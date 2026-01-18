Μισθοί: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη

Οι αποδοχές των γυναικών εξακολουθούν να υπολείπονται αυτών του άλλου φύλου για την ίδια εργασία - Ο ρόλος των συλλογικών συμβάσεων

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 18.01.2026, 15:00
Μισθοί: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη
Ιωάννα Κουμπαρέλη

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Όχι μόνο οι αποδοχές τους υπολείπονται αυτών του άλλου φύλου για την ίδια εργασία (στο 12% ο μέσος όρος στην ΕΕ) αλλά και η ένταξή τους στην αγορά αυξάνεται με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προωθούν αντικειμενικές και ουδέτερες ως προς το φύλο ταξινομήσεις θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διαφάνεια στις Αμοιβές, που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μισθολογικές τους δομές (όλο το σύστημα που παράγει τις αντίστοιχες κλίμακες) βασίζονται σε αντικειμενική αξιολόγηση θέσεων εργασίας, με βάση την αρχή της εργασίας ίσης αξίας.

Η αρχή ότι οι εργαζόμενοι πρέπει – ανεξαρτήτως φύλου – να λαμβάνουν την ίδια αμοιβή όχι μόνο για την ίδια εργασία αλλά και για εργασία που θεωρείται «ίσης αξίας» έχει καθιερωθεί στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες από το 1957. Η επιπλέον Οδηγία, η οποία βρίσκεται σε φάση ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο, αποσκοπεί στη βελτίωση εφαρμογής αυτής της αρχής.
Όπως αναφέρει η έκθεση του Eurofound, κεντρικό ρόλο στον καθορισμό των μισθών διαδραματίζουν οι συλλογικές συμβάσεις – από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ -, οι οποίες αποτελούν έναν δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για την προώθηση της μισθολογικής δικαιοσύνης μεταξύ των φύλων.

Τι προβλέπει η Οδηγία για τη Διαφάνεια στις Αμοιβές

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η έννοια της εργασίας ίσης αξίας στην εθνική τους νομοθεσία εφαρμόζεται βάσει τεσσάρων αντικειμενικών παραγόντων (δεξιότητες, προσπάθεια, ευθύνη και συνθήκες εργασίας) και ότι οι εργοδότες υποστηρίζονται και καθοδηγούνται όσον αφορά στην εφαρμογή της.
Επίσης, οι μισθολογικές δομές των επιχειρήσεων πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της ίσης αμοιβής, βασιζόμενες σε άνευ διακρίσεων, αντικειμενικές και ουδέτερες ως προς το φύλο ταξινομήσεις θέσεων εργασίας.
Επιπλέον, αναγνωρίζεται ρητά ο ρόλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της μισθολογικής διάκρισης και των αρνητικών συνεπειών της στην αποτίμηση θέσεων εργασίας που εκτελούνται κυρίως από εργαζομένους του ενός φύλου.
Τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να προωθούν τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων μέσω μέτρων που ενισχύουν τα δικαιώματα συλλογικής διαπραγμάτευσης και στηρίζουν την ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης θέσεων εργασίας ουδέτερων ως προς το φύλο.
Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις καταγγελίας για διακρίσεις, ο έλεγχος μπορεί να επεκτείνεται πέραν του μεμονωμένου εργοδότη, ώστε να περιλαμβάνει κάθε ενιαία πηγή καθορισμού μισθολογικών όρων, όπως συλλογικές συμβάσεις που καλύπτουν περισσότερους εργοδότες.

