Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% τα γαλλικά κρασιά – Τι ζητά από τον Μακρόν

Νέα στοχευμένη απειλή Τραμπ - Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη αγορά για τα γαλλικά κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά

World 20.01.2026, 13:46
Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 200% τα γαλλικά κρασιά – Τι ζητά από τον Μακρόν
Newsroom

Να επιβάλει δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προφανή προσπάθεια να πείσει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του για την ίδρυση ενός Συμβουλίου Ειρήνης με στόχο την επίλυση των παγκόσμιων συγκρούσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη αγορά για τα γαλλικά κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά, με εξαγωγές αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Η πρωτοβουλία του Τραμπ, η οποία θα ξεκινήσει με την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε άλλες συγκρούσεις, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, ενώ πηγή κοντά στον Μακρόν δήλωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος σκοπεύει να απορρίψει την πρόσκληση για συμμετοχή.

Όταν ρωτήθηκε για τη στάση του Μακρόν, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτό είπε; Λοιπόν, κανείς δεν τον θέλει γιατί πολύ σύντομα θα αποχωρήσει από το αξίωμά του».

«Θα επιβάλω δασμό 200% στα κρασιά και τα σαμπάνιές του, και θα συμμετάσχει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει», δήλωσε ο Τραμπ.

Η απειλή στα κρασιά μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης εναντίνον της ΕΕ

Ο Μακρόν αναμένεται να επισκεφτεί το Νταβός την Τρίτη, πριν επιστρέψει στο Παρίσι το βράδυ. Οι βοηθοί του Ελιζέ έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να παραταθεί η παραμονή του μέχρι την Τετάρτη, όταν ο Τραμπ θα φτάσει στο ορεινό θέρετρο της Ελβετίας.

Σε μια άλλη επίθεση εναντίον του Γάλλου ηγέτη, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα ιδιωτικό μήνυμα του Μακρόν στο οποίο ο τελευταίος δήλωνε ότι δεν κατανοούσε τις ενέργειες του Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία. Η Γαλλία θα διεξάγει εκλογές για την αντικατάσταση του Μακρόν το 2027.

Τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκεινται επί του παρόντος σε δασμό 15% – ένα ποσοστό που οι Γάλλοι πιέζουν σκληρά να μειωθεί στο μηδέν από τότε που ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν σε εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στη Σκωτία το περασμένο καλοκαίρι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη αγορά για τα γαλλικά κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά, με εξαγωγές αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024.

«Το γεγονός ότι δεχόμαστε περισσότερες απειλές θα κάνει πιο δύσκολη την επένδυση στον κλάδο και θα δυσκολέψει τις εταιρείες να λάβουν αποφάσεις για τις δικές τους επενδύσεις», δήλωσε η Laurence Whyatt, επικεφαλής της ευρωπαϊκής έρευνας για τα ποτά στην Barclays.

«Θα πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικές, να κρατήσουν λίγα μετρητά, να μην επενδύσουν, επειδή πρέπει να είναι σε θέση να αντέξουν τις καταιγίδες όταν αυτές έρθουν».

Βουτιά μετοχών

Η μετοχή του πολυτελούς ομίλου LVMH ο οποίος κατέχει μεγάλους παραγωγούς σαμπάνιας, συμπεριλαμβανομένης της Moet & Chandon, σημείωσε πτώση 2% στις πρώτες συναλλαγές.

«Αυτές οι δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, αλλά με ψυχραιμία», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γκαμπριέλ Πικάρντ, πρόεδρος της γαλλικής ένωσης εξαγωγέων κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών FEVS.

Το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενωμένο και συντονισμένο τρόπο, ανέφερε η ένωση.

Η γαλλική βιομηχανία κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών υπέστη πλήγμα 20%-25% στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους μετά από προηγούμενα μέτρα δασμολογικού χαρακτήρα, είχε δηλώσει ο Πικάρντ στο Reuters τη Δευτέρα, πριν από την τελευταία απειλή.

Ένας βοηθός του Μακρόν δήλωσε ότι το Ελιζέ έλαβε υπόψη τις δηλώσεις του Τραμπ και τόνισε ότι οι απειλές δασμολογικού χαρακτήρα για να επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική τρίτων είναι απαράδεκτες.

Γαλλικό υπουργείο Γεωργίας: «Βάρβαρες» οι απειλές Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν δικούς τους δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ και ακόμη και να χρησιμοποιήσουν το «Μέσο κατά της Εξαναγκαστικής Πρακτικής» της ΕΕ για να ανταποδώσουν σε μια ξεχωριστή απειλή για αύξηση των δασμών σε βάρος μιας ομάδας ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με τη Γροιλανδία.

«Είναι βάναυσο, έχει σχεδιαστεί για να μας καταστρέψει, είναι ένα εργαλείο εκβιασμού. Όλα αυτά είναι εξωφρενικά», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Annie Genevard στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

«Έχουμε τα εργαλεία, οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μια τέτοια κλιμάκωση».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν με την επιβολή δασμού 200% στο κρασί και σε άλλα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από την ΕΕ, μεταξύ άλλων και τον περασμένο Μάρτιο, όταν κλιμακώθηκαν οι διατλαντικές εμπορικές εντάσεις.

Οι κυβερνήσεις αντέδρασαν με προσοχή στην πρόσκληση του Τραμπ για τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης, ένα σχέδιο που, σύμφωνα με διπλωμάτες, θα μπορούσε να βλάψει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters, ένα σχέδιο καταστατικού που έστειλε η αμερικανική κυβέρνηση σε περίπου 60 χώρες καλεί τα μέλη να συνεισφέρουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά, εάν θέλουν η ιδιότητά τους ως μέλη να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext
Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;
Economy

Τι συμβαίνει πραγματικά με το ελληνικό χρέος

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το δημόσιο χρέος σε σχέση με την ανάπτυξη, μετά το πέρας του RRF

Γιάννης Αγουρίδης
ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμιών για τη διάσωση οικοδομικών αδειών με «μπόνους» δόμησης
Ακίνητα

ΥΠΕΝ: Ανάσα σε χιλιάδες οικοδομές με «μπόνους δόμησης»

«Βροχή» παρατάσεων για νομιμοποίηση αυθαίρετα, έκδοση ταυτότητας κτιρίου και κατεδαφίσεις έφερε με τροπολογία στη Βουλή το ΥΠΕΝ.

Μάχη Τράτσα
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Στέγαση: Στον… πάτο της Ευρώπης – Πόσα χρήματα πάνε σε ενοίκιο ή δόση στεγαστικού
Ακίνητα

Πάνω από 30% του εισοδήματος σε δαπάνες στέγασης

Οι εργένηδες καταβάλουν για στέγαση το 51% και οι τετραμελείς οικογένειες το 34,8% του εισοδήματός τους

Κώστας Παπαδής
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου
Φυσικό αέριο

Ρεκόρ εισαγωγών LNG από Ευρώπη - Τι ζητά ο Εξάρχου από Βρυξέλλες

Ο IEA εκτιμά ρεκόρ εισαγωγών LNG στην Ευρώπη - Γιατί ο Εξάρχου ζητά επιδότηση του Κάθετου Διαδρόμου - Γκρίνια στην Ε.Ε. για το αμερικανικό αέριο

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές
Ασφαλιστικές

Κυοφορούνται deals στις ασφάλειες - Το ντόμινο από Εθνική Ασφαλιστική

Τα σχέδια της Πειραιώς μετά την Εθνική Ασφαλιστική και οι κινήσεις της Generali

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Ράλι τιμών στα διαμερίσματα της Αττικής [πίνακες]
Ακίνητα

Ράλι στα ακίνητα - Οι φθηνές, ακριβές περιοχές [πίνακες]

Πώς κινήθηκαν οι τιμές στα ακίνητα την τριετία 2022–2025 - Τι δείχνει έρευνα

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από World
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Wi-Fi στα αεροπλάνα: Γιατί οι χαμηλού κόστους εταιρείες λένε «όχι» στο Starlink του Μασκ
World

Starlink vs Ryanair: Το πραγματικό κόστος του Wi-Fi στα 30.000 πόδια

Η κόντρα Μασκ – Ο'Λίρι για το Starlink ξανανοίγει τη συζήτηση: είναι το γρήγορο Wi-Fi στα αεροπλάνα ανάγκη ή ακριβό «δώρο»;

Σπάνιες γαίες: Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Καναδά για «εξόρυξη» μέσω… ανακύκλωσης
World

Νέες επενδύσεις σε Καναδά και ΗΠΑ για ...ανακύκλωση σπάνιων γαιών

Καναδική εταιρεία ανακύκλωσης με δραστηριότητα στις σπάνιες γαίες έλαβε χρηματοδότηση 75 εκατ. δολ. - Επενδύσεις και στις ΗΠΑ

Latest News
Καφές: Η Βραζιλία ζητά διευκρινίσεις για τον δασμό 50% των ΗΠΑ στον στιγμιαίο καφέ
World

