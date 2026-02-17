Mακρόν: Στο Δελχί με Rafale στις βαλίτσες

Η πώληση άνω των 100 Rafale αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα είναι η μεγαλύτερη για την Ινδία και την Dassault Aviation

Mακρόν: Στο Δελχί με Rafale στις βαλίτσες
Στην Ινδία έφτασε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με τις δύο χώρες να πλησιάζουν σε μια συμφωνία για μαχητικά αεροσκάφη αξίας 35 δισεκατομμυρίων.

Η αγορά 114 μαχητικών αεροσκαφών Rafale αξίας 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα είναι η μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία για την Ινδία. Ωστόσο, διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής για λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, θα μπορούσαν να εμποδίσουν την υπογραφή της συμφωνίας κατά την επίσκεψη Μακρόν, δήλωσαν στους Financial Times αξιωματούχοι στο Νέο Δελχί.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έφτασε στη Βομβάη νωρίς την Τρίτη, θα συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και θα παραστεί σε μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Νέο Δελχί.

Ο Μόντι δήλωσε ότι προσβλέπει στην προώθηση των διμερών δεσμών.

Η συμφωνία θα είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη παραγγελία εξαγωγής για τη γαλλική κατασκευάστρια αεροσκαφών Dassault Aviation, σχεδόν ίση με τον αριθμό των Rafale που υπηρετούν στις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε την αγορά του Rafale. Απαιτούνταν επίσης έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο της Ινδίας, το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή αλλά δεν έκανε ανακοίνωση σχετικά με τη συμφωνία.

Μια ανακοίνωση θα μπορούσε να καθυστερήσει καθώς οι πλευρές διαπραγματεύονται την τιμή, σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους. Αξιωματούχοι του Ελιζέ δήλωσαν στους FT ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως.

Η Ινδία, η Γαλλία και ο Τραμπ

Η συμφωνία έρχεται καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να αναζωογονήσει τις βιομηχανίες όπλων της και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σπέρνει αμφιβολίες για τη δύναμη της διατλαντικής συμμαχίας ασφαλείας.

Η Ινδία, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας όπλων στον κόσμο, επιδιώκει απεγνωσμένα να αναβαθμίσει και να επεκτείνει τον στόλο των μαχητικών αεροσκαφών της. Η αεροπορία της διαθέτει επί του παρόντος λιγότερες από 30 μοίρες μαχητικών, πολύ κάτω από τον μακροχρόνιο στόχο των 42. Το Πακιστάν ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε με επιτυχία αεροσκάφη κινεζικής κατασκευής για να καταρρίψει πέντε ινδικά μαχητικά, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός Rafale, κατά τη διάρκεια μιας πενθήμερης σύγκρουσης πέρυσι.

Η συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει την Dassault, η οποία ήδη προμηθεύει την αεροπορία και το ναυτικό της Ινδίας, συναρμολογώντας ένα μεγάλο μέρος των αεροσκαφών και των εξαρτημάτων τους στην Ινδία.

Ο κατασκευαστής κινητήρων Safran άνοιξε επίσης την πόρτα στην κατασκευή κινητήρων Rafale στην Ινδία για πρώτη φορά στο πλαίσιο των συνομιλιών.

Ο Μακρόν συνοδεύεται στο τέταρτο ταξίδι του στην Ινδία από δεκάδες στελέχη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του συνιδρυτή της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Mistral, και του επικεφαλής του ομίλου πυρηνικής ενέργειας EDF. Το διμερές εμπόριο ανέρχεται σε περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ανέφερε το Elysée.

Η Γαλλία και η Ινδία έχουν επιδιώξει εμβάθυνση δεσμών τα τελευταία χρόνια, ευθυγραμμισμένες στην επιδίωξή τους για «στρατηγική αυτονομία», δήλωσαν αξιωματούχοι του Elysée. Αναλυτές επεσήμαναν επίσης ότι η ανατροπή της παγκόσμιας διπλωματικής τάξης από τον Τραμπ παρέχει ώθηση στις χώρες να αναζητήσουν εναλλακτικούς συμμάχους.

Το Elysée δήλωσε ότι οι δύο χώρες επιθυμούν να «προωθήσουν την πολυμέρεια σε μια εποχή που η πολυμέρεια αμφισβητείται ιδιαίτερα», αν και πρόσθεσε ότι οι σχέσεις με την Ινδία δεν πρέπει να εξετάζονται «μέσα από ένα αμερικανικό πρίσμα».

Η γραφειοκρατία της Ινδίας σε ρυθμούς χελώνας

Η συμφωνία για αγορά των αεριωθούμενων αεροσκαφών είχε γραφτεί εδώ και 15 χρόνια, όταν προηγούμενη κυβέρνηση, επέλεξε το γαλλικό αεροσκάφος αντί του πανευρωπαϊκού Eurofighter Typhoon το 2012. Αλλά καθυστέρησε λόγω πολιτικής αναποφασιστικότητας και γραφειοκρατίας.

Τα Rafale θα «αποτελέσουν τον πυρήνα του μαχητικού δυναμικού της Ινδίας στις δεκαετίες του 2030 και του 2040, μέχρι να είναι διαθέσιμα μαχητικά πέμπτης γενιάς σε επαρκή αριθμό», δήλωσε στους FT ο Ντινακάρ Πέρι, ειδικός ασφαλείας στο Carnegie India.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα «εδραιώσει την ισχύ της Γαλλίας» ως προπύργιο του αεροδιαστημικού οικοσυστήματος της Ινδίας… με μαχητικά αεροσκάφη, μεταγωγικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και κινητήρες».

Η Ινδία αγόρασε προηγουμένως 36 Rafale για την αεροπορία της το 2016 και 26 για το ναυτικό της το 2024.

Για την Dassault, η κατασκευή των αεροσκαφών στην Ινδία θα αποτελέσει απόκλιση από το μοντέλο “Made in France”. Αλλά η μεταφορά μέρους της παραγωγής θα βοηθήσει στην άμβλυνση των περιορισμών δυναμικότητας στην εγχώρια αγορά. Έχει επίσης εργαστεί σε κοινές γραμμές παραγωγής στην Ινδία για τα επιχειρηματικά αεροσκάφη Falcon.

Το μέγεθος της συμφωνίας θα δώσει ώθηση στις δυτικές προσπάθειες για την εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με την Ινδία και θα απογαλακτίσει το Νέο Δελχί από την δεκαετιών εξάρτησή του από τη Ρωσία, τον παραδοσιακό προμηθευτή όπλων της.

Ωστόσο, το Νέο Δελχί παραμένει συνδεδεμένο με τη Μόσχα για τη διατήρηση του στόλου των μαχητικών Sukhoi, καθώς και των αρμάτων μάχης, ενός αεροπλανοφόρου και των συστημάτων αεράμυνας S-400, μεταξύ άλλων πλατφορμών.

Ο Πραβίν Ντόνθι, ανώτερος αναλυτής στην Crisis Group, δήλωσε ότι η Ινδία επιδιώκει να «αξιοποιήσει» τη θέση της ως μεγάλου εισαγωγέα όπλων για να «ενισχύσει τη στρατηγική της για πολλαπλές συμμαχίες».

Ωστόσο, η Ρωσία είναι «ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής αυτονομίας της Ινδίας», πρόσθεσε. «Θα είναι δύσκολο για το Νέο Δελχί να μειώσει περαιτέρω την εξάρτησή του από τον ρωσικό εξοπλισμό».

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,
Business

Μεγαλώνει η HELLENiQ ENERGY και καρφώνει... πάνω από το 1 δισ. τα EBITDA

Η HELLENiQ ENERGY για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διαμορφώνει EBITDA άνω του 1 δισ. - Πώς ο Όμιλος διευρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Χρήστος Κολώνας
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών
Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ

Τις ευκαιρίες για την άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, παρουσίασαν στελέχη των εισηγμένων και της κεφαλαιαγοράς - Το story της Alter Ego Media στην εκδήλωση της ΕΝΕΙΣΕΤ

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