Πώς ορίζεται η ουδετερότητα ως προς το φύλο

Σίγουρα οι ξεχωριστές μισθολογικές κλίμακες για άνδρες και γυναίκες θα συνιστούσαν προφανή διάκριση, αλλά ακόμα και η ύπαρξη μίας ενιαίας για όλους τους εργαζομένους δεν επαρκεί από μόνη της. Αντιθέτως, το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να σχεδιάζεται ή να αναθεωρείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν λαμβάνει υπ’ όψιν το φύλο.
Η αξιολόγηση όταν γίνεται βάσει του ίδιου συνόλου κριτηρίων αποδίδει σε κάθε θέση μια συγκεκριμένη αξία ή καταρτίζει μια συνολική κατάταξη των θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τη στάθμιση των κριτηρίων, οι θέσεις ομαδοποιούνται σε κατηγορίες ίσης αξίας και η μισθολογική δομή διαμορφώνεται έτσι ώστε κάθε θέση της ίδιας κατηγορίας να δικαιούται, κατ’ αρχήν, την ίδια αμοιβή.

Ωστόσο, υπάρχουν θεμιτές εξαιρέσεις όπως η εμπειρία ή η ατομική απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται η αντικειμενικότητα ανεξαρτήτως φύλου.

Ως παράδειγμα αναθεώρησης μισθολογικής κλίμακας, στα συμπεράσματα της έρευνας παρατίθεται η υποθετική περίπτωση μιας εταιρείας καθαρισμού, όπου η αρχική διάκριση μεταξύ «ειδικευμένου καθαριστή» (κυρίως άνδρες, καλύτερος μισθός) και «καθαριστή συντήρησης» (κυρίως γυναίκες, χαμηλότερος μισθός) καταργείται, όταν στην ουδέτερη αξιολόγηση με βάση προσόντα και δεξιότητες, ευθύνες και συνθήκες εργασίας, οι δύο ρόλοι αποδεικνύονται ίσης αξίας.

Ως αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η εταιρεία εντάσσει τους εργαζομένους σε μία ενιαία κατηγορία – «προσωπικό καθαριότητας» – και αυξάνει τον βασικό μισθό όσων κατέχουν σήμερα θέσεις καθαριστή συντήρησης.

Ο ρόλος των συλλογικών συμβάσεων

Η ευρωπαϊκή οδηγία, αναφέρει το Eurofound, επιβεβαιώνει ότι οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ίσης αμοιβής, μέσω δύο διαύλων: από την κλαδική σύμβαση στην επιχείρηση (κατακόρυφη προσέγγισης) ή μέσω μισθολογικής ισότητας μεταξύ κλάδων (οριζόντια προσέγγιση).

Ο βαθμός στον οποίο οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να στηρίξουν κατακόρυφα την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Ο πιο προφανής είναι το αν υπάρχει ή όχι συλλογική σύμβαση. Προϋπόθεση επίσης είναι το κατά πόσο οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν ουδέτερες ως προς το φύλο μισθολογικές δομές που ρυθμίζουν συνολικά τις αμοιβές.

Όπου δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που να θεσπίζουν μισθολογικές δομές ουδέτερες ως προς το φύλο, η ευθύνη μετατίθεται στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Αυτές όμως μπορούν να επιλέξουν να αποκλίνουν και να καταβάλλουν διαφορετικούς (συνήθως υψηλότερους) μισθούς σε ορισμένους ή σε όλους τους εργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ελάχιστα επίπεδα αμοιβής για κάθε κατηγορία. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως «μισθολογική απόκλιση», η οποία περιορίζει τη δυνατότητα των συλλογικών συμβάσεων να λειτουργήσουν ως μηχανισμός αντιμετώπισης του χάσματος.

Όσον αφορά τις διαφορές στις αμοιβές ανδρών και γυναικών μεταξύ κλάδων με διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων όπου ο καθορισμός των μισθών δεν ρυθμίζεται από μία «ενιαία πηγή», αυτές δεν συνιστούν εκ του νόμου παραβίαση της αρχής της εργασίας ίσης αξίας. Μπορούν να οφείλονται σε παράγοντες της αγοράς, όπως τα επίπεδα παραγωγικότητας και ανάπτυξης των κλάδων.

Μια μισθολογική δομή ουδέτερη ως προς το φύλο σε επίπεδο επιχείρησης δεν απαντά, όμως, στο ευρύτερο ερώτημα γιατί επαγγέλματα όπου κυριαρχούν οι γυναίκες – όπως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση – αμείβονται λιγότερο από παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, όπως ο οικοδόμος ή ο οδηγός.

Η αντιμετώπιση τέτοιων διακλαδικών μισθολογικών ανισοτήτων απαιτεί προσέγγιση που υπερβαίνει τη μεμονωμένη επιχείρηση και προϋποθέτει τη συναίνεση και τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και κυβερνήσεων. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση της άμεσης και έμμεσης μισθολογικής διάκρισης δεν είναι εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό πριν από οποιοδήποτε διάλογο απαιτείται η κοινή αναγνώριση του προβλήματος της υποτίμησης εργασιών που είθισται να θεωρούνται «γυναικείες».

Οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν εν τέλει να μειώσουν το μισθολογικό χάσμα, αλλά δεν αρκούν όταν η ανισότητα είναι δομική και διακλαδική.

ΠΗΓΗ: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike
IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα
Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Επιθεώρηση Εργασίας: Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζομένους μετά από παρέμβασή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πόσοι έλαβαν δώρο Χριστουγέννων μετά από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

Στην Επιθεώρηση Εργασίας υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες που αφορούσαν στη μη καταβολή δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζομένους

Επίδομα ανεργίας: Πώς μπορεί κανείς να το πάρει για δεύτερη φορά
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι δικαιούνται δεύτερη φορά επίδομα ανεργίας

Δείτε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κάποιος να λάβει επίδομα ανεργίας για δεύτερη φορά

Δημόσιος Τομέας: Πότε η παραίτηση υπαλλήλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για συνταξιοδότηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Δημόσιο: Πότε η παραίτηση είναι προϋπόθεση για σύνταξη

Εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες για τον χρόνο εντός του οποίου ο υπάλληλος υποχρεούται να αποχωρήσει από την υπηρεσία του για να συνταξιοδοτηθεί

Κώστας Παπαδής
Δυτική Μακεδονία: Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία

Σε πλήρη εξέλιξη οι δράσεις ενίσχυσης των πρώην λιγνιτικών περιοχών

ΔΥΠΑ: Σε 915.889 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σε 915.889 άτομα ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο [γραφήματα]

Το 64,3% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Δεκέμβριο του 2025 είναι γυναίκες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΔΥΠΑ

Κατώτατος μισθός: Στα 920 ευρώ το 2026 – Ποια επιδόματα επηρεάζονται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πού θα φτάσει φέτος ο κατώτατος - Ποια επιδόματα επηρεάζονται

Ο κατώτατος μισθός φέρνει αλλαγές στους εργαζόμενους - Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Latest News
e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου

Το συνολικό ποσό πληρωμών από e-EΦΚΑ – ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Ουκρανία: Με ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
World

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Στόχος των διαπραγματεύσεων η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Target: Νέες προσθήκες στο διοικητικό συμβούλιο με πρώην στελέχη Nike και HanesBrands
World

H Target ενισχύει τη στρατηγική της με πρώην στέλεχος της Nike

Η Target επενδύει στην εμπειρία και την καινοτομία, φέρνοντας στο διοικητικό συμβούλιο δύο ηγετικά στελέχη από τον χώρο της μόδας και του λιανεμπορίου

IndiGo: Γίνεται η πρώτη ινδική αεροπορική εταιρεία που θα πετά απευθείας στην Ελλάδα
Τουρισμός

Η IndiGo πρώτη ινδική εταιρεία με απευθείας πτήσεις στην Ελλάδα

Η IndiGo θα εξυπηρετεί με τις πτήσεις συνδέοντας την Αθήνα με τη Βομβάη και το Νέο Δελχί

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets
English Edition

Prices Stay High as Greeks Slash Family Budgets

Inflation in Greece is easing, but supermarket prices, rents and services remain high, forcing households to slash budgets and businesses to report falling sales, according to new data and market analysis

Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο