Χαλκός: Στα 12.000 δολάρια η τιμή του

Ο χαλκός, γνωστός για την εξαιρετική ηλεκτρική του αγωγιμότητα, βρίσκεται σε τροχιά ανόδου που δεν είχε παρατηρηθεί από το 2009. Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και οι επενδύσεις στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν δημιουργήσει έναν ισχυρό συνδυασμό υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς, σπρώχνοντας την τιμή του μετάλλου στα ύψη, αναφέρει το Reuters.

O χαλκός και η άνοδος των τιμών

Φέτος, ο χαλκός έχει σημειώσει άνοδο 35%, αγγίζοντας τα $11.952 ανά τόνο πρόσφατα.

Η εκτίναξη αυτή οφείλεται κυρίως σε διαταραχές στην εξόρυξη και στο στοκ των αποθεμάτων στις ΗΠΑ. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η αγορά θα παραμείνει ελλειμματική, με έλλειμμα 124.000 τόνων φέτος και 150.000 τόνων το 2026.

AI και κέντρα δεδομένων: Νέοι καταλύτες ζήτησης

Η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας και υποδομών, ενισχύοντας τη ζήτηση για χαλκό.

Όπως εξηγεί ο αναλυτής Daan de Jonge από την Benchmark Mineral Intelligence, επενδυτές που θέλουν έκθεση στον χώρο της AI στρέφονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που περιλαμβάνουν φυσικό χαλκό, όπως ETFs.

Η καναδική Sprott Asset Management δημιούργησε το πρώτο φυσικά κατοχυρωμένο ταμείο συναλλάγματος (ETF) με χαλκό, το οποίο κρατά σχεδόν 10.000 τόνους φυσικού μετάλλου και έχει ανέβει σχεδόν 46% φέτος.

Προμήθειες και διαταραχές

Η προσφορά χαλκού παραμένει περιορισμένη λόγω ατυχημάτων και μειώσεων παραγωγής. Σημαντικά γεγονότα, όπως το ατύχημα στο ορυχείο Grasberg της Freeport McMoRan στην Ινδονησία, και η μείωση παραγωγής από μεγάλες εταιρείες όπως η Glencore, ενισχύουν τις ανησυχίες για έλλειψη προμηθειών.

Παράλληλα, τα αποθέματα σε μεγάλα χρηματιστήρια μετάλλων, όπως το LME, η Comex και το Σαγκάης, αυξήθηκαν κατά 54% φέτος, φτάνοντας τους 661.021 τόνους.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτού του χαλκού διοχετεύεται στις ΗΠΑ λόγω υψηλότερων τιμών και προγραμματισμένων δασμών εισαγωγής.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές

Η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται λόγω της ενεργειακής μετάβασης και της επέκτασης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Macquarie προβλέπει παγκόσμια ζήτηση 27 εκατομμυρίων τόνων φέτος, με αύξηση 2,7% από το 2024, και σημαντική άνοδο στη ζήτηση από την Κίνα και άλλες αγορές.

Η αγορά φαίνεται να βρίσκεται σε σημείο κορεσμού όσον αφορά τις επενδύσεις και τη ζήτηση, ενώ η προσεκτική διαχείριση αποθεμάτων και οι γεωπολιτικοί παράγοντες θα καθορίσουν την πορεία του χαλκού τους επόμενους μήνες.