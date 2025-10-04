Χόλιγουντ: Οι YouTubers «τα βάζουν» με τα μεγάλα στούντιο

Η Μισέλ Κάρε, η οποία ξεκίνησε να εκπεμπει το 2018, είναι μια από το πρώτο κύμα δημιουργών του YouTube που ίδρυσαν στούντιο στο Burbank, έδρα των ιστορικών οίκων της Warner Bros και της Disney και γνωστό εδώ και καιρό ως η «πρωτεύουσα των μέσων ενημέρωσης του κόσμου».

Ο Νιλ Μόχαν, διευθύνων σύμβουλος του YouTube, είναι ευθύς σχετικά με το τι σημαίνει η εισροή δημιουργών περιεχομένου για τις παραδοσιακές εταιρείες ψυχαγωγίας που έχουν συγκεντρωθεί εδώ τον τελευταίο αιώνα.

«Κάτι συμβαίνει στο Χόλιγουντ: Αναταραχή τύπου Silicon Valley», δήλωσε ο Μόχαν πέρυσι στα εγκαίνια ενός στούντιο 740 τετραγωνικών μέτρων στο Burbank από έναν άλλο δημιουργό, τον Alan Chikin Chow.

Το YouTube, συνέχισε, αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση από το περιεχόμενο που παράγεται από μεγάλα, παραδοσιακά στούντιο. «Οι δημιουργοί είναι πραγματικά το νέο Χόλιγουντ».

Αυτό μπορεί να είναι προς το παρόν υπερβολικό, αλλά για τους δημιουργούς η έλξη προς το Burbank είναι προφανής. Οι YouTubers μπορούν να αξιοποιήσουν την τοπική υποδομή στούντιο, τα σκηνικά, το ταλέντο και την τεχνική τεχνογνωσία στο Χόλιγουντ — και να βελτιώσουν την ποιότητα της δουλειάς τους στη διαδικασία.

Συνωστισμός στο Burbank

«Υπάρχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση τοπικών δημιουργών και ηθοποιών εδώ, ειδικά σε έναν κόσμο όπου πολλές παραγωγές φεύγουν από το Λος Άντζελες», λέει ο Κάρε. «Έχουμε κάνει ενοικιάσεις γκαρνταρόμπας και σκηνικών από την Warner Brothers και την Universal στην ίδια γειτονιά».

Το YouTube ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, αλλά μόλις πρόσφατα άρχισε να διεκδικεί θέση στο Χόλιγουντ. Οι κορυφαίοι δημιουργοί του είναι διασκορπισμένοι σε όλες τις ΗΠΑ και τον κόσμο.

Ωστόσο, τα στελέχη του YouTube λένε ανοιχτά ότι αναστατώνουν τα πράγματα στο Χόλιγουντ. Αλλά η ανησυχία πλήττει ακόμη και τον συνάδελφό του στο streaming, το Netflix.

Το YouTube έχει ξεπεράσει το Netflix ως η υπηρεσία που το κοινό αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας, αντιπροσωπεύοντας το 13,1% όλων των τηλεθεάσεων τον Αύγουστο, σε σύγκριση με το Netflix στη δεύτερη θέση με μερίδιο 8,7%, σύμφωνα με τη Nielsen.

Η εταιρεία που ανήκει στην Google είχε έσοδα 54 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, με λειτουργικά έσοδα περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της MoffettNathanson.

Σημαντικό ορόσημο

Οι Αμερικανοί θεατές παρακολουθούν πλέον το YouTube κυρίως στην τηλεόραση — όχι σε κινητά τηλέφωνα και επιτραπέζιους υπολογιστές, όπως συνέβαινε εδώ και χρόνια. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ώρες βίντεο YouTube παρακολουθούνται καθημερινά σε οθόνες τηλεοράσεων.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία κάνει αλλαγές στην υπηρεσία «για να διασφαλίσει ότι οι θεατές έχουν υπέροχη εμπειρία YouTube στο σαλόνι», λέει η Μέρι Έλεν Κοου, διευθύνουσα σύμβουλος επιχειρήσεων του YouTube.

Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία «δυναμικών» μικρογραφιών — των μικρών παραθύρων που είναι το κλειδί για τη δημιουργία κλικ — και την εισαγωγή επεισοδιακών εκπομπών που βοηθούν τους θεατές να παρακολουθούν μια σειρά με τη σειρά. «Αυτές είναι όλες καινοτομίες προϊόντων που επικεντρώνονται στο περιβάλλον του σαλονιού», λέει η Coe.

Αυτές οι προσπάθειες φαίνεται να στοχεύουν στο να κάνουν την εμπειρία πιο παρόμοια με αυτή του Netflix. Το Netflix έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει ότι ο κύριος ανταγωνιστής του για τη «δέσμευση» στο streaming είναι το YouTube.

Ωστόσο, ο Τεντ Σαράντος, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, λέει ότι θεωρεί μεγάλο μέρος των βίντεο που δημιουργήθηκε από δημιουργούς του YouTube ως «εύκολο» περιεχόμενο, σε σύγκριση με τις επαγγελματικά φτιαγμένες εκπομπές και ταινίες που είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία του. «Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να σκοτώνεις χρόνο και του να περνάς χρόνο», δήλωσε ο Σάραντος σε ένα συνέδριο τον Μάιο. «Είμαστε στον κλάδο του πώς περνάς χρόνο».

Οι δύο γίγαντες του streaming ανταγωνίζονται για τη διαφήμιση — και επιδιώκουν επίσης το αθλητικό περιεχόμενο που ήταν το τελευταίο προπύργιο της παραδοσιακής τηλεόρασης. Το Netflix έχει συμφωνία με το NFL για τη μετάδοση αγώνων την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ το YouTube μετέδιδε τον πρώτο αγώνα της σεζόν του NFL 2025 στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας τον περασμένο μήνα.

Αντιδράσεις από αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα

Την περασμένη εβδομάδα, το NBCUniversal προειδοποίησε τους πελάτες του YouTube TV — μιας υπηρεσίας συνδρομητικής ροής επί πληρωμή που προσφέρει ζωντανά αθλητικά και άλλα τηλεοπτικά προγράμματα — ότι θα μπορούσαν να χάσουν την πρόσβαση σε προγράμματα δικτύου, όπως το Sunday Night Football, αγώνες της Premier League και το The Real Housewives, λόγω αδιεξόδου σχετικά με τα τέλη μετάδοσης.

Το NBCU κατηγόρησε το YouTube TV ότι εφαρμόζει ένα «εγχειρίδιο bigtech», επικαλούμενο την «κεφαλαιοποίηση αγοράς 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων» της Google ως μοχλό πίεσης έναντι των παραδοσιακών ομάδων μέσων ενημέρωσης.

Άλλα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των Fox και της ισπανόφωνης εταιρείας TelevisaUnivision, έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτό που χαρακτήρισαν άδικες απαιτήσεις μετάδοσης. Το YouTube λέει ότι η μεταφορά του… Οι αποφάσεις ανανέωσης βασίζονται αποκλειστικά στην κατανάλωση και την τιμολόγηση των θεατών. Το NBCU και το YouTube διευθέτησαν τη διαφορά την Πέμπτη, αφού κατέληξαν σε μια «πολυετή, μακροπρόθεσμη» συμφωνία μεταφοράς.

Ωστόσο, ακόμη και καθώς το YouTube αντιτίθεται στο παραδοσιακό κατεστημένο των μέσων ενημέρωσης, προσπαθεί επίσης να εισβάλει σε αυτό. Φέτος, το YouTube διοργάνωσε μια εκδήλωση «για την εκτίμησή σας» για να δημιουργήσει θόρυβο πριν από τα βραβεία Primetime Emmy. Η Κάρε πληρούσε τις προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των Emmy, αλλά δεν έλαβε υποψηφιότητα. Ωστόσο, η άσκηση βοήθησε το προφίλ της εκπομπής της.