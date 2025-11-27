Nvidia: Τι απαντά στους σκεπτικιστές για την πτώση της αξίας της

Σε άμυνα έχει περάσει η Nvidia, απέναντι στους σκεπτικιστές της αποτίμησής της που έχει πλέον υποχωρήσει στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, από τo ιστορικό ρεκόρ των 5 τρισ. δολάρια στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, καθώς ο κολοσσός της τεχνολογίας ξεκίνησε ενημερωτική καμπάνια τόσο στη Wall Street όσο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία εξέδωσε ένα λεπτομερές σημείωμα προς τους αναλυτές μετοχών της, με μια αναλυτική αντίκρουση των ισχυρισμών του Michael Burry, ο οποίος εμφανίστηκε στο βιβλίο και την ταινία «The Big Short», καθώς και άλλων που γράφουν στο Substack. Ο Burry, ο οποίος έγινε διάσημος για το στοίχημα που έβαλε κατά της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ πριν από την οικονομική κρίση του 2008, παρακολουθείται ευρέως από τους επενδυτές για τα σχόλιά του σχετικά με τις αγορές και την οικονομία. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει εντείνει την κριτική του προς την Nvidia σε ένα νέο ενημερωτικό δελτίο.

Το σημείωμα, το οποίο είδε το Reuters, δημοσιεύθηκε στο σύνολό του από την ερευνητική εταιρεία Bernstein την Τετάρτη. Σε αυτό, η Nvidia απάντησε σε ένα άρθρο του Substack από διαφορετικό συγγραφέα, ο οποίος ισχυριζόταν ότι χρησιμοποίησε μια ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης των δημόσιων οικονομικών στοιχείων της Nvidia για να δείξει ότι τα αποθέματα προϊόντων της συσσωρεύονταν και οι πελάτες δεν μπορούσαν να πληρώσουν.

Nvidia: Μη μας συγκρίνετε με λογιστικές απάτες τύπου Enron

Η Nvidia παρείχε επίσης μια λεπτομερή αντίκρουση, αναφερόμενη στις δημοσιοποιημένες οικονομικές της εκθέσεις, για να εξηγήσει γιατί δεν πρέπει να συγκρίνεται με ιστορικές λογιστικές απάτες όπως αυτές της WorldCom, της Lucent ή της Enron. Ωστόσο, η Nvidia παραδέχτηκε ότι τα πιο πρόσφατα τσιπ Blackwell είχαν χαμηλότερα μικτά περιθώρια κέρδους και υψηλότερα έξοδα εγγύησης σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, λόγω της πολυπλοκότητας του Blackwell.

Το σημείωμα δημοσιεύθηκε από τον Bernstein μια μέρα μετά την πτώση των μετοχών της Nvidia, έπειτα από την κυκλοφορία μιας έκθεσης από το τεχνολογικό περιοδικό The Information, σύμφωνα με την οποία η Meta Platforms βρισκόταν σε συζητήσεις με την Alphabet της Google για τη χρήση τσιπ Google AI που ανταγωνίζονται τους ημιαγωγούς της Nvidia.

Η Nvidia απάντησε δημοσίως στην είδηση στο X, αναφέροντας ότι «χαίρεται για την επιτυχία της Google», αλλά ότι τα τσιπ της παραμένουν «μια γενιά μπροστά» από τους ανταγωνιστές της. Η ίδια η ανάρτηση προκάλεσε ερωτήσεις και κριτική από χρήστες του X, οι οποίοι αναρωτήθηκαν γιατί η Nvidia χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι της Google, η οποία είναι ένας από τους σημαντικότερους πελάτες της Nvidia.

We’re delighted by Google’s success — they’ve made great advances in AI and we continue to supply to Google. NVIDIA is a generation ahead of the industry — it’s the only platform that runs every AI model and does it everywhere computing is done. NVIDIA offers greater… — NVIDIA Newsroom (@nvidianewsroom) November 25, 2025

«Σίγουρα κάποιος στην Nvidia καταλαβαίνει πόσο άσχημα φαίνεται αυτό… σωστά;», έγραψε η Susan Zhang, ερευνήτρια στο DeepMind της Google, με περισσότερους από 38.000 ακόλουθους.