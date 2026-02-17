Χειμερινοί προορισμοί: Πληρότητες έως 100% το τριήμερο – Προσδοκίες για ανάκαμψη το Πάσχα

Οι χειμερινοί προορισμοί συγκεντρώνουν υψηλή ζήτησε ενόψει ενόψει της Αποκριάς - Το στοίχημα

Τουρισμός 17.02.2026, 07:00
Χειμερινοί προορισμοί: Πληρότητες έως 100% το τριήμερο – Προσδοκίες για ανάκαμψη το Πάσχα
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Με αισιόδοξα μηνύματα κινείται η αγορά του χειμερινού τουρισμού ενόψει του τριημέρου της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας, με τους επιχειρηματίες των ορεινών και ηπειρωτικών προορισμών να προσδοκούν σε μία κρίσιμη οικονομική «ένεση» ρευστότητας μετά από μια απαιτητική περίοδο.

Οι κρατήσεις για το τριήμερο κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με πληρότητες σε δημοφιλείς προορισμούς να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 90%.

Το τριήμερο έρχεται να καλύψει μέρος των απωλειών που καταγράφηκαν μετά την εορταστική περίοδο, όταν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, επηρέασαν αρνητικά ορισμένους προορισμούς κυρίως μετά την Πρωτοχρονιά και τις ημέρες των Θεοφανείων.

Υψηλές πληρότητες, χαμηλότερη δαπάνη

Οι κρατήσεις για το τριήμερο κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με πληρότητες σε δημοφιλείς προορισμούς να αγγίζουν ή και να ξεπερνούν το 90%. Ωστόσο, η εικόνα των εσόδων παραμένει πιο σύνθετη, καθώς η μέση τουριστική δαπάνη εμφανίζεται μειωμένη.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, οι επισκέπτες συνεχίζουν να ταξιδεύουν, αλλά περιορίζουν σημαντικά την κατανάλωση σε εστίαση και δραστηριότητες, επιλέγοντας πιο συγκρατημένα πακέτα διαμονής και μικρότερης διάρκειας παραμονή.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Άγγελος Καλλίας, σημειώνει ότι «το βασικό πρόβλημα δεν είναι πλέον οι πληρότητες για τα εορταστικά τριήμερα και τα Σαββατοκύριακα αλλά η κατανάλωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αυξημένο κόστος ζωής έχει αλλάξει τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, με αποτέλεσμα η πραγματική απόδοση των επιχειρήσεων να υπολείπεται των προσδοκιών, παρά την αυξημένη κινητικότητα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Άγγελος Καλλίας

«Ο κόσμος ταξιδεύει, αλλά δεν ξοδεύει. Το αυξημένο κόστος ζωής έχει επηρεάσει έντονα τη συμπεριφορά των επισκεπτών», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ακόμη και οργανωμένες επισκέψεις ακυρώνονται ή περιορίζουν τις εξόδους. Όπως λέει ο κ. Καλλίας, «ένα γεύμα για μια οικογένεια μπορεί να φτάσει το ένα δέκατο ενός μισθού, με αποτέλεσμα πολλοί να αποφεύγουν την κατανάλωση».

Ανάκαμψη μέσω των αποκριάτικων προορισμών

Σε κάθε περίπτωση ισχυρή ζήτηση καταγράφεται για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σε όλους στους παραδοσιακούς καρναβαλικούς προορισμούς, με την Πάτρα, την Ξάνθη, τη Νάουσα, την Κοζάνη και το Ρέθυμνο να κινούνται σε επίπεδα σχεδόν πλήρους πληρότητας. Η αποκριάτικη περίοδος λειτουργεί ως βασικός μοχλός τόνωσης της αγοράς, καθώς συνδυάζει πολιτιστικά δρώμενα με σύντομα ταξίδια χαμηλότερου κόστους.

Παράλληλα, ενισχυτικά λειτουργούν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες που δεν μετακινήθηκαν τα Χριστούγεννα μεταφέρουν τώρα τις εξορμήσεις τους.

Ορεινοί προορισμοί: Εξάρτηση από τον καιρό

Στα ορεινά θέρετρα, η εικόνα διαφοροποιείται ανάλογα με τη χιονόπτωση. Η Αράχωβα, το Καρπενήσι, το Μέτσοβο, τα Ζαγοροχώρια και το Πήλιο εμφανίζουν υψηλές πληρότητες, κυρίως λόγω της εγγύτητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στα Καλάβρυτα, ωστόσο, η φετινή σεζόν κινήθηκε χαμηλότερα από πέρυσι. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, επισημαίνει ότι η περιορισμένη χιονόπτωση οδήγησε σε λιγότερες ημέρες λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου, επηρεάζοντας άμεσα τα έσοδα. Η κίνηση παραμένει ικανοποιητική τα Σαββατοκύριακα, όμως οι καθημερινές εμφανίζουν σημαντική κάμψη.

Θετική εικόνα στην Ευρυτανία

Αντίθετα, από την Ευρυτανία η εικόνα είναι πιο αισιόδοξη. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του νομού, Σοφία Φλέγγα, οι πληρότητες σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν το 100%, με σημαντική συμβολή των αποκριάτικων εκδηλώσεων και της καλής λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου. Η παρουσία οργανωμένων γκρουπ και ταξιδιωτικών γραφείων ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας, Σοφία Φλέγγα

Δομικό ζήτημα ανταγωνιστικότητας

Πέρα από τη συγκυρία, οι επιχειρηματίες θέτουν και ένα στρατηγικό ζήτημα για το μέλλον του ελληνικού χειμερινού τουρισμού. Όπως τονίζει ο κ. Καλλίας ως εκπρόσωπος και των μονάδων χειμερινού τουρισμού, η χώρα καλείται να απαντήσει στο ερώτημα, αν μπορεί ο χειμερινός τουρισμός να προσελκύει περισσότερους τουρίστες από το εξωτερικό είτε από τις γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία. Κ.λ.π) είτε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Το στρατηγικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσει μία πολιτική χειμερινού τουρισμού γιατί ένας Ευρωπαίος ταξιδιώτης να επιλέξει την Ελλάδα τον χειμώνα, όταν ανταγωνιστικοί προορισμοί προσφέρουν «περισσότερο χιόνι» σημειώνει ο κ. Καλλίας. Και προσθέτει ότι η απάντηση μπορεί να δοθεί με αναβάθμιση υποδομών διαφοροποίησης προϊόντος και δημιουργίας εμπειριών πέρα από το χιονοδρομικό τουρισμό.

Το Πάσχα ως βαρόμετρο

Πέραν του τριήμερου η ορεινή ξενοδοχειακή αγορά αρχίζει να «βλέπει» την Πασχαλινή περίοδο. Φέτος η Κυριακή του Πάσχα είναι στις 12 Απριλίου, πιο νωρίς από το 2018 όταν «έπεσε» στις 8 Απριλίου.

Όπως σημειώνει ο κ. Καλλίας αν «βοηθήσει» καιρός που σημαίνει να «μοιάζει χειμωνιάτικος αναμένεται αύξηση της ζήτησης. Από την πλευρά της η κ. Φλέγγα σημειώνει πάντως ότι ήδη καταγράφεται μία ζήτηση καθώς το Καρπενήσι είναι και πιο κοντά στην Αθήνα.

Η αγορά στρέφει πλέον το βλέμμα στην πασχαλινή περίοδο, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για τη συνολική αποτίμηση της σεζόν. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν αυξημένη ζήτηση, ωστόσο η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες και την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ταξιδιωτών.

Για πολλές επιχειρήσεις της περιφέρειας, το Πάσχα δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη περίοδο αιχμής, αλλά την τελευταία ευκαιρία εξισορρόπησης μιας χρονιάς με έντονες διακυμάνσεις.

