησιμοποίησε μια ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης των δημόσιων οικονομικών στοιχείων της Nvidia για να δείξει ότι τα αποθέματα προϊόντων της συσσωρεύονταν και οι πελάτες δεν μπορούσαν να πληρώσουν.

Nvidia: Μη μας συγκρίνετε με λογιστικές απάτες τύπου Enron

Η Nvidia παρείχε επίσης μια λεπτομερή αντίκρουση, αναφερόμενη στις δημοσιοποιημένες οικονομικές της εκθέσεις, για να εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να συγκρίνεται με ιστορικές λογιστικές απάτες όπως αυτές της WorldCom, της Lucent ή της Enron. Ωστόσο, η Nvidia παραδέχτηκε ότι τα πιο πρόσφατα τσιπ Blackwell είχαν χαμηλότερα μικτά περιθώρια κέρδους και υψηλότερα έξοδα εγγύησης σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, λόγω της πολυπλοκότητας του Blackwell.

Το σημείωμα δημοσιεύθηκε από τον Bernstein μια μέρα μετά την πτώση των μετοχών της Nvidia, έπειτα από την κυκλοφορία μιας έκθεσης από το τεχνολογικό περιοδικό The Information, σύμφωνα με την οποία η Meta Platforms βρισκόταν σε συζητήσεις με την Alphabet της Google για τη χρήση τσιπ Google AI που ανταγωνίζονται τους ημιαγωγούς της Nvidia.

Η Nvidia απάντησε δημοσίως στην είδηση στο X, αναφέροντας ότι «χαίρεται για την επιτυχία της Google», αλλά ότι τα τσιπ της παραμένουν «μια γενιά μπροστά» από τους ανταγωνιστές της. Η ίδια η ανάρτηση προκάλεσε ερωτήσεις και κριτική από χρήστες του X, οι οποίοι αναρωτήθηκαν γιατί η Nvidia χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι της Google, η οποία είναι ένας από τους σημαντικότερους πελάτες της Nvidia.

«Σίγουρα κάποιος στην Nvidia καταλαβαίνει πόσο άσχημα φαίνεται αυτό… σωστά;», έγραψε η Susan Zhang, ερευνήτρια στο DeepMind της Google, με περισσότερους από 38.000 ακόλουθους.


Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Επιστροφή ενοικίου: Φταίει το σύστημα (;) ή η βιασύνη Μητσοτάκη
Economy

Προς νέο φιάσκο η κυβέρνηση με την επιστροφή ενοικίου

Νέο κύμα δυσαρέσκειας έχει ξεσηκώσει η επιστροφή ενοικίου, μετά τις πληρωμές των αγροτών - Ουρές στα λογιστικά γραφεία

Ανδρομάχη Παύλου
Τιμολόγια ρεύματος: Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Ηλεκτρισμός

Ο «στρατηγός» άνεμος ανέτρεψε τις τιμές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι - Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου
Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;
Tεχνητή νοημοσύνη

Η πιο δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης είναι... η Google;

Η Google δήλωσε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες δοκίμασαν το Gemini 3 τις πρώτες 24 ώρες τόσο μέσω του προγράμματος κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι επενδυτές αναμένουν ραγδαία αύξηση στη χρήση της αλλά αυτό δε συμβαίνει
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο... περίμενε οι επενδυτές για τη χρήση AI - Οι 3 λόγοι που φρενάρει

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν σταθερή υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Google: Πώς έκανε τη μεγάλη επιστροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google έκανε τη μεγάλη επιστροφή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Με τα Gemini 3 και Ironwood, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, φαίνεται να έχει τελικά συνθέσει το παζλ για τις προσφορές της εταιρείας στον τομέα της AI

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Τι απαντά στους σκεπτικιστές για την πτώση της αξίας της
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia: Τι απαντά σε Mr Big Short και σκεπτικιστές για την πτώση της αξίας της

Η Nvidia ξεκίνησε ενημερωτική εκστρατεία στη Wall treet και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί ήδη να αντικαταστήσει το 11,7% των εργαζομένων στις ΗΠΑ – Αποκαλυπτική έρευνα του ΜΙΤ
Tεχνητή νοημοσύνη

Πόσους εργαζόμενους απειλεί η AI; - Αποκαλυπτική έρευνα του MIT

Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του MIT κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι για όσους αγωνιούν πώς θα επηρεάσει τη δουλειά τους η τεχνητή νοημοσύνη

Κεντρικές τράπεζες: Επιφυλακτικές για AI και crypto – Οι εκτιμήσεις για το δολάριο
World

Κεντρικές τράπεζες: Επιφυλακτικές για AI και crypto – Οι εκτιμήσεις για το δολάριο

Τι δείχνει η έρευνα του Επίσημου Φόρουμ Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Ρόμπιν Φίσερ (Salesforce): Οι AI Agents διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων
Tεχνητή νοημοσύνη

Πώς οι AI Agents διαμορφώνουν το μέλλον των επιχειρήσεων

Η Salesforce αναδεικνύει πλέον το μοντέλο B2A (Business to Agents) με στόχο την επιχειρησιακή αναβάθμιση και έξυπνες, data-driven αποφάσεις, λέει ο Ρόμπιν Φίσερ της Salesforce

Γιώργος Πολύζος
Stellantis: Η παραγωγή αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μειωθεί κατά 11% έως το 2028
World

Μαχαίρι 11% στην παραγωγή της Stellantis στη Γαλλία έως το 2028

Τα συνδικάτα αναμένουν ότι η Stellantis των Peugeot και Fiat θα κατασκευάσει λιγότερα οχήματα σε όλα τα εργοστάσιά της

Δημήτρης Σταμούλης
Startups: Γιατί οι περισσότερες αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια
Startups

Γιατί οι περισσότερες startups αποτυγχάνουν τα πρώτα 2 χρόνια

Τι αποκαλύπτει για τις startups ο Ρις Χάουντρι, ιδρυτής του μεγαλύτερου προ-seed fund της Ευρώπης

Γιώργος Πολύζος
Αμερικάνικες τράπεζες: Πώς επιτάχυναν την έκρηξη της χρηματοδότησης
World

Η έκρηξη της χρηματοδότησης και ο κίνδυνος νέας κρίσης 

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για τον «λαβύρινθο» της μόχλευσης στις αμερικάνικες τράπεζες - Γιατί υπάρχει κίνδυνος για νέα κρίση 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα
Wall Street

Wall Street: Απώλεια 400 μονάδων για Dow, η πτώση των crypto επηρεάζει αρνητικά το κλίμα

Και οι τρεις δείκτες έσπασαν το ανοδικό σερί πέντε ημερών στη Wall Street

Στεγαστική κρίση: Πώς επηρεάζει το δημογραφικό
Economy

Η αθέατη... πληγή της στεγαστικής κρίσης - Τι κρύβει

Οι προτάσεις της BluePeak Estate Analytics για τη στεγαστική κρίση - Ο ρόλος των ακινήτων και της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ανδρομάχη Παύλου
UBS: Οι τρεις κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές
Markets

UBS: Οι 3 κλάδοι που θα κερδίσουν το στοίχημα του 2026 στις αγορές

Η ανάλυση της UBS επισημαίνει ότι η Ευρώπη σημειώνει μεν βήματα προς τα εμπρός, αλλά ο δρόμος δεν είναι ακόμη ευθύς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενιαία αγορά: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να υλοποιηθεί το όνειρο δεκαετιών για την ΕΕ
World

Το όνειρο Ντελόρ για την ενιαία αγορά και η ματαίωση - Τι «στράβωσε»;

Τα εμπόδια στο εμπόριο εντός της ΕΕ ισοδυναμούν με δασμό 100% για τις υπηρεσίες και δασμό 65% για τα αγαθά, σύμφωνα με την ΕΚΤ - Πού «κολλάει» η ενιαία αγορά

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο
Ηλεκτρισμός

Αμετάβλητο από ΔΕΗ το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος

Η ΔΕΗ διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 €/kWh

Υγεία: Το αόρατο έλλειμμα στην Ελλάδα – Το χάσμα με την Ευρώπη 
Economy

Το αόρατο έλλειμμα της υγείας στην Ελλάδα

Αθέατη ανισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες για την υγεία στην χώρα μας - Υπερβολικές οι επιβαρύνσεις για τους πολίτες  

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας
Green

Σταύρος Παπασταύρου: Παραλαβή αντιπλημμυρικών έργων στο Φενεό Κορινθίας

Ξεκινάει η μελέτη πλήρους αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027
English Edition

Mitsotakis From London: Reforms Will Continue; Elex in 2027

Greek PM Kyriakos Mitsotakis spoke at the 4th consecutive Greek Investment Conference in London, organized by Morgan Stanley in partnership with the Athens Stock Exchange (ASE)

Κρυπτονομίσματα: «Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια
Kρυπτονομίσματα

«Εξατμίστηκαν» σχεδόν 1 δισ. δολάρια στην αγορά των crypto

Τα κρυπτονομίσματα, οι μοχλευμένες θέσεις και η βουτιά των τιμών

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος: Για 10η χρονιά απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»
Business

Για 10η χρονιά ο ΣΒΕ απονέμει τα βραβεία «Ελληνική Αξία»

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος θα απονείμει για 10η χρονιά τα βραβεία «Ελληνική Αξία» την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής
World

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της οικονομικής εποπτικής αρχής

Το ατόπημα με την πρόωρη δημοσίευση των οικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank
English Edition

ATHEX Fourth in the World: Deutsche Bank

ATHEX was only outpaced by silver, gold, and Brazil’s Bovespa Index in local currency and dollar value, according to a report by German Deutsche Bank

Ουκρανία: Προσφορά για να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ. με διεθνή ομόλογα
World

Η Ουκρανία θέλει να ανταλλάξει GDP warrants ύψους 3,2 δισ

Η Ουκρανία κάνει την προσφορά για την ανταλλαγή για να αποφύγει τη χρεοκοπία - Τι έκανε η Ελλάδα με τα GDP warrants του 2012

Τζούλη Καλημέρη

