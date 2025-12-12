YouTube TV: Θα προσφέρει πακέτα καναλιών σε χαμηλότερες τιμές

Το YouTube σισάγει μια σειρά από πακέτα καναλιών για συγκεκριμένα είδη στις αρχές του 2026

12.12.2025, 22:45
YouTube TV: Θα προσφέρει πακέτα καναλιών σε χαμηλότερες τιμές
Newsroom

Μια εκτεταμένη δωρεάν πλατφόρμα streaming βίντεο και ένα πακέτο καναλιών τύπου καλωδιακής τηλεόρασης με μηνιαία χρέωση έκανε το YouTube γίγαντα τηλεθέασης. Τώρα, διασπά το πακέτο σε πιο προσαρμοσμένες, φθηνότερες επιλογές.

Το YouTube TV, ιδιοκτησίας της Google, εισάγει μια σειρά από πακέτα καναλιών για συγκεκριμένα είδη στις αρχές του 2026, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή του περιεχομένου για το οποίο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.

Η νέα σειρά προσαρμοσμένων πακέτων περιλαμβάνει ένα αθλητικό πρόγραμμα με πρόσβαση σε μεγάλους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, καθώς και σε δίκτυα FS1, NBC Sports Network και όλα τα δίκτυα του ESPN, ανακοίνωσε το YouTube την Τετάρτη.

Πολλοί πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης έχουν λανσάρει πιο περιορισμένα πακέτα για να προσελκύσουν καταναλωτές που θέλουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα κανάλια σε χαμηλότερη τιμή από μια πλήρη σουίτα προσφορών.

Τα νέα, μικρότερα πακέτα θα κοστίζουν λιγότερο ανά μήνα από το βασικό πρόγραμμα του YouTube TV, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 κανάλια και κοστίζει 82,99 δολάρια μηνιαίως. Το YouTube δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τις τιμές για τις νέες προσφορές.

YouTube

Τα αθλητικά «τραβάνε» και όχι μόνο στο YouTube

Το πακέτο NFL Sunday Ticket για αγώνες εκτός αγοράς και το RedZone, το οποίο παρέχει ζωντανή δράση από κάθε αγώνα της Κυριακής το απόγευμα, θα είναι διαθέσιμα ως πρόσθετα.

«Η τηλεόραση θα πρέπει να είναι εύκολη, δίνοντας στους θεατές μεγαλύτερο έλεγχο σε αυτό που θέλουν να παρακολουθήσουν», έγραψε ο Κρίστιαν Έστλιεν Christian Oestlien, αντιπρόεδρος και επικεφαλής συνδρομών για το YouTube, σε μια ανάρτηση ιστολογίου ανακοινώνοντας τα νέα πακέτα.

Οι μικρές προσφορές πακέτων του YouTube TV αντιπροσωπεύουν τις τελευταίες προσπάθειες της υπηρεσίας να κερδίσει νέους πελάτες σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά για τους πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η δωρεάν υπηρεσία του YouTube έχει ήδη εξελιχθεί στην κορυφαία πλατφόρμα για τον χρόνο τηλεθέασης στις ΗΠΑ. Το YouTube TV, μια υπηρεσία επί πληρωμή, διαθέτει περίπου 10 εκατομμύρια συνδρομητές – μια μεγάλη πελατειακή βάση που του έχει δώσει σημαντική μόχλευση σε πρόσφατες συμφωνίες μεταφοράς με δίκτυα.

Ο αθλητισμός παραμένει ένας σημαντικός πόλος έλξης για τους τηλεθεατές. Νωρίτερα φέτος, η DirecTV λάνσαρε το πακέτο MySports στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να προσελκύσει αυτούς τους οπαδούς.

Η Venu, μια προγραμματισμένη υπηρεσία streaming από την Warner Bros. Discovery, την Fox και το ESPN της Disney, επιδίωξε να συγκεντρώσει το αθλητικό περιεχόμενο των τριών εταιρειών σε μια υπηρεσία streaming που θα κόστιζε 42,99 δολάρια το μήνα. Οι εταιρείες ακύρωσαν αυτήν την προσπάθεια στις αρχές του 2025 λόγω συνεχιζόμενων νομικών προκλήσεων.

Από τότε, το ESPN έχει λανσάρει το δικό του προϊόν απευθείας στον καταναλωτή για 29,99 δολάρια το μήνα.

