Economist: Η Ρωσία δεν είναι τόσο ανθεκτική όσο θέλει να σας κάνει να πιστεύετε

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συνεχίσει να πολεμά και να διεκδικεί πρόωρα τη νίκη, εκτιμά ο Economist

Κόσμος 13.12.2025, 22:19
Economist: Η Ρωσία δεν είναι τόσο ανθεκτική όσο θέλει να σας κάνει να πιστεύετε
Newsroom

Ακούγοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι η Ρωσία βαδίζει προς τη νίκη στην Ουκρανία και ξεπερνά τις μικρές οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, χάρη στην υποστήριξη του πατριωτικού λαού της. Στις 30 Νοεμβρίου, η κρατική τηλεόραση έδειξε τον κ. Πούτιν να επισκέπτεται ένα στρατηγείο φορώντας στρατιωτική στολή και να λαμβάνει αναφορές για την τελευταία επίθεση. «Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται σχεδόν παντού», είπε ο κ. Πούτιν στους στρατηγούς του. Δύο ημέρες αργότερα, σε μια επενδυτική διάσκεψη, δήλωσε ότι «η χώρα μας και η οικονομία μας αντιμετωπίζουν με επιτυχία» οποιαδήποτε προβλήματα. Η Ρωσία, πρόσθεσε, είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη.

Το Κρεμλίνο ξοδεύει το μισό του προϋπολογισμού του στις ένοπλες δυνάμεις, τον στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, την εσωτερική ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του χρέους

Στην πραγματικότητα, η κατάσταση της Ρωσίας είναι πολύ λιγότερο άνετη, εκτιμά σε ανάλυσή του ο Economist. Η πρόοδος του στρατού της είναι αιματηρή και αργή. Τα οικονομικά της προβλήματα είναι σοβαρά και αυξάνονται. Η κοινή γνώμη για τον πόλεμο έχει επιδεινωθεί, ένας παράξενα σημαντικός παράγοντας στη δικτατορία του κ. Πούτιν, η οποία βασίζεται στην αντίληψη της μαζικής λαϊκής υποστήριξης για να εξασφαλίσει υπακοή. Η προπαγάνδα του κ. Πούτιν και οι αμείλικτες επιθέσεις με drones και πυραύλους στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό στο να πείσουν την Ευρώπη και την Αμερική ότι η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι μάταιη. Πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υποδηλώνουν ότι αυτή η επίθεση αποδίδει. Στην πραγματικότητα, δεν κατάφερε να κατακτήσει το Ντονμπάς σε τέσσερα χρόνια προσπαθειών. Και για τους Ρώσους, το χάσμα μεταξύ εικόνας και πραγματικότητας διευρύνεται.

Εντάσεις και δυσκολίες στη ρωσική οικονομία

Όσον αφορά την οικονομία της Ρωσίας, δεν καταρρέει, αλλά αρχίζει να δείχνει εντάσεις και δυσχέρειες. Οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι συμφωνούν ότι το επόμενο έτος θα είναι το πιο δύσκολο από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας. Κατά το παρελθόν έτος, τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 22%. Η οικονομική δυναμική που προήλθε από την τεράστια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών έχει σταματήσει. Το δημοσιονομικό έλλειμμα πλησιάζει το 3% του ΑΕΠ. Αυτό είναι μέτριο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά η Ρωσία λαμβάνει λίγες ξένες επενδύσεις και δεν μπορεί να δανειστεί από τις διεθνείς αγορές, λέει η Αλεξάνδρα Προκόπενκο του Carnegie Russia Eurasia Centre, ενός think tank με έδρα το Βερολίνο. Για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του Πούτιν, η κυβέρνηση αναγκάζεται να δανειστεί από το εσωτερικό, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πληθωρισμό, και να αυξήσει τους φόρους.

Το Κρεμλίνο ξοδεύει το μισό του προϋπολογισμού του στις ένοπλες δυνάμεις, τον στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, την εσωτερική ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του χρέους. Ο πόλεμος κάνει την οικονομία πιο δραστήρια αλλά και φτωχότερη, υποστηρίζει η κ. Προκοπένκο. Διατηρεί τις θέσεις εργασίας και τη βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά παράγει λίγα διαρκή περιουσιακά στοιχεία ή κέρδη παραγωγικότητας. Το υλικό καταστρέφεται, οι στρατιώτες σκοτώνονται.

Οι υψηλότεροι φόροι επιβαρύνουν περαιτέρω την πολιτική οικονομία, η οποία ήδη υποφέρει από διψήφια επιτόκια και έλλειψη εργατικού δυναμικού. Τα εργοστάσια κατασκευής αρμάτων μάχης λειτουργούν υπερωριακά, ενώ οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μειώνουν τις βάρδιες. Ο βιομηχανικός και ο στρατιωτικός τομέας έχουν σταθεροποιηθεί. Για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο του κ. Πούτιν, η κυβέρνηση κατέφυγε στην άντληση χρημάτων από τον ίδιο τον πληθυσμό της, παραβιάζοντας τη πολιτική συμφωνία που ο κ. Πούτιν είχε σιωπηρά προσφέρει στον ρωσικό λαό.

Σε μια διάσκεψη που διοργάνωσε τον Οκτώβριο η Re:Russia, μια δεξαμενή σκέψης στη Βιέννη, εμπειρογνώμονες από τη Ρωσία και το εξωτερικό περιέγραψαν τις αλλαγές τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινή γνώμη κατά το τελευταίο έτος. Ο Ολέγκ Βιούγκιν, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο ήταν αρχικά σε θέση να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, να διατηρήσει το βιοτικό επίπεδο και να ανταμείψει οικονομικά όσους συμμετείχαν στον πόλεμο. Ωστόσο, δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει τον πόλεμο χωρίς να προκαλέσει πόνο: «Το 2026 οι συνέπειες… θα γίνουν εμφανείς».

Οι Ρώσοι αρχίζουν να το αντιλαμβάνονται. Σε μια πρόσφατη έρευνα, σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Ζβονόφσκι, κοινωνιολόγο στην ρωσική πόλη Σαμάρα, ο αριθμός όσων δήλωσαν ότι η ευημερία τους επιδεινώνεται ήταν τριπλάσιος από όσους δήλωσαν ότι βελτιώνεται. Βρίσκεται τώρα στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου.

Δυναμώνει η εναντίωση στον πόλεμο με την Ουκρανία

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Πούτιν επιδιώκει την ειρήνη. Αλλά αλλάζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Το ποσοστό των φανατικών υποστηρικτών του πολέμου δεν ξεπέρασε ποτέ το 25% του ρωσικού πληθυσμού, ούτε και το ποσοστό των ενεργών αντιπάλων, λέει η κοινωνιολόγος Έλενα Κονέβα. Η σιωπηλή πλειοψηφία σκέφτεται την καθημερινή ζωή, όχι την ιδεολογία. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να τους κατατάσσουν ως υποστηρικτές, αλλά αυτή η υποστήριξη είναι επιφανειακή, λέει ο Σαμ Γκριν, ειδικός για τη Ρωσία στο King’s College του Λονδίνου:

«Το να δηλώνεις ότι υποστηρίζεις τον πόλεμο είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψεις τον πόλεμο από το να επηρεάσει τη ζωή σου». Δεν εκφράζουν μια βαθιά πεποίθηση, αλλά ό,τι πιστεύουν ότι είναι η κυρίαρχη θέση στον κοινωνικό τους κύκλο.

Ωστόσο, η αντίληψη για το τι είναι κυρίαρχο έχει ανατραπεί. Τον Μάιο του 2023, οι Ρώσοι πίστευαν με διαφορά 57% έναντι 39% ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον στενό κοινωνικό τους κύκλο υποστήριζαν τον πόλεμο. Αντίθετα, τον Οκτώβριο του 2025, με διαφορά 55% έναντι 45%, πίστευαν ότι οι άνθρωποι στον στενό τους κύκλο αντιτίθενται ως επί το πλείστον στον πόλεμο ή είναι ομοιόμορφα διχασμένοι. Η απροθυμία να συμμετάσχει κανείς στον πόλεμο είναι πλέον πιο κοινωνικά αποδεκτή από τον ενθουσιασμό, λέει ο Κιρίλ Ρόγκοφ, ιδρυτής του Re:Russia.

Η αλλαγή είναι ακόμη πιο εμφανής στη στάση απέναντι στους βετεράνους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Η επίσημη προπαγάνδα τους παρουσιάζει ως ήρωες πολέμου. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα της Levada, μιας ανεξάρτητης εταιρείας δημοσκοπήσεων, διαπίστωσε ότι μόνο το 40% των Ρώσων τους βλέπει με αυτόν τον τρόπο. Η πλειοψηφία τους θεωρεί απειλητικούς ή θύματα. Ο πόλεμος, ο οποίος μέχρι τον Ιανουάριο θα έχει διαρκέσει περισσότερο από τον αγώνα της Ρωσίας κατά των Ναζί το 1941-45, δεν εμπνέει ούτε υπερηφάνεια ούτε αισιοδοξία.

Σε ένα πρόσφατο πείραμα, οι δημοσκόποι χώρισαν τους ερωτηθέντες σε δύο τυχαίες ομάδες, ρωτώντας τη μία τι θα ήθελε και την άλλη τι περιμένει. Το 88% της πρώτης ομάδας δήλωσε ότι επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος και να μετατοπιστεί η προσοχή σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Ωστόσο, μόνο το 47% περίμενε ότι ο κ. Πούτιν θα το πετύχει αυτό.

Το Κρεμλίνο, το οποίο διεξάγει συνεχώς τις δικές του δημοσκοπήσεις, γνωρίζει καλά αυτά τα συναισθήματα. Γνωρίζει επίσης ότι η λήξη του πολέμου ή η μείωση των στρατιωτικών δαπανών δεν θα λύσει τα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας. Επειδή η οικονομία έχει καταστεί εξαρτημένη από τη στρατιωτική παραγωγή, η ειρήνη είναι πιθανό να φέρει βραχυπρόθεσμα νέα προβλήματα, μαζί με τους τραυματισμένους στρατιώτες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Αντί να βρει έναν τρόπο να αποσυρθεί από τον πόλεμο, ο κ. Πούτιν διπλασιάζει τις προσπάθειές του, κάτι που απαιτεί ακόμη μεγαλύτερο ιδεολογικό έλεγχο και καταστολή, καταλήγει ο Economist

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan
Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6
ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τι προσδοκά με τη στροφή της AKTOR στην ενέργεια
Business

Ο Εξάρχου στρίβει το τιμόνι της AKTOR στην ενέργεια

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου περιέγραψε στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου τα ορόσημα και τους στόχους της AKTOR από τις μπιζνες στο LNG

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέο αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές – Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς
AGRO

Αλαλούμ με τις αγροτικές πληρωμές - Ο ΕΛΓΑ «άδειασε» λογαριασμούς

Ξεχειλίζει η οργή και η αγανάκτηση των αγροτών μετά από το νέο φιάσκο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ

Ανθή Γεωργίου
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
IRIS: Έρχεται κύμα μεγάλων αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων το 2026
Τράπεζες

Έρχεται κύμα αλλαγών στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS

Αλλάζουν τα ημερήσια όρια συναλλαγών με το IRIS - Περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών σε φυσικά καταστήματα 

Αγης Μάρκου
Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount
World

Warner Bros: Έτοιμη να απορρίψει την προσφορά 108 δισ. της Paramount

Η Warner Bros Discovery αναμένεται να περιγράψει τέσσερα βασικά αρνητικά σημεία της προσφοράς της Paramount στην απάντησή της

Γιάννης Αγουρίδης
Πειραιάς: Έτοιμος για «απογείωση» μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα
Λιμάνια

Έτοιμος για «απογείωση» ο Πειραιάς μόλις ανοίξει η Ερυθρά Θάλασσα

Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή των liners στον Πειραιά έως τον προσεχή Απρίλιο

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κόσμος
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
Κοινωνία

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη

Ευρώπη: Το πρόβλημα δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ
World

Το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το Βέλγιο αλλά ο Τραμπ

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιέζουν την Ευρώπη― τουλάχιστον τις κυβερνήσεις που θεωρούν πιο φιλικές ― να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης 210 δισ. ευρώ

Λεωφορεία: Στάση εργασίας την Τετάρτη – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
Κοινωνία

Στάση εργασίας σήμερα στα λεωφορεία – Τι ώρες τραβούν χειρόφρενο

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές ΚΤΕΛ του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον»
Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ιθάκη είναι ένα ταξίδι για το μέλλον»

Σε κατάμεστο χώρο στην παραλιακή της Πάτρας ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Δημήτρης Τερζής
Μητσοτάκης: Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη
Economy

Οι 6+1 λόγοι που πέρασε κάτω από τον πήχη ο Μητσοτάκης

Γιατί η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δεν οδηγεί σε ουσιαστικές λύσεις των προβλημάτων

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
JPMorgan: Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα με ειδικευμένο αμοιβαίο κεφάλαιο
Crypto

Μπαίνει βαθύτερα σε κρυπτονομίσματα η JPMorgan

Το νέο ιδιωτικό fund της JPMorgan θα λειτουργεί στο blockchain Ethereum και θα είναι διαθέσιμο σε κατάλληλους επενδυτές

Ρωσία: «Εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας MI6
World

Η Ρωσία «εξάγει χάος», προειδοποιεί η νέα επικεφαλής της MI6

Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις από την ανάληψη των καθηκόντων της, η Μπλέιζ Μετρεουέλι θα αναφερθεί και στην «διαρκή» υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης
World

Πώς η ώθηση για περισσότερες IPO τροφοδότησε κύμα απάτης

Οι «αναδυόμενες εταιρείες ανάπτυξης» έλαβαν ειδική μεταχείριση στις ΗΠΑ και τώρα έχουν γίνει «κόκκινο πανί»

Wall Street: Πτώση μετοχών λόγω AI – Απώλειες σε Oracle, Nvidia και Nasdaq
Markets

Wall Street: Μαζικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μετοχές AI,

Φορείς Μαγνησίας: Κοινή δήλωση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και το άνοιγμα των δρόμων
AGRO

Κοινή παρέμβαση φορέων Μαγνησίας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την ανάγκη άμεσου διαλόγου και ανοίγματος των δρόμων υπογραμμίζουν φορείς της Μαγνησίας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την τοπική οικονομία

Τεχνητή Νοημοσύνη: Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 διασημότερους short-sellers
Wall Street

Φούσκα ή όχι, η ΑΙ μπερδεύει τους 3 κορυφαίους short-sellers

Τι αναφέρουν κορυφαίοι dealer της Wall Street για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές ανάπτυξης 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Ενας Ιησούς με AI – Μια εφαρμογή που μετρά ήδη 150.000 χρήστες

Ένα chatbot προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές για την πίστη - Επιφυλακτικός ο πάπας Λέων προειδοποιεί τους πιστούς

JP Morgan: Η ανάληψη των 350 δισ. δολ. από την Fed – Πού τοποθέτησε τα κεφάλαια της
World

Γιατί η JP Morgan «σήκωσε» 350 δισ. από το λογαριασμό της στη Fed

Η στρατηγική της JP Morgan για να θωρακίσει την κερδοφορία της εν μέσω αποκλιμάκωσης των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
YSE Beauty: Βάζει πλώρη για τα Sephora το brand της Gen X
World

Πλώρη για τα Sephora η YSE Beauty - Ο ρόλος της LVMH

Η YSE Beauty της Molly Sims, ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 15 εκατ. δολαρίων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τραμπ: Οι μειώσεις δασμών φέρνουν αντιδράσεις στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους
World

Ο Τραμπ, το φθηνότερο κρέας και η οργή των Τεξανών κτηνοτρόφων

Η πολιτική του Τραμπ για φθηνότερο κρέας δημιουργεί ρήξη με τους παραδοσιακούς υποστηρικτές του στις αγροτικές περιοχές

Νατάσα Σινιώρη
Μπαρντελά: Τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;
Κόσμος

Ο Μπαρντελά τελικά θαυμάζει ή απορρίπτει τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης φέρνει σε αμηχανία ακόμα και τους οπαδούς της γαλλικής Ακροδεξιάς

Αλέξανδρος Καψύλης
Γερμανία: Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ
Κόσμος

Έγκριση αμυντικών δαπανών ύψους 50 δισ. ευρώ από το γερμανικό κοινοβούλιο

Η Γερμανία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 650 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα μεταξύ 2025 και 2030

Bloomberg: Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία
Κόσμος

Ο Ερντογάν ζητά την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Να επιστρέψει τα συστήματα αεράμυνας S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ζήτησε από τον Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το Bloomberg

EE: «Μάχη» στη Σύνοδο Κορυφής για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
World

Ποια κράτη -μέλη της ΕΕ αντιδρούν στην χρησιμοποίηση των ρωσικών assets

Στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αντιδρούν Βέλγιο, Ουγγαρία και Σλοβακία - Εναλλακτικές λύσεις θέλουν Ιταλία, Τσεχία, Βουλγαρία και Μάλτα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Carlyle: Συνεργασία με Goldman Sachs για την εξαγορά των διεθνών assets της Lukoil
World

Η μάχη για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil φουντώνει

H Carlyle αναθέτει στη Goldman Sachs τη στρατηγική εξαγοράς ξένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής Lukoil

Νατάσα Σινιώρη
Αγρότες: Προσανατολίζονται σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων
AGRO

Αγρότες: Προς κλιμάκωση οι κινητοποιήσεις

Η τάση στα μπλόκα είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Πώς «κόπηκαν» οι όποιες γέφυρες διαλόγου

Δήμητρα Τριανταφύλλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο