Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Κοινωνία 13.12.2025, 10:18
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Newsroom

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία

Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Καθώς οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, το «Β» αναζήτησε τις βαθύτερες ρίζες των δεινών που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία. Όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία, ο αγροτικός πληθυσμός είναι γερασμένος και χωρίς τα εφόδια της κατάρτισης και της τεχνολογίας που απολαμβάνουν ευρωπαίοι συνάδελφοί τους.

Προκύπτει ακόμη πως εάν δεν ανανεωθεί ο κλάδος με 200.000 νέους αγρότες θα κινδυνεύσει με αφανισμό και η περιφέρεια με ερήμωση. Την ίδια ώρα, εναλλακτικά μοντέλα αγροτικής παραγωγής δοκιμάζουν την τύχη τους σε πείσμα ενός κράτους που διστάζει να προχωρήσει σε μια γενναία μεταρρύθμιση.

ΤΟ ΒΗΜΑ – Β’ Ψυχρός Πόλεμος

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Κανείς δεν αντιμετώπιζε σοβαρά το ενδεχόμενο να βυθιστεί η ανθρωπότητα σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο. Ενώ ακόμη και εκείνοι που δεν το απέκλειαν, περισσότερο πιθανολογούσαν μια σύγκρουση της Δύσης με τη Ρωσία ή ακόμη και με την Κίνα. Έπεσαν έξω. Ο Β’ Ψυχρός Πόλεμος ξέσπασε ξαφνικά, απροειδοποίητα και εξελίσσεται απρόβλεπτα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης σε όλο και περισσότερα πεδία. Από τους δασμούς έως την Ουκρανία.

Ακόμη και επιπόλαιες ή απλώς άστοχες παρεμβάσεις όπως η ανόητη πολιτικολογία του προέδρου Τραμπ για τη δημοκρατία ή η άκομψη δημόσια αναφορά του σε φιλικά και μη ευρωπαϊκά κόμματα, παίρνουν διαστάσεις δυσανάλογες με τα πραγματικά δεδομένα της αντιπαράθεσης.

***

Ακόμη,

Στην περιφέρεια – Νίκαια: Ανθρωποι και τρακτέρ

«Ως παραγωγοί, είμαστε στο σκοτάδι» – «Με τις επιδοτήσεις δεν ζεις»

Κάμπος: Ο «Daniel» είναι ακόμα εκεί

«Μας ξέχασαν, οι υποσχέσεις χάνονται πιο γρήγορα κι απ’ το χώμα»

Στην Αθήνα: Το Μαξίμου υποδέχεται το Συντονιστικό

Το success story και ο ελέφαντας στο δωμάτιο

***

Από το «Varoufakis effect» στην εκλογή Πιερρακάκη

Πώς η ατζέντα του έλληνα υπουργού Οικονομικών έπεισε τους ομολόγους του στο Eurogroup

***

Η Γηραιά Ηπειρος υπό πολιορκία

  • Γκι Φερχόφσταντ «Ώρα να υπερβούμε τα εθνικά βέτο»
  • Μ.-Α. Στρακ-Τσίμερμαν «ΗΠΑ και Ρωσία θέλουν την Ευρώπη διαιρεμένη»
  • Τάρα Βάρμα «Είναι σαν να γυρίσαμε εκατό χρόνια πίσω»

***

Διαβάστε ακόμη

  • Γ. Μαυρογορδάτος: «Το Σύνταγμα του ’75 και η οδός Μέρλιν»
  • Χριστίνα Κουλούρη: «Τα ελληνικά χάνονται από την επιστήμη»

Μαζί με το Βήμα, τέσσερις συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Οι Μεγάλες Σκηνές – Θέατρο Αθηνών

Ένας χώρος με σχεδόν δύο αιώνες ζωής και 70 αδιάλειπτα χρόνια θεατρικής δράσης.

Το κτίριο όπου σήμερα στεγάζεται το Θέατρο Αθηνών ξεκίνησε ταπεινά, ως βοηθητικός χώρος των παλαιών ανακτόρων. Αργότερα μεταμορφώθηκε στο εργαστήριο της Μαργαρίτας, της Ολλανδέζας μοδίστρας που έφερε στην Ελλάδα ο Γεώργιος Α΄, χαρίζοντας στο σημείο έναν πρώτο απόηχο κοσμοπολίτικης ατμόσφαιρας.

Η θεατρική εποχή του κτιρίου ξεκίνησε το 1954-55, όταν ο Τζώρτζης Βέμπος, αδελφός της Σοφίας Βέμπο, εγκαινίασε το νέο θέατρο με τέσσερις παραστάσεις. Από τότε, και για 70 συναπτά χρόνια, το «Αθηνών» δεν έπαψε ούτε στιγμή να λειτουργεί ως θεατρική σκηνή.

Ο τέταρτος τόμος της σειράς ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ανασυνθέτει όλη αυτή τη συναρπαστική διαδρομή του ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ– από βοηθητικό χώρο των ανακτόρων μέχρι σύγχρονο φάρο της αθηναϊκής θεατρικής ζωής. Ένα ταξίδι στις μνήμες, τους καλλιτέχνες και τις παραστάσεις που διαμόρφωσαν την ιστορία του.

