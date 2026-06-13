e – ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου

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Το ποσό 50.393.656,46 ευρώ θα καταβληθεί σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τη χρονική περίοδο από 15 έως 19 Ιουνίου.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

Στις 15 Ιουνίου 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ

Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: