Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας

Η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ναυτιλία 01.06.2026, 21:15
Σχολιάστε
Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ως ένα μοναδικό, παγκόσμιας εμβέλειας στρατηγικό πλεονέκτημα για την χώρα σε έναν αβέβαιο κόσμο και ως έναν δυναμικό «βατήρα», που εκτείνει την εμβέλεια όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης σε κάθε γωνιά του πλανήτη, χαρακτήρισε την ελληνική ναυτιλία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντα στα εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» στο Metropolitan Expo.

Μητσοτάκης: Η γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας

Αφού σημείωσε ότι η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, έκανε λόγο για εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο «το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί, πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα απ’ όσο ποτέ, τα τελευταία χρόνια, τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία της ναυτιλίας».

Εν συνεχεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε το πόσο «σημαντική γεωπολιτική αλλά και γεωοικονομική δύναμη» προσδίδει στη χώρα μας το γεγονός ότι το 25% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 80% του ευρωπαϊκού στόλου μεταφοράς πετρελαίου και LNG «ανήκει στους δικούς μας πλοιοκτήτες, ενώ πολύ υψηλά είναι και τα ποσοστά στην μεταφορά ξηρού φορτίου».

Πολλαπλασιαστής ισχύος

«Είναι κρίσιμα αγαθά και πρώτες ύλες αυτές που μεταφέρονται με ελληνικά πλοία, όχι μόνο προφανώς από τα δικά μας λιμάνια, αλλά καλύπτοντας τις ανάγκες άνω των 170 χωρών», προσέθεσε.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός η ναυτιλία είναι ένας συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία, όχι μόνο της Ελλάδας καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό «παίκτη», με έναν «κομβικό ρόλο διεθνώς, με σημαντική διαπραγματευτική επιρροή, αλλά και με ευθύνη να προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τις ζωές των ναυτικών, πάνω στους οποίους στηρίζεται εξάλλου η παγκόσμια ανάπτυξη και ευημερία».

Ρεαλισμός και τόλμη, τα μεγάλα «όπλα» της ναυτιλίας

Εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στους ωκεανούς για πολλές ακόμα δεκαετίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω μιας τέλειας καταιγίδας με επάλληλες κρίσεις που μας κρατούν σε επιφυλακή, την ώρα που η δίδυμη μετάβαση προχωρά, θέτοντας πρόσθετες απαιτήσεις και στη ναυτιλία, όμως η διορατικότητα, ο ρεαλισμός αλλά και η τόλμη που έφεραν την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή θα συνεχίσουν να είναι τα μεγάλα «όπλα» απέναντι στις προκλήσεις που έρχονται».

Τέλος, ο πρωθυπουργός ανάφερε πως η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των Στενών του Ορμούζ, «έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, διόδια, τέλη, και τα Στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας δίαυλος ελεύθερης ναυσιπλοΐας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ποσειδώνια 2026: Άνοιξαν τις πύλες τους με φόντο την κρίση στα Στενά του Ορμούζ – Και ρεκόρ συμμετοχών
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο «Σπίτι της Ναυτιλίας» η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες
Τραμπ: Ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο
Κόσμος

Ο Τραμπ μιλά για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο
Τραυλού: H ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης
Ναυτιλία

Τραυλού: H ναυτιλία εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής διαβίωσης
UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices
World

Το νέο «Ελ Ντοράντο» των Family Offices: Πώς ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη του πλούτου
Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers
English Edition

Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης
World

Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης

Η μάχη των 16, οι «φειδωλοί» και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα κρίνει την επόμενη δεκαετία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Ναυτιλία
Ποσειδώνια 2026: Άνοιξαν τις πύλες τους με φόντο την κρίση στα Στενά του Ορμούζ – Και ρεκόρ συμμετοχών
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο «Σπίτι της Ναυτιλίας» η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα

Με 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, τα Ποσειδώνια 2026 ξεκίνησαν στην Αθήνα συγκεντρώνοντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα

Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας
Ναυτιλία

Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας

Η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις

Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου,τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Λιμάνι Ελευσίνας: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός του Υπερταμείου
Λιμάνια

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Ολοκληρώνεται η εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού για το λιμάνι της Ελευσίνας, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης

Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις πλοίων αυξάνονται χάρη στη βοήθεια των ΗΠΑ
Ποντοπόρος

Αυξάνονται οι διελεύσεις πλοίων από το Ορμούζ - Ο ρόλος των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν όσα πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

ΕΒΕΠ: Τα «Ποσειδώνια» διαχέουν την προστιθέμενη αξία της ελληνικής ναυτιλίας

Τα Ποσειδώνια λειτουργούν ως ένας ισχυρός οικονομικός και αναπτυξιακός πολλαπλασιαστής

Latest News
Ποσειδώνια 2026: Άνοιξαν τις πύλες τους με φόντο την κρίση στα Στενά του Ορμούζ – Και ρεκόρ συμμετοχών
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο «Σπίτι της Ναυτιλίας» η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα

Με 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, τα Ποσειδώνια 2026 ξεκίνησαν στην Αθήνα συγκεντρώνοντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα

Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Τραμπ: Ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο
Κόσμος

Ο Τραμπ μιλά για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραυλού: H ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης
Ναυτιλία

Τραυλού: H ναυτιλία εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής διαβίωσης

Χωρίς ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, δεν υπάρχει ασφαλές παγκόσμιο εμπόριο και χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία, είπε η Μελίνα Τραυλού

UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices
World

Το νέο «Ελ Ντοράντο» των Family Offices: Πώς ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη του πλούτου

Τα family offices στρέφονται σε ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers
English Edition

Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers

A new ECB study finds that households scarred by repeated economic crises react more intensely to each new geopolitical shock -- and Greece is the starkest example of this pattern

Theon: Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ
Business

Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ για τη Theon

Από την αρχή του έτους έως σήμερα, η αξία των νέων παραγγελιών και των πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς για τη Theon ανέρχεται συνολικά σε 144 εκατ. eyr;v και 67 εκατ. , αντίστοιχα

Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας
Ναυτιλία

Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας

Η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Καναδάς: Μείωση του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο
World

Μείωση του ΑΕΠ στον Καναδά για δεύτερο τρίμηνο

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε τεχνική ύφεση - Η τράπεζα του Καναδά προβλέπει ανάπτυξη 1,2%

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status
English Edition

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status

Reports suggest Elon Musk is actively discussing a merger between Tesla and SpaceX, which is preparing for its IPO -- a deal that could consolidate his control but raise red flags for Tesla shareholders

Enterprise Greece: Επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες σε 7 διεθνείς εκθέσεις του Ιουνίου
Business

Enterprise Greece: «Διαβατήριο» για νέες αγορές μέσω 7 εκθέσεων

Η Enterprise Greece επιδιώκει να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των διεθνών αγορών

Tesla: Άλμα ταξινομήσεων στην Ευρώπη τον Μάιο με έως και 655% αύξηση
Business

Ισχυρό comeback για την Tesla στην Ευρώπη, με άλμα ταξινομήσεων

Με την Tesla να καταγράφει ισχυρή άνοδο στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Μάιο, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων δείχνει νέα σημάδια ανάκαμψης - αλλά και ανακατανομής ισχύος

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Markets

Φωτιά οι τιμές στο πετρέλαιο μετά το ναυάγιο Ιράν-ΗΠΑ

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου προκάλεσε ανησυχίες οδηγώντας σε απώλειες τα κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών να ξεπερνούν το 4,5%.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Anthropic: Μυστική αίτηση IPO-μαμούθ και η μάχη των AI γιγάντων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η μάχη των γιγάντων και η κούρσα του τρισεκατομμυρίου στην AI

Η Anthropic καταθέτει εμπιστευτικά αίτηση για IPO άνω του 1 τρισ. δολαρίων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με OpenAI και SpaceX

Deutsche Bank: Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026
World

Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026 [γραφήματα]

Επιδείνωση στις προοπτικές της οικονομίας της Ευρωζώνης διαπιστώνει η Deutsche Bank, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν
Markets

Στο κόκκινο οι ευρωαγορές - Αβεβαιότητα για τον Περσικό

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η διακοπή διαπραγματεύσεων Ιράν–ΗΠΑ επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies