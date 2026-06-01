Ποσειδώνια 2026: Άνοιξαν τις πύλες τους με φόντο την κρίση στα Στενά του Ορμούζ – Και ρεκόρ συμμετοχών

Με 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, τα Ποσειδώνια 2026 ξεκίνησαν στην Αθήνα συγκεντρώνοντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα

Ναυτιλία 01.06.2026, 22:33
Με τη ναυτιλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών και ενεργειακών εξελίξεων, η Αθήνα υποδέχεται τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία των Ποσειδωνίων, συγκεντρώνοντας ηγέτες, φορείς και επιχειρήσεις από ολόκληρο τον κόσμο.

Ποσειδώνια 2026: Ρεκόρ συμμετοχών και αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον

Ειδικότερα, η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα συγκεντρώνεται στην Αθήνα αυτή την εβδομάδα για τα Ποσειδώνια 2026 σε μια περίοδο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας διεθνώς: με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά για τις εμπορικές μεταφορές, και με την εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας υπό σοβαρή πίεση, η αποστολή του κλάδου να μεταφέρει και να εφοδιάζει με αγαθά τον πλανήτη είναι σήμερα πιο σημαντική αλλά ταυτόχρονα και σε πιο μεγάλη δοκιμασία από ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο, και εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης από την εξελισσόμενη υποχρέωση συμμόρφωσης στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, τα Ποσειδώνια 2026 ανοίγουν τις πύλες τους για την 29η και πλέον πολυαναμενόμενη διοργάνωση της σχεδόν 60χρονης ιστορίας τους.

Η επίσημη τελετή έναρξης

Παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε., κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κας Μελίνας Τραυλού, αξιωματούχων ξένων κυβερνήσεων, του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κ. Arsenio Dominguez, του Προέδρου κ. José Raúl Mullino και μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του Παναμά, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης των Ποσειδωνίων 2026 στην κεντρική συνεδριακή αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου Athens Metropolitan Expo.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού

Η φετινή διοργάνωση είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της κορυφαίας ναυτιλιακής έκθεσης, με 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και επικράτειες και με αριθμό-ρεκόρ 24 εθνικών περιπτέρων – συμπεριλαμβανομένης της επίσημης επιστροφής της Γερμανίας και της Ιταλίας, έπειτα από μακρά απουσία. Ο εκθεσιακός χώρος καλύπτει το σύνολο των 45.000 τετραγωνικών μέτρων του Athens Metropolitan Expo. Το πρόγραμμα συνεδρίων και σεμιναρίων των Ποσειδωνίων 2026 περιλαμβάνει περίπου 70 ναυτιλιακά συνέδρια, φόρουμ και σεμινάρια, πολλά από τα οποία πραγματοποιούνται εκτός του κυρίως εκθεσιακού χώρου για πρώτη φορά, λόγω πρωτοφανούς ζήτησης.

Το οικονομικό αποτύπωμα άνω των 100 εκατ. ευρώ

Οι διοργανωτές είναι έτοιμοι να υποδεχτούν περισσότερους από 40.000 συμμετέχοντες στο Εκθεσιακό Κέντρο έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Τα Ποσειδώνια 2026 θα εισφέρουν συνολικά στην ελληνική οικονομία περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ, στηρίζοντας τους τομείς της φιλοξενίας, της διοργάνωσης εκδηλώσεων, των μεταφορών και της εστίασης – και μέσω της παρατεταμένης διαμονής στη χώρα διεθνών επισκεπτών, που θα παρακολουθήσουν το διευρυμένο συνεδριακό πρόγραμμα και τις αθλητικές εκδηλώσεις της διοργάνωσης.

Τα μηνύματα Μητσοτάκη και Τζιτζικώστα

Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης και σε περισσότερες από 800 κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, κατά την τελετή έναρξης δήλωσε: «Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί, πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα απ’ όσο ποτέ, τα τελευταία χρόνια, τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας. Είναι ένας συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό «παίκτη», με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς».

Ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, είπε: «Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας σημαίνει ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση – χωρίς καταναγκασμό, χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρει ένα πλοίο. Και η σημασία της είναι τεράστια. Η ναυτιλία μεταφέρει το 76% των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 73% των εξαγωγών της. Ακόμα και εντός της Ευρώπης, αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο όλων των εμπορευματικών μεταφορών. Η αξία μόνο των θαλάσσιων εισαγωγών της Ε.Ε. φτάνει τα 1,3 τρισ. ευρώ ετησίως. Η Ευρώπη έχει περισσότερα από 300 ναυπηγεία και 28.000 κατασκευαστές θαλάσσιου εξοπλισμού. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ένα πράγμα ξεκάθαρα: χωρίς πλοία, χωρίς λιμάνια, δεν υπάρχει ανταγωνιστική Ευρώπη. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο, πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, παρουσίασα δύο νέες καίριες στρατηγικές της ΕΕ: την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική για τη Ναυτιλία, και τη Στρατηγική για τα Ευρωπαϊκά Λιμάνια. Μπροστά μας βρίσκεται μια μοναδική ευκαιρία – να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη δεν θα ακολουθεί απλώς τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά θα τις διαμορφώνει».

Η ανησυχία για Ορμούζ και Ερυθρά Θάλασσα

Ο κ. Arsenio Dominguez, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), αναφέρθηκε σε όλο το φάσμα των θεμάτων που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, από την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ευημερία των ναυτικών, έως την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα και την ψηφιοποίηση, εστιάζοντας την ομιλία του στα σημαντικότερα γεωπολιτικά ζητήματα που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Όπως είπε, «η σημερινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή – συμπεριλαμβανομένων των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ – παρουσιάζει σοβαρές προκλήσεις για την παγκόσμια ναυτιλία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Είναι αδύνατο να παραβλέψουμε τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, ενός ζωτικού ενεργειακού κόμβου, που βρίσκεται αντιμέτωπος με αναταραχές και στασιμότητα του εμπορίου. Πρέπει να θυμόμαστε ότι έως πρόσφατα η περιοχή ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση περίπου 20 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, για το 25% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου μέσω θαλάσσης, για σχεδόν το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG και για το ένα τρίτο του εμπορίου λιπασμάτων. Ταυτόχρονα, η ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα έχει διαταράξει το εμπόριο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, από όπου, σε φυσιολογικές συνθήκες, διέρχεται το 12-15% του παγκόσμιου εμπορίου και το 20% της παγκόσμιας κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων».

Η παρέμβαση της Μελίνας Τραυλού

Πριν από την ομιλία της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κας Μελίνας Τραυλού, προβλήθηκε βίντεο της Ένωσης για τη ναυτιλία των Ελλήνων (https://youtu.be/JK_eJvjHc8o). Ακολούθως, η κα Τραυλού στην ομιλία της σημείωσε: «Ας είμαστε πραγματιστές: Χωρίς ελευθερία της ναυσιπλοΐας, δεν υπάρχει παγκόσμια ευημερία. Χωρίς ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, δεν υπάρχει ασφαλές παγκόσμιο εμπόριο. Χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία. Και χωρίς ρεαλισμό, δεν υπάρχει βιώσιμη πράσινη μετάβαση».

Το μήνυμα των διοργανωτών

Εκ μέρους των διοργανωτών, ο κ. Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., δήλωσε: «Το κλείσιμο και η διατάραξη κρίσιμων ναυτιλιακών οδών έδειξε για άλλη μία φορά πόσο εύθραυστες είναι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν αναδείξει μια απλή αλλά ισχυρή αλήθεια: χωρίς τη ναυτιλία, ο κόσμος σταματά. Η ενέργεια δεν μπορεί μεταφέρεται, οι βιομηχανίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν, οι οικονομίες δεν μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους. Ωστόσο, ακόμα και μέσα σε αυτό το ταραγμένο περιβάλλον, η ναυτιλία εξακολουθεί να λειτουργεί 24/7, ανθεκτική όπως πάντα. Η ναυτιλία αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου και ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ποσειδώνια 2026 ανοίγουν τις πύλες τους σε μια κομβική στιγμή. Δεν πρόκειται μόνο για μια συνάντηση του κλάδου, αλλά για ένα παγκόσμιο φόρουμ όπου συναντώνται ηγέτες, συζητούνται προκλήσεις και διαμορφώνεται το μέλλον»

Η τεχνητή νοημοσύνη και η πράσινη μετάβαση

Ο ραγδαίος τεχνολογικός μετασχηματισμός της ναυτιλίας αντικατοπτρίζεται έντονα στα Ποσειδώνια 2026, με περισσότερους από 30 εκθέτες να παρουσιάζουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιασμένες ειδικά για ναυτιλιακές δραστηριότητες, καθώς και 100 εκθέτες να παρουσιάζουν περιβαλλοντικές τεχνολογίες που υποστηρίζουν την πορεία του κλάδου προς μηδενικές εκπομπές.

Στο προσκήνιο η πυρηνική πρόωση

Η προοπτική της πυρηνικής πρόωσης στη ναυτιλία αναδεικνύεται, επίσης, σε βασικό θέμα της ατζέντας, μέσω μιας εκδήλωσης υψηλού επιπέδου, η οποία θα εξετάσει τον ρόλο των προηγμένων πυρηνικών τεχνολογιών στην εμπορική ναυτιλία και την παραγωγή παράκτιας ενέργειας.

Διευρυμένα Posidonia Games

Αλλά και τα Posidonia Games έχουν επεκταθεί σημαντικά φέτος, με την εισαγωγή του ποδηλατικού γύρου Posidonia Tour. Τα έσοδα από όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ΜΚΟ.

Πιστοποίηση βιωσιμότητας για τρίτη φορά

Τα Ποσειδώνια 2026 έλαβαν πιστοποίηση ISO ως βιώσιμη εκδήλωση για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, παραμένοντας η πρώτη έκθεση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει αυτή τη διάκριση, η οποία αντανακλά τη συνεχή δέσμευση των διοργανωτών στον στόχο της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της μεγιστοποίησης του οικονομικού οφέλους για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Τα Ποσειδώνια 2026 διοργανώνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

