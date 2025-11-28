Χαλκός: Οι διεθνείς πιέσεις κορυφώνονται, σε «ιστορικό σημείο» η παγκόσμια αγορά

Η ζήτηση που καταγράφει ο χαλκός στην Κίνα βρίσκεται σε ύφεση

Commodities 28.11.2025, 13:28
Χαλκός: Οι διεθνείς πιέσεις κορυφώνονται, σε «ιστορικό σημείο» η παγκόσμια αγορά
Newsroom

Σημαντικές αναταραχές αντιμετωπίζει η παγκόσμια αγορά χαλκού, κυρίως λόγω των ανισορροπιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, την αλλαγή του ρόλου της Κίνας και την αβεβαιότητα που περιβάλλει η εμπορική ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές ήταν ασυνήθιστα έντονες κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής συνάντησης του κλάδου που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Σαγκάη. Οι εταιρείες εξόρυξης άσκησαν πίεση στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις να αποδεχθούν τα χαμηλότερα τέλη επεξεργασίας μεταλλευμάτων που έχουν καταγραφεί ποτέ. Για το εξευγενισμένο μέταλλο που αποστέλλεται στην Κίνα, τα ετήσια ασφάλιστρα έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Αναλυτές εκτικμούν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να κατέχουν το 90% των παγκόσμιων αποθεμάτων χαλκού έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

«Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή στενότητας» για την αλυσίδα εφοδιασμού χαλκού, δήλωσε ο Νίκολας Σνόουντον, επικεφαλής της έρευνας για τα μέταλλα στην Mercuria Energy Group, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Ακολουθούν τρία σημαντικά θέματα που αναδείχθηκαν από την Asia Copper Week στη Σαγκάη:

Χυτήρια έναντι μεταλλευτικών εταιρειών

Ένας διευθυντής της γερμανικής εταιρείας χύτευσης χαλκού Aurubis AG δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να απορρίψει οποιοδήποτε υπερβολικά χαμηλό ετήσιο σημείο αναφοράς για τα τέλη επεξεργασίας. Επίσης, δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκός ως προς την ιδέα των αρνητικών τελών – ένα ασυνήθιστο σενάριο στο οποίο οι μεταλλουργίες πληρώνουν ουσιαστικά τους μεταλλωρύχους για την επεξεργασία των πρώτων υλών, αντί για το αντίστροφο. Η κύρια ένωση της μεταλλουργικής βιομηχανίας της Κίνας επίσης καταδίκασε τα «μη βιώσιμα» τέλη κάτω του μηδενός, καθώς οι δύο πλευρές ξεκίνησαν τις ετήσιες διαπραγματεύσεις για τις συμβάσεις.

Οι εταιρείες εξόρυξης έχουν το πάνω χέρι μετά από χρόνια ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των μεταλλουργικών επιχειρήσεις, η οποία επιδεινώθηκε φέτος από μια σειρά απροσδόκητων διακοπών στην προμήθεια. Οι spot χρεώσεις — που συχνά αποτελούν οδηγό για την κατεύθυνση των ετήσιων συμβολαίων — ήταν αρνητικές για το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά δύσκολων διαπραγματεύσεων, με την πιθανότητα ορισμένα μέρη να αποχωρήσουν από το σύστημα στο πλαίσιο του οποίου οι παγκόσμιες εταιρείες χλυτευσης συνενώνονται γύρω από ένα αρχικό σημείο αναφοράς που έχει συμφωνηθεί μεταξύ μιας μεγάλης μεταλλευτικής εταιρείας και μεταποιητών στην Κίνα. Αυτό θα δυσχέραινε και τις δύο πλευρές στο σχεδιασμό του εφοδιασμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Τιμ Κουρθ, διευθύνων σύμβουλος της Aurubis για την εξόρυξη κατά παραγγελία, προέτρεψε τις μεταλλευτικές εταιρείες να σκεφτούν μακροπρόθεσμα και να αποφύγουν «ένα είδος πολέμου». Αν αυτή η σύγκρουση μπορεί να αποφευχθεί, το σημείο αναφοράς μπορεί να διατηρηθεί — ιδίως καθώς οι μεταλλουργίες αρχίζουν να περιορίζουν την υπερβολική αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και αυξάνεται η προσφορά από τα ορυχεία, είπε.

H αμερικανική αγορά premium

Οι έμποροι και οι παραγωγοί αναμένουν για άλλη μια φορά σημαντικές ροές εξευγενισμένου μετάλλου προς τις ΗΠΑ, όπου οι τιμές είναι υψηλότερες λόγω των συνεχιζόμενων προσδοκιών για εισαγωγικούς δασμούς. Ο Σνόουντον της Mercuria δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να κατέχουν το 90% των παγκόσμιων αποθεμάτων χαλκού έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Αυτό θα έχει επιπτώσεις και σε άλλους τομείς. Όσο περισσότερο χαλκό καταναλώνει η Αμερική, τόσο μεγαλύτερη είναι η έλλειψη σε άλλες αγορές – πράγμα που σημαίνει ότι προμηθευτές όπως η Codelco της Χιλής, για παράδειγμα, δεν διστάζουν να προσφέρουν σε ορισμένους πελάτες στην Κίνα ένα υψηλό premium – ρεκόρ 350 δολαρίων ανά τόνο.

Ο Σνόουντον το αποκαλεί «ακραία αναστάτωση» και δήλωσε ότι «δεν πρέπει να υποτιμηθεί η δύναμη αυτής της έλξης και ο κίνδυνος έλλειψης» που αναμένεται να πλήξει την αγορά χαλκού εκτός των ΗΠΑ τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες.

Επιβράδυνση της Κίνας

Παρά τις συζητήσεις για την πίεση στην προσφορά και τη μελλοντική αύξηση της ζήτησης, η ζήτηση της Κίνας για χαλκό βρίσκεται σε ύφεση. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές από τότε που οι τιμές στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου έφτασαν στο ρεκόρ των 11.200 δολαρίων ανά τόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου διανύει μια ασταθή περίοδο: ενώ τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παραμένουν ισχυροί, άλλοι όπως τα καταναλωτικά αγαθά και οι κατασκευές αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

«Ο κίνδυνος για τη ζήτηση στην Κίνα το επόμενο έτος ή μεσοπρόθεσμα είναι ότι η ύφεση στον τομέα των ακινήτων είναι μη αναστρέψιμη», δήλωσε ο Tianyu He, ανώτερος αναλυτής της CRU Group, στη διάσκεψη.

Η Χέλεν Άμος, διευθύνουσα σύμβουλος για την έρευνα εμπορευμάτων στην BMO Capital Markets, δήλωσε επίσης ότι η επικείμενη επιτάχυνση της προσφοράς – συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας ταχείας προώθησης έργων εξόρυξης στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Χιλή – θα πρέπει να μειώσει τις πιέσεις. Υπάρχει επίσης μεγαλύτερο δυναμικό για την υποκατάσταση του χαλκού, πρόσθεσε.

«Έχουμε επιτύχει να απομακρύνουμε τον χαλκό από ορισμένες εφαρμογές και παρατηρούμε επίσης αρκετά σημαντικές επενδύσεις στην πλευρά της προσφοράς», δήλωσε η Amos. Αφού σημείωσε ότι οι τιμές, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, βρίσκονται εντός του ιστορικού τους εύρους, πρόσθεσε: «Αν πραγματικά αντιμετωπίζαμε περιορισμούς στην προσφορά σήμερα, αυτό θα ήταν ήδη εμφανές από τις τιμές».

