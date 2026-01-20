Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% τα γαλλικά κρασιά – Τι ζητά από τον Μακρόν

Να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προφανή προσπάθεια να πείσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του για την ίδρυση ενός Συμβουλίου Ειρήνης με στόχο την επίλυση των παγκόσμιων συγκρούσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη αγορά για τα γαλλικά κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά, με εξαγωγές αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Η πρωτοβουλία του Τραμπ, η οποία θα ξεκινήσει με την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε άλλες συγκρούσεις, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ πηγή κοντά στον Μακρόν δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος σκοπεύει να απορρίψει την πρόσκληση για συμμετοχή.

Όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Μακρόν, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό είπε; Λοιπόν, κανείς δεν τον θέλει γιατί πολύ σύντομα θα αποχωρήσει από το αξίωμά του».

«Θα επιβάλω δασμό 200% στα κρασιά και τα σαμπάνιές του, και θα συμμετάσχει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ.

Η απειλή στα κρασιά μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης εναντίνον της ΕΕ

Ο Μακρόν αναμένεται να επισκεφτεί το Νταβός την Τρίτη, πριν επιστρέψει στο Παρίσι το βράδυ. Οι βοηθοί του Ελιζέ έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να παραταθεί η παραμονή του μέχρι την Τετάρτη, όταν ο Τραμπ θα φτάσει στο ορεινό θέρετρο της Ελβετίας.

Σε μια άλλη επίθεση εναντίον του Γάλλου ηγέτη, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα ιδιωτικό μήνυμα του Μακρόν στο οποίο ο τελευταίος δήλωνε ότι δεν κατανοούσε τις ενέργειες του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία. Η Γαλλία θα διεξάγει εκλογές για την αντικατάσταση του Μακρόν το 2027.

Τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται επί του παρόντος σε δασμό 15% – ένα ποσοστό που οι Γάλλοι πιέζουν σκληρά να μειωθεί στο μηδέν από τότε που ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν σε εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στη Σκωτία το περασμένο καλοκαίρι.

«Το γεγονός ότι δεχόμαστε περισσότερες απειλές θα κάνει πιο δύσκολη την επένδυση στον κλάδο και θα δυσκολέψει τις εταιρείες να λάβουν αποφάσεις για τις δικές τους επενδύσεις», δήλωσε η Laurence Whyatt, επικεφαλής της ευρωπαϊκής έρευνας για τα ποτά στην Barclays.

«Θα πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικές, να κρατήσουν λίγα μετρητά, να μην επενδύσουν, επειδή πρέπει να είναι σε θέση να αντέξουν τις καταιγίδες όταν αυτές έρθουν».

Βουτιά μετοχών

Η μετοχή του πολυτελούς ομίλου LVMH ο οποίος κατέχει μεγάλους παραγωγούς σαμπάνιας, συμπεριλαμβανομένης της Moet & Chandon, σημείωσε πτώση 2% στις πρώτες συναλλαγές.

«Αυτές οι δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αλλά με ψυχραιμία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γκαμπριέλ Πικάρντ, πρόεδρος της γαλλικής ένωσης εξαγωγέων κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών FEVS.

Το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενωμένο και συντονισμένο τρόπο, ανέφερε η ένωση.

Η γαλλική βιομηχανία κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών υπέστη πλήγμα 20%-25% στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους μετά από προηγούμενα μέτρα δασμολογικού χαρακτήρα, είχε δηλώσει ο Πικάρντ στο Reuters τη Δευτέρα, πριν από την τελευταία απειλή.

Ένας βοηθός του Μακρόν δήλωσε ότι το Ελιζέ έλαβε υπόψη τις δηλώσεις του Τραμπ και τόνισε ότι οι απειλές δασμολογικού χαρακτήρα για να επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική τρίτων είναι απαράδεκτες.

Γαλλικό υπουργείο Γεωργίας: «Βάρβαρες» οι απειλές Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν δικούς τους δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ και ακόμη και να χρησιμοποιήσουν το «Μέσο κατά της Εξαναγκαστικής Πρακτικής» της ΕΕ για να ανταποδώσουν σε μια ξεχωριστή απειλή για αύξηση των δασμών σε βάρος μιας ομάδας ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Είναι βάναυσο, έχει σχεδιαστεί για να μας καταστρέψει, είναι ένα εργαλείο εκβιασμού. Όλα αυτά είναι εξωφρενικά», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Annie Genevard στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

«Έχουμε τα εργαλεία, οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια τέτοια κλιμάκωση».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν με την επιβολή δασμού 200% στο κρασί και σε άλλα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από την ΕΕ, μεταξύ άλλων και τον περασμένο Μάρτιο, όταν κλιμακώθηκαν οι διατλαντικές εμπορικές εντάσεις.

Οι κυβερνήσεις αντέδρασαν με προσοχή στην πρόσκληση του Τραμπ για τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης, ένα σχέδιο που, σύμφωνα με διπλωμάτες, θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters, ένα σχέδιο καταστατικού που έστειλε η αμερικανική κυβέρνηση σε περίπου 60 χώρες καλεί τα μέλη να συνεισφέρουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά, εάν θέλουν η ιδιότητά τους ως μέλη να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια.