General Mills: Μειώνει τις προβλέψεις λόγω της πίεσης των καταναλωτών

Η General Mills, ο αμερικανικός κολοσσός πίσω από τα Cheerios και τα προϊόντα Pillsbury, ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις πωλήσεων και κερδών για τη φετινή χρήση. Ο λόγος; Οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα σνακ και δείχνουν αυξημένη προτίμηση σε προσφορές και εκπτώσεις, αναφέρει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Jeff Harmening, η οικονομική πίεση, η μείωση των επιδοτήσεων SNAP και η γεωπολιτική αβεβαιότητα «έχουν δημιουργήσει έντονο στρες στους καταναλωτές, ιδιαίτερα στις μεσαίες και χαμηλές εισοδηματικές ομάδες».

Οι καταναλωτές αναζητούν αξία, η General Mills αντιδρά

Οι νέες τάσεις αγοράς δείχνουν ότι οι πελάτες εστιάζουν περισσότερο στην αξία και λιγότερο στην πολυτέλεια. Οι αλλαγές στο κόστος ζωής και στις τιμές στέγασης έχουν μετασχηματίσει τις καταναλωτικές συνήθειες. Σύμφωνα με τον Harmening, «η αξία είναι πλέον κεντρική προσδοκία και ήρθε για να μείνει».

Η εταιρεία παρατηρεί επίσης ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο σε προϊόντα σε προσφορά, κάτι που οδηγεί σε πιο ακριβό μείγμα πωλήσεων, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα ανά μονάδα.

Οι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις επηρεάζουν κυρίως τα δημητριακά, τα σνακ και την τροφή για κατοικίδια. Η General Mills εκτιμά τώρα ότι οι οργανικές καθαρές πωλήσεις θα μειωθούν κατά 1,5% έως 2% για το έτος, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για μείωση 1% ή μικρή αύξηση 1%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να μειωθούν κατά 16%-20% σε σταθερό νόμισμα, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για πτώση 10%-15%.

Η αντίδραση της αγοράς και η στρατηγική της εταιρείας

Η είδηση επηρέασε άμεσα την αγορά μετοχών: η τιμή της μετοχής της General Mills υποχώρησε κατά 3,4% στα 46,70 δολάρια σε προ-αγορά.

Η εταιρεία ωστόσο επενδύει σε καινοτομία προϊόντων, ειδικά σε προτάσεις υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, αναμένοντας αύξηση 25% στις πωλήσεις από νέα προϊόντα το 2026. Ο Harmening σημείωσε ότι τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας πιθανόν να αλλάξουν μόνιμα τις καταναλωτικές συνήθειες, προωθώντας μικρότερες μερίδες και πιο θρεπτικά προϊόντα.

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας πιθανόν να αλλάξουν μόνιμα τις καταναλωτικές συνήθειες

Επιπλέον, η General Mills μείωσε τις τιμές στα δύο τρίτα του χαρτοφυλακίου της στη Βόρεια Αμερική, κάτι που ήδη αυξάνει τον όγκο πωλήσεων. «Το 90% των προϊόντων εμφανίζει ελαστικότητα τιμής σύμφωνα ή πάνω από τις προσδοκίες», δήλωσε η Dana McNabb, πρόεδρος του τμήματος λιανικής στη Βόρεια Αμερική.

Η οικονομική πίεση των καταναλωτών αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς τροφίμων και σνακ. Η General Mills προσαρμόζει τη στρατηγική της για να παραμείνει ανταγωνιστική, ενώ οι μελλοντικές τάσεις δείχνουν ότι οι αγοραστικές συνήθειες πιθανόν να παραμείνουν πιο προσεκτικές και προσανατολισμένες στην ποιότητα και την αξία.