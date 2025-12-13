Κώτσηρας: Στήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη με τον προϋπολογισμό του 2026

Ο Γιώργος Κώτσηρας παρουσίασε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, αναδεικνύοντας τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του

Κώτσηρας: Στήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη με τον προϋπολογισμό του 2026
Ο Προϋπολογισμός του 2026, όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, διαθέτει έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά, αποτυπώνει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και θέτει τα θεμέλια για ένα ακόμα καλύτερο αύριο.

Το μήνυμα αυτό μεταφέρθηκε κατά την ομιλία του κ. Κώτσηρα στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κώτσηρας: Ιστορική εξέλιξη για την Ελλάδα στην Ευρώπη η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Στην ομιλία του ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε, κατ’ αρχάς, στην εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, κάνοντας λόγο για «μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη για τη χώρα μας, που καταδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και την ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη».

«Από επίκεντρο της κρίσης το 2015, η Ελλάδα είναι σήμερα δύναμη ευθύνης και αξιοπιστίας. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα μιας αλλαγής υποδείγματος, πρωτίστως σε επίπεδο διακυβέρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στοιχεία προόδου της ελληνικής οικονομίας

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε μια σειρά χειροπιαστών δεδομένων που αποδεικνύουν την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας στον έβδομο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: αύξηση του ΑΕΠ, σημαντικά υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, μείωση του δημοσίου χρέους και της ανεργίας, αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, σημαντική αύξηση του κατώτατο και μέσου μισθού σε σχέση με το 2019.

«Δίχως υγιή δημόσια οικονομικά, χωρίς ανθεκτική οικονομία, δεν μπορεί να στηρίξει ουσιωδώς κανένας την κοινωνία», σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τόνισε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 στηρίζει την κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες με μόνιμο τρόπο.

Φορολογική μεταρρύθμιση και κοινωνική στήριξη

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2026 και θα φέρει, μεταξύ άλλων, μείωση των συντελεστών στον φόρο εισοδήματος και επιπλέον ελαφρύνσεις για τους εργαζόμενους με παιδιά και τους νέους, εξορθολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης, μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών σε οικισμούς έως 1500 κατοίκων.

Παράλληλα, επισήμανε τα μόνιμα μέτρα της επιστροφής ενός ενοικίου και της ενίσχυσης των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο καθώς και τις λοιπές παρεμβάσεις που προβλέπονται για την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κώτσηρας στην ουσιαστική συμβολή της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής στην αύξηση των δημοσίων εσόδων και τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας. «Η κυβέρνηση αυτή επένδυσε ουσιωδώς στην πάταξη της φοροδιαφυγής με βαθιές μεταρρυθμίσεις που δεν ήταν ούτε εύκολες ούτε αυτονόητες», τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ,

Αναφέρθηκε στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, στην ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών και στη στήριξη της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης. Η βελτίωση αυτή συνδέεται άμεσα, όπως είπε, με τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μείωση του κενού ΦΠΑ. Τόνισε δε ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, με την περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων από την ΑΑΔΕ.

Προϋπολογισμός που θέτει θεμέλια για το μέλλον

Συνοψίζοντας, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 «αυξάνει το εισόδημα των νοικοκυριών, στηρίζει τη νέα γενιά και δεν ξεχνά την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές. Είναι ένας προϋπολογισμός που θέτει τα θεμέλια για ένα ακόμα καλύτερο αύριο, για μια Ελλάδα που εμπιστεύεται τις δυνάμεις της, που πρωτοπορεί, που προχωρά μπροστά χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω».

Ο Προϋπολογισμός του 2026 «αποδεικνύει με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι η χώρα μας έχει αλλάξει επίπεδο. Από χώρα που βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας, που αγωνιούσε για το αν θα μπορέσει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις – και με ποιο νόμισμα;- από μια χώρα διχασμένη, που έδιωχνε τους νέους στο εξωτερικό, είναι πλέον μια χώρα που δημιουργεί ευκαιρίες, βλέπει τους νέους να επιστρέφουν, επιστρέφει συστηματικά μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία και τυγχάνει αξιοπιστίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι».

Ωστόσο, «αυτή η πρόοδος δεν είναι δεδομένη. Οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να την ενισχύσουμε, με τα διδάγματα του παρελθόντος και με την αυτοπεποίθηση που αποκτήσαμε, παραμένοντας όρθιοι, με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας». Όπως τόνισε, καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας, «ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένα αποφασιστικό βήμα σε αυτή την πορεία».

