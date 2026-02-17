General Mills: Μειώνει τις προβλέψεις λόγω της πίεσης των καταναλωτών

Οι καταναλωτές αναγκάζουν τη General Mills να μειώσει τις εκτιμήσεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη

World 17.02.2026, 17:18
General Mills: Μειώνει τις προβλέψεις λόγω της πίεσης των καταναλωτών
Newsroom

Η General Mills, ο αμερικανικός κολοσσός πίσω από τα Cheerios και τα προϊόντα Pillsbury, ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις πωλήσεων και κερδών για τη φετινή χρήση. Ο λόγος; Οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερα σνακ και δείχνουν αυξημένη προτίμηση σε προσφορές και εκπτώσεις, αναφέρει η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Jeff Harmening, η οικονομική πίεση, η μείωση των επιδοτήσεων SNAP και η γεωπολιτική αβεβαιότητα «έχουν δημιουργήσει έντονο στρες στους καταναλωτές, ιδιαίτερα στις μεσαίες και χαμηλές εισοδηματικές ομάδες».

Οι καταναλωτές  αναζητούν αξία, η General Mills αντιδρά

Οι νέες τάσεις αγοράς δείχνουν ότι οι πελάτες εστιάζουν περισσότερο στην αξία και λιγότερο στην πολυτέλεια. Οι αλλαγές στο κόστος ζωής και στις τιμές στέγασης έχουν μετασχηματίσει τις καταναλωτικές συνήθειες. Σύμφωνα με τον Harmening, «η αξία είναι πλέον κεντρική προσδοκία και ήρθε για να μείνει».

Η εταιρεία παρατηρεί επίσης ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο σε προϊόντα σε προσφορά, κάτι που οδηγεί σε πιο ακριβό μείγμα πωλήσεων, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα ανά μονάδα.

Οι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις επηρεάζουν κυρίως τα δημητριακά, τα σνακ και την τροφή για κατοικίδια. Η General Mills εκτιμά τώρα ότι οι οργανικές καθαρές πωλήσεις θα μειωθούν κατά 1,5% έως 2% για το έτος, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για μείωση 1% ή μικρή αύξηση 1%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να μειωθούν κατά 16%-20% σε σταθερό νόμισμα, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για πτώση 10%-15%.

Η αντίδραση της αγοράς και η στρατηγική της εταιρείας

Η είδηση επηρέασε άμεσα την αγορά μετοχών: η τιμή της μετοχής της General Mills υποχώρησε κατά 3,4% στα 46,70 δολάρια σε προ-αγορά.

Η εταιρεία ωστόσο επενδύει σε καινοτομία προϊόντων, ειδικά σε προτάσεις υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, αναμένοντας αύξηση 25% στις πωλήσεις από νέα προϊόντα το 2026. Ο Harmening σημείωσε ότι τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας πιθανόν να αλλάξουν μόνιμα τις καταναλωτικές συνήθειες, προωθώντας μικρότερες μερίδες και πιο θρεπτικά προϊόντα.

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας πιθανόν να αλλάξουν μόνιμα τις καταναλωτικές συνήθειες

Επιπλέον, η General Mills μείωσε τις τιμές στα δύο τρίτα του χαρτοφυλακίου της στη Βόρεια Αμερική, κάτι που ήδη αυξάνει τον όγκο πωλήσεων. «Το 90% των προϊόντων εμφανίζει ελαστικότητα τιμής σύμφωνα ή πάνω από τις προσδοκίες», δήλωσε η Dana McNabb, πρόεδρος του τμήματος λιανικής στη Βόρεια Αμερική.

Η οικονομική πίεση των καταναλωτών αλλάζει τα δεδομένα της αγοράς τροφίμων και σνακ. Η General Mills προσαρμόζει τη στρατηγική της για να παραμείνει ανταγωνιστική, ενώ οι μελλοντικές τάσεις δείχνουν ότι οι αγοραστικές συνήθειες πιθανόν να παραμείνουν πιο προσεκτικές και προσανατολισμένες στην ποιότητα και την αξία.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
World

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
Warner Bros: Κέρδισε η Paramount – Ξεκινά η διορία 4 ημερών της Netflix
World

Κέρδισε η Paramount την Warner Bros
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ
Microsoft: Αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
World

Η Microsoft αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
Fast Food: Η αλυσίδα κεμπάπ που ψάχνει το ατού στη Βρετανία με ρομπότ
World

Τώρα και με ρομπότ για κεμπάπ στη Βρετανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου
Φυσικό αέριο

Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομo

Στο τραπέζι πρόταση των ΗΠΑ να συνυπολογίζονται οι υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου στην ευρύτερη εμπορική συμφωνία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ ύψους 750 δισ. δολαρίων

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από World
ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία
World

ΔΝΤ: Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Microsoft: Αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο
World

Η Microsoft αναζητά νέα κεντρικά γραφεία στο Λονδίνο

Η Microsoft  εξετάζει τοποθεσίες από το Paddington μέχρι το Canary Wharf εν μέσω έλλειψης γραφειακών χώρων υψηλής ποιότητας στο Λονδίνο

Fast Food: Η αλυσίδα κεμπάπ που ψάχνει το ατού στη Βρετανία με ρομπότ
World

Τώρα και με ρομπότ για κεμπάπ στη Βρετανία

H αλυσίδα fast food German Doner Kebab στοχεύει να ανοίξει 25 νέα καταστήματα φέτος με οθόνες αυτοεξυπηρέτησης και υγιεινές επιλογές που απευθύνονται στη Gen Ζ

ΗΠΑ: Χάνουν ταλέντα λόγω των περιορισμών Τραμπ
World

Οι περιορισμοί Τραμπ στοιχίζουν στις εταιρείες που χάνουν ταλέντα

Οι πολυεθνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους περιορισμούς στη μετανάστευση

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Washington Post: Οι ζημίες ξεπέρασαν τα 100 εκ. δολ. το 2025
World

Οι ζημίες της Washington Post ξεπέρασαν τα 100 εκ. δολ. το 2025

Η Washington Post μείωσε πρόσφατα το προσωπικό της κατά 30%, καθώς επιδιώκει να αναπροσανατολίσει τους στόχους της

Latest News
ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική εταιρεία – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ.

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε πώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση του ερχόμενου Απριλίου, η διανομή επιπλέον 300 εκατ.

Αγης Μάρκου
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών
Business

Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για την Capital Tankers Corpήταν πρωτοφανής - Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της αρχικής προσφοράς

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups
English Edition

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups

A 50 percent reduction in presumptive income will apply to specific professional categories meeting social and geographic criteria.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αποτιμήσει τον καταιγισμό των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος
Πολιτική

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μητσοτάκης: Σιγή ιχθύος στη Βουλή για τις υποκλοπές και την καταδικαστική απόφαση
Πολιτική

Σιγή ιχθύος από τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σχολίασε τίποτα για τις εξελίξεις σε σχέση με τις υποκλοπές παρά την αιχμηρή τοποθέτηση Ανδρουλάκη

Premia Properties: Στα 45,5 εκατ. τα κέρδη το 2025
Business

Στα 45,5 εκατ. τα κέρδη της Premia το 2025

H Premia Properties ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και τις προοπτικές για το 2026

Capital Tankers Corp.: Ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο από ναυτιλιακή εταιρεία
Ναυτιλία

Capital Tankers: Ιστορικό ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων στο Χρηματιστήριο του Όσλο

Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της δημόσιας προσφοράς πέτυχε η Capital Tankers Corp. - Συγκεντρώθηκαν κεφάλαια 2,3 δισ. δολ.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικά, στη σκιά των μάκρο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά των μάκρο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα εταιρικά αποτελέσματα

Κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙΙ: Νέα τρίμηνη παράταση έως τις 30 Ιουνίου
Ηλεκτροκίνηση

Νέα παράταση για το «Κινούμαι ηλεκτρικά» - Οι δικαιούχοι

Με υπουργική απόφαση παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και αυξάνεται ο προϋπολογισμός για το Κινούμαι ηλεκτρικά ΙΙΙ

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ – Το μήνυμα Μυλωνά
Τράπεζες

Κέρδη 1,3 δισ. ευρώ από την Εθνική - Το μήνυμα Μυλωνά

Πρόταση για επιπλέον διανομή 300 εκατ. ευρώ - Tο επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,16% - Ο Kospi υποχώρησε κατά 1%

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα του 2025
Τράπεζες

Πώς είδε η Jefferies τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών 

Η Jefferies αναλύει τις επιδόσεις των Alpha, Eurobank και Πειραιώς - Τι λέει για έσοδα και κερδοφορία 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΟΚΕ: Στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία
AGRO

Στρατηγική για την ανανέωση των γενεών στη γεωργία

Χωρίς επαρκώς χρηματοδοτούμενα μέτρα, η ευρωπαϊκή γεωργία κινδυνεύει να στερηθεί το ανθρώπινο δυναμικό, τονίζει η ΕΟΚΕ

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
Πολιτική

Μετωπική Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για ακρίβεια και υποκλοπές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο