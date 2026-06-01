Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας

Ως ένα μοναδικό, παγκόσμιας εμβέλειας στρατηγικό πλεονέκτημα για την χώρα σε έναν αβέβαιο κόσμο και ως έναν δυναμικό «βατήρα», που εκτείνει την εμβέλεια όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης σε κάθε γωνιά του πλανήτη, χαρακτήρισε την ελληνική ναυτιλία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντα στα εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» στο Metropolitan Expo.

Μητσοτάκης: Η γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας

Αφού σημείωσε ότι η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, έκανε λόγο για εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο «το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί, πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα απ’ όσο ποτέ, τα τελευταία χρόνια, τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας».

Εν συνεχεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε το πόσο «σημαντική γεωπολιτική αλλά και γεωοικονομική δύναμη» προσδίδει στη χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG «ανήκει στους δικούς μας πλοιοκτήτες, ενώ πολύ υψηλά είναι και τα ποσοστά στην μεταφορά ξηρού φορτίου».

Πολλαπλασιαστής ισχύος

«Είναι κρίσιμα αγαθά και πρώτες ύλες αυτές που μεταφέρονται με ελληνικά πλοία, όχι μόνο προφανώς από τα δικά μας λιμάνια, αλλά καλύπτοντας τις ανάγκες άνω των 170 χωρών», προσέθεσε.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός η ναυτιλία είναι ένας συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία, όχι μόνο της Ελλάδας καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό «παίκτη», με έναν «κομβικό ρόλο διεθνώς, με σημαντική διαπραγματευτική επιρροή, αλλά και με ευθύνη να προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις ζωές των ναυτικών, πάνω στους οποίους στηρίζεται εξάλλου η παγκόσμια ανάπτυξη και ευημερία».

Ρεαλισμός και τόλμη, τα μεγάλα «όπλα» της ναυτιλίας

Εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στους ωκεανούς για πολλές ακόμα δεκαετίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω μιας τέλειας καταιγίδας με επάλληλες κρίσεις που μας κρατούν σε επιφυλακή, την ώρα που η δίδυμη μετάβαση προχωρά, θέτοντας πρόσθετες απαιτήσεις και στη ναυτιλία, όμως η διορατικότητα, ο ρεαλισμός αλλά και η τόλμη που έφεραν την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή θα συνεχίσουν να είναι τα μεγάλα «όπλα» απέναντι στις προκλήσεις που έρχονται».

Τέλος, ο πρωθυπουργός ανάφερε πως η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των Στενών του Ορμούζ, «έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, διόδια, τέλη, και τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας δίαυλος ελεύθερης ναυσιπλοΐας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν»