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e – ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου

Οι δικαιούχοι και τα ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία από e - ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 13.06.2026, 15:19
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e – ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου
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Το ποσό 50.393.656,46 ευρώ θα καταβληθεί σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τη χρονική περίοδο από 15 έως 19 Ιουνίου.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • Στις 15 Ιουνίου 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ
  • Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

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