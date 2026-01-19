ΣΕΦ: Καμπανάκι για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»

Τον κίνδυνο να ναυαγήσει το Πρόγραμμα επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Green 19.01.2026, 08:31
ΣΕΦ: Καμπανάκι για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις»
Newsroom

Τον σοβαρό κίνδυνο να ναυαγήσει το Πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις» και να απολεσθούν δεκάδες εκατομμύρια από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Αιτία είναι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των επιχειρήσεων που κρίνονται επιλέξιμες από το ΥΠΕΝ ώστε στη συνέχεια να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα έργα.

Αφού δόθηκαν μια σειρά από παρατάσεις και η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2025, το ΥΠΕΝ έδωσε και νέα παράταση ως τις 9/1/2026 για τη συμπλήρωση των ελλιπών φακέλων. Ένα συνεχές λάθος του ΥΠΕΝ, από την αρχική δημοσιοποίηση του Προγράμματος, είναι πως δεν προχωρά με όσους φακέλους είναι πλήρεις, αλλά περιμένει να καταστούν πλήρεις όλοι οι φάκελοι. Έτσι, επιχειρήσεις που κατέθεσαν πλήρη φάκελο εδώ και ένα χρόνο, περιμένουν ακόμη χωρίς να ξέρουν τι θα γίνει και χωρίς να μπορούν να υπογράψουν σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ. Φυσικά δεν μπορούν να παραγγείλουν εξοπλισμό χωρίς να ξέρουν αν έχουν όρους σύνδεσης και αν δικαιούνται την επιδότηση.

Η καταληκτική ημερομηνία για να ολοκληρωθούν τα έργα έχει οριστεί η 30/4/2026. Μέχρι τότε πρέπει το ΥΠΕΝ να δημοσιεύσει τη λίστα των δικαιούχων, να δοθούν όροι σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και να υπογραφούν συμβάσεις, να γίνουν παραγγελίες του εξοπλισμού και να κατασκευαστούν τα έργα. Κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο στον λίγο χρόνο που απομένει.

Έτσι κινδυνεύουν να χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ως γνωστόν λήγει σύντομα. Επιπλέον τίθενται σε κίνδυνο περίπου 100 MW έργων, αφήνοντας πρακτικά μετέωρες τις εταιρίες φωτοβολταϊκών που προσδοκούσαν σε αυτό το κομμάτι της αγοράς για να κινηθούν το 2026, αφού ως γνωστόν έχουν καθυστερήσει 17 μήνες οι αποφάσεις για την αυτοπαραγωγή και οι εταιρίες, ελλείψει αντικειμένου και επαρκούς τζίρου, προχωρούν σε απολύσεις προσωπικού.

Ο ΣΕΦ καλεί το ΥΠΕΝ και τον ΔΕΔΔΗΕ να συντονιστούν άμεσα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περισωθεί το εν λόγω πρόγραμμα.