Grace

Μια συλλεκτική έκδοση που γιορτάζει δύο χρόνια δημιουργίας, έμπνευσης και ιστοριών αφιερωμένων σε υπέροχες γυναίκες. Στο εντυπωσιακό εξώφυλλο, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φωτογραφίζεται για πρώτη φορά στην πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι, σε μια αποκλειστική φωτογράφιση για το GRACE που αποτυπώνει τη δύναμη, την κομψότητα και τον σύγχρονο ρόλο της γυναίκας στον δημόσιο βίο.

Το επετειακό τεύχος ανοίγει το άλμπουμ της ομάδας του περιοδικού και μοιράζεται τις πιο δυνατές backstage στιγμές δύο ετών, μαζί με αγαπημένους καλεσμένους που πέρασαν μπροστά από τον φακό του GRACE. Παράλληλα, οι αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για το 2026 προσφέρουν μια πρώτη ματιά σε όσα επιφυλάσσει η νέα χρονιά.

Ο κόσμος της μόδας λάμπει με εκθαμβωτικά κοσμήματα και statement αξεσουάρ που ορίζουν την έννοια του διαχρονικού στιλ, ενώ η ηθοποιός Ρένα Γιώτη ενσαρκώνει το πνεύμα της εποχής μέσα από τις κορυφαίες τάσεις μακιγιάζ και τα πιο σαγηνευτικά αρώματα του χειμώνα.

Το GRACE ταξιδεύει, επίσης, στην ιστορία μέσα από φωτογραφικές αναμνήσεις μεγάλων ελληνικών οικογενειών, αλλά και μέσα από ένα μοναδικό αφιέρωμα που αναβιώνει τους μαγικούς χορούς μιας άλλης εποχής, συντροφιά με διεθνείς προσωπικότητες όπως η Τίνα Λιβανού και η Τζάκι Κένεντι.

Αργυρώ – 35 Συνταγές για το γιορτινό τραπέζι

Σε αυτό το τεύχος, η Αργυρώ μάς οδηγεί βήμα-βήμα μέσα από ένα πλήρες γιορτινό μενού, συνδυάζοντας την παράδοση με σύγχρονες πινελιές και την προσωπική της μαγειρική φροντίδα. Από δροσερές, εντυπωσιακές σαλάτες με ρόδι, ξινόμηλο και καρύδια, μέχρι ζεστές σούπες που προετοιμάζουν τον ουρανίσκο για όσα θα ακολουθήσουν. Μετά, σειρά έχουν τα πλούσια κυρίως πιάτα: το γεμιστό κοτόπουλο που μοσχοβολά, η τρυφερή μοσχαρίσια σπάλα, το χοιρινό με μέλι και μανταρίνι που φέρνει στο πιάτο ένα άρωμα χειμωνιάτικης γλυκύτητας.

Και φυσικά, κανένα γιορτινό γεύμα δεν ολοκληρώνεται χωρίς γλυκό. Η Αργυρώ προτείνει δημιουργίες που θα γίνουν ανάρπαστες: μπακλαβά ρόλο, βασιλόπιτα με καρύδια, σοκολατένιο κορμό – γεύσεις που φέρνουν χαμόγελα πριν καν σερβιριστούν.

Με την υπογραφή της Αργυρώς το γιορτινό τραπέζι σημαίνει όμως κάτι ακόμη: μυστικά,
συμβουλές, τρόπους για να αποφύγετε λάθη και να πετύχετε άψογα αποτελέσματα. Στο τεύχος περιλαμβάνεται και ένας ολοκληρωμένος οδηγός οργάνωσης, με πρακτικές ιδέες για να ετοιμάσετε όλα όσα χρειάζεστε χωρίς άγχος, με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, για να απολαύσετε πραγματικά τις ημέρες μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό οι διάσημοι χορευτές Fumi Kaneko και William Bracewell σε μια σκηνή από τον υπέροχο «Καρυοθραύστη» στη Βασιλική Οπερα του Λονδίνου. Το κλασικό μπαλέτο σε μεγαλειώδεις στιγμές, μέσα από την αγαπημένη παράσταση σε μουσική Πιοτρ Τσαϊκόφσκι.

Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Κοινωνία

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ευρώπη: Το πρόβλημα δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ
World

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιέζουν την Ευρώπη― τουλάχιστον τις κυβερνήσεις που θεωρούν πιο φιλικές ― να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης 210 δισ. ευρώ

Λεωφορεία: Στάση εργασίας την Τετάρτη – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Κοινωνία

Στάση εργασίας σήμερα στα λεωφορεία – Τι ώρες τραβούν χειρόφρενο

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές ΚΤΕΛ του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον»
Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Δημήτρης Τερζής
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη
Economy

Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη ο Μητσοτάκης

Γιατί η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δεν οδηγεί σε ουσιαστικές λύσεις των προβλημάτων

Γιάννης Αγουρίδης
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

