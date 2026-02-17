Τραμπ: Νέα προειδοποίηση σε Ιράν για «συνέπειες»

Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

World 17.02.2026, 06:45
Τραμπ: Νέα προειδοποίηση σε Ιράν για «συνέπειες»
Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπσ στην Τεχεράνη τη Δευτέρα για «συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Προειδοποιεί το Κίεβο να διαπραγματευτεί «γρήγορα» πριν από τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας στη Γενεύη

Σε σχέση με την Ουκρανία, ο αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι το Κίεβο καλά θα έκανε να διαπραγματευτεί και να κλείσει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος «γρήγορα», καθώς ρώσοι, ουκρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να αρχίσουν σήμερα νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη. «Η Ουκρανία καλά θα έκανε να προσέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών και γρήγορα», είπε χθες Δευτέρα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον ο μεγιστάνας.

 Θα αποφασίσει «σύντομα» για νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν

Ακόμη, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ,  ότι θα αποφασίσει πολύ σύντομα όσον αφορά ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν, κάτι που προκαλεί οργή στο Πεκίνο και εξώθησε πρόσφατα τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να του απευθύνει προειδοποίηση.

«Του μίλησα. Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να επισκεφτεί επίσημα την Κίνα τον Απρίλιο, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος καθώς επέστρεφε στην πρωτεύουσα.

Παρά το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει επίσημα την Ταϊβάν, η Ουάσιγκτον είναι ο κυριότερος υποστηρικτής της σε διεθνές διπλωματικό επίπεδο και επίσης μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της νήσου, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Στα μέσα Δεκεμβρίου, η Ταϊπέι ανακοίνωνε αγορές αμερικανικών όπλων αθροιστικής αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξοργίζοντας το Πεκίνο, που αντέδρασε προχωρώντας σε μεγάλη ανάπτυξη στοιχείων των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων γύρω από τη νήσο.

Η πώληση, που αφορά κυρίως πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, είναι η μεγαλύτερη βάσει αξίας από το 2001, όταν ο Τζορτζ Ουόκερ Μπους είχε εγκρίνει παραδόσεις αμερικανικών όπλων αξίας 18 δισεκ. δολαρίων στην Ταϊβάν.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους στην αρχή αυτού του μήνα, ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον αμερικανό ομόλογό του ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «δείξουν σύνεση» στις πωλήσεις όπλων που κάνουν στην Ταϊβάν.

Η νέα έκδοση της «στρατηγικής για την εθνική άμυνα» των ΗΠΑ, για το 2026, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον έχει σκοπό την «αποτροπή της Κίνας στην περιφέρεια Ινδο-Ειρηνικού διά της ισχύος» πάντως όχι με «αναμέτρηση», χωρίς να αναφέρεται ωστόσο ρητώς στην Ταϊβάν, αντίθετα με προηγούμενα τέτοια κείμενα.

Η Ουάσιγκτον πιέζει την Ταϊπέι να επενδύσει περισσότερα για να εγγυηθεί την ασφάλειά της. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε εισηγήθηκε επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα οκτώ χρόνια, κάτι που μένει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Μεταξύ άλλων, τα κεφάλαια αυτά θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση του σχεδιαζόμενου «T-Dome», ολοκληρωμένου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, με έμπνευση τον «Σιδερένιο Θόλο» του Ισραήλ και τον αναγγελθέντα από τον πρόεδρο Τραμπ μελλοντικό «Χρυσό Θόλο» των ΗΠΑ.

Η Ταϊβάν και η Κίνα παραμένουν πολιτικά χωρισμένες μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Κίνα, το 1949. Το Πεκίνο θεωρεί πάντα τη νήσο κινεζικό έδαφος και λέει πως επιθυμεί την «επανένωση» με ειρηνικά μέσα, χωρίς όμως να έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση στρατιωτικής βίας για να ανακτήσει τον έλεγχό της.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει εντείνει τη στρατιωτική και διπλωματική πίεση στη νήσο. Σχεδόν καθημερινά, πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη κινούνται γύρω από την Ταϊβάν.

«Αν η Ταϊβάν προσαρτηθεί από την Κίνα, οι επεκτατικές φιλοδοξίες της Κίνας δεν θα σταματήσουν εκεί», υποστήριξε ο κ. Λάι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο την περασμένη εβδομάδα.

«Οι επόμενες χώρες που θα απειληθούν θα είναι η Ιαπωνία, η Φιλιππίνες και άλλες στην περιφέρεια Ινδοειρηνικού, κι οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές ως την αμερικανική και την ευρωπαϊκή ήπειρο», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο καταδίκασε την περασμένη Πέμπτη τις δηλώσεις του κ. Λάι, «δημιουργού κρίσεων και υποκινητή πολέμων».

Έβρος: Καταστροφικό το πέρασμα της κακοκαιρίας – Χιλιάδες στρέμματα κάτω από το νερό
AGRO

Χιλιάδες στρέμματα κάτω από το νερό στον Έβρο - Αγρότες σε απόγνωση

Ο Έβρος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τα τελευταία χρόνια - Τι αναφέρουν στον ΟΤ αγρότες της περιοχής

Ανθή Γεωργίου
Volkswagen: Στην κούρσα των ρομποταξί για να ανταγωνιστεί Waymo και Tesla
World

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου
Φυσικό αέριο

Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων στον Κάθετο Διάδρομo

Στο τραπέζι πρόταση των ΗΠΑ να συνυπολογίζονται οι υποδομές του Κάθετου Διαδρόμου στην ευρύτερη εμπορική συμφωνία προμήθειας ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ ύψους 750 δισ. δολαρίων

Μάχη Τράτσα
Armani: Στα αζήτητα ο ιταλικός οίκος – Πόσο κοντά είναι σε πώληση μετοχών;
World

Στα αζήτητα η Armani - Πόσο κοντά είναι σε πώληση μετοχών;

Μισό χρόνο μετά τον θάνατο του Giorgio Armani, οι πιθανοί επενδυτές συνεχίζουν να κάνουν κύκλους χωρίς όμως συγκεκριμένη προσφορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επαγγελματικά Ταμεία: Στόχος η «δεύτερη σύνταξη σε όλους»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

«Δεύτερη σύνταξη σε όλους» μέσω επαγγελματικών ταμείων

Τα επαγγελματικά ταμεία στο επίκεντρο της επόμενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης - Τα κίνητρα, η φορολογία και οι αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Ακίνητα: Σε ποια εξοχικά στρέφονται οι επενδυτές [ πίνακας]
Ακίνητα

Σε ποια ακίνητα γυρνούν την πλάτη οι επενδυτές [ πίνακας]

Πού υποχωρεί η ζήτηση για αγορά - Τι δείχνει έρευνα της Elxis - At Home in Greece για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και νόμος Κατσέλη: Οι ρυθμίσεις, οι προθεσμίες και η απόφαση του Άρειου Πάγου
Economy

Οι δύο πληγές των δανείων που άφησαν τα μνημόνια

Η λύση για δάνεια σε ελβετικό φράγκο και νόμο Κατσέλη – Πώς αλλάζουν οι δόσεις μετά την απόφαση του Άρειου Πάγου

Αθανασία Ακρίβου
Ακρίβεια: Αδειάζει το πορτοφόλι αλλά δεν γεμίζει το καλάθι
Economy

Το καλάθι ακριβαίνει πιο γρήγορα από τους μισθούς [γραφήματα]

Με πληθωρισμό τροφίμων 4,5% έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη, τα ελληνικά νοικοκυριά χάνουν έως 324 ευρώ τον χρόνο - Γιατί η ακρίβεια επιμένει

Αλέξανδρος Κλώσσας