«Μυστήριο» με τον υψηλό δασμό μόνο στον στιγμιαίο καφέ της Βραζιλίας

Οι εξαγωγές καφέ από τη Βραζιλία έφτασαν το ρεκόρ των 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Ben & Jerry’s: Μόνη και έρημη η εταιρεία – Οι κατηγορίες της Magnum
World

Μόνη και έρημη η Ben & Jerry's - Οι κατηγορίες της Magnum

Η Magnum κατηγορεί την πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Ben & Jerry's για «σοβαρή παράβαση καθήκοντος»

Μισθοί: Με δεύτερη δουλειά προσπαθούν να τονώσουν το εισόδημα οι Έλληνες 
Economy

Όταν ο μισθός δεν αρκεί, η δεύτερη δουλειά είναι... μονόδρομος 

Ένας στους δύο Έλληνες ψάχνει δεύτερη δουλειά - Οι μισθοί δεν αρκούν για να βγούν οι υποχρεώσεις του μήνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ινδία: Οι προτεραιότητες για τη προεδρία των BRICS
World

Τα σχέδια της ινδικής προεδρίας των BRICS για τα ψηφιακά νομίσματα

Αποδολαριοποίηση και ψηφιακά νομίσματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής των BRICS που θα φιλοξενήσει η Ινδία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ασήμι: Νέο ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 100 δολάρια
Commodities

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το ασήμι

Το ασήμι καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό καθώς ο χρυσός πλησιάζει τα 5.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι

Τζούλη Καλημέρη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Χωρίς ρυθμό, με μικτά πρόσημα, οι ευρωαγορές

Οι επενδυτές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια επεξεργάζονται τα όσα έχουν συμβεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ενοίκια: Ο χάρτης των τιμών και οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Πού «χτυπάνε κόκκινο» τα ενοίκια - Οι περιοχές [πίνακες]

Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές στα ακίνητα - Η πρόταση της διαΝΕΟσις

Ίλον Μασκ: 3 ερωτήματα για τους επενδυτές από την εμφάνισή του στο Νταβός
Τεχνολογία

Το σόου Μασκ στο Νταβός προκάλεσε 3 ερωτήματα

Η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους, υποσχέθηκε ο Ίλον Μασκ

Procter & Gamble: Πιέσεις στις πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντοχές στα κέρδη και ώθηση από την ομορφιά
Business

Κατανάλωση με φρένο, καλλυντικά με γκάζι: To στοίχημα της P&G

Η Procter & Gamble βλέπει τις πωλήσεις της στις ΗΠΑ να επιβραδύνονται, αλλά διατηρεί την κερδοφορία της χάρη στα premium προϊόντα και τη διεθνή ζήτηση

ΕΚΠΑ: Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποτροφίες και βραβεία φοιτητών 1,2 εκατ. ευρώ το 2025 από το ΕΚΠΑ

Οι υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΕΚΠΑ σε φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες

ΜΕΤΚΑ: Αναλαμβάνει την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Business

Στη ΜΕΤΚΑ η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανώδυνη» η διόρθωση του ΧΑ- Έκτη εβδομάδα ανόδου

Έξι εβδομάδες ανόδου συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης με κέρδη που έφθασαν έως και το 7,5% από την αρχή του έτους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
CSG: Αλμα 30% στη μετοχή μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες άμυνας στον κόσμο
World

Η «άγνωστη» εταιρεία άμυνας που έσπασε ρεκόρ στο Euronext

Η τσέχικη εταιρεία CSG κατασκευάζει οπλισμένα οχήματα, πυρομαχικά και προηγμένα αμυντικά συστήματα

Βενεζουέλα: Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιό της δημιουργεί πρόβλημα με το χρέος στην Κίνα
World

Ο έλεγχος των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας πιέζει το χρέος στην Κίνα

Η συνεργασία της Κίνας στις παγκόσμιες συμφωνίες χρέους κινδυνεύει, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα αναδιάρθρωσης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Ηλεκτρισμός

Νέο βραχυκύκλωμα στον GSI από τη Λευκωσία

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η καλύτερη εβδομάδα από το 2020 – Στον αντίποδα το δολάριο [γράφημα]
Markets

Χρυσός vs δολάριο - Διαμετρικά αντίθετες τροχιές [γράφημα]

«Φίλησε» τα 5.000 δολάρια ο χρυσός - Γιατί δεν ανακάμπτει το δολάριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο