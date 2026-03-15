UBS: Τον Απρίλιο η απόφαση της κυβέρνησης για τις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις

Τον Απρίλιο αναμένεται να αποφασίσει η ελβετική κυβέρνηση για τις επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις της UBS Group, καθώς η κυβέρνηση ολοκληρώνει τους νέους κανονισμούς μετά την κατάρρευση της Credit Suisse.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα καθορίσει νέους κανόνες για την αποτίμηση του άυλου κεφαλαίου, ανέφερε την Κυριακή η εφημερίδα SonntagsBlick, χωρίς να αναφέρει από πού πήρε την πληροφορία. Ξεχωριστά, ένα έγγραφο του κοινοβουλίου δείχνει ότι η εκτελεστική εξουσία θα αποφασίσει επίσης για μια πρόταση για κεφαλαιακή υποστήριξη των ξένων μονάδων της τράπεζας, αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg.

Τα σχέδια της κυβέρνησης για την UBS

Τα δύο μέτρα είναι κεντρικά στην ατζέντα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης που εγκρίθηκε μετά την αποτυχία της Credit Suisse και την εξαγορά της από την UBS. Συζητούνται πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους έως και 26 δισ. δολαρίων για να καταστεί η UBS πιο ανθεκτική σε περίπτωση μελλοντικής κρίσης.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να απαιτήσει από την τράπεζα να αφαιρέσει πλήρως την αξία του λογισμικού και των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων από τα κανονιστικά της κεφάλαια, ανέφερε η SonntagsBlick. Όλοι οι υπουργοί τάσσονται υπέρ αυτής της στάσης, ανέφερε η εφημερίδα. Οι νέοι κανόνες πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου με μια περίοδο σταδιακής εφαρμογής.

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους για το θέμα.

Μέχρι τις 22 Απριλίου η απόφαση

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του κοινοβουλίου, οι νομοθέτες πρόκειται να συζητήσουν έναν νέο νόμο που θα διέπει το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να κατέχει η μητρική τράπεζα έναντι των ξένων μονάδων της στις αρχές Μαΐου. Αυτό δίνει στην κυβέρνηση προθεσμία μόνο μέχρι τις 22 Απριλίου, οπότε και θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένη συνεδρίαση, για να αποφασίσει για το νομοσχέδιο.

Ενώ το κοινοβούλιο θα καθορίσει την κεφαλαιακή υποστήριξη που απαιτείται για τις ξένες συμμετοχές, η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει τους κανόνες για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων. Η SonntagsBlick ανέφερε ότι οι υπουργοί σκοπεύουν να αποφασίσουν για τη στάση τους και στα δύο ζητήματα την ίδια ημερομηνία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg η κυβέρνηση είναι πιθανό να επιμείνει στην πλήρη υποστήριξη των ξένων μονάδων, αλλά παραμένει ανοιχτή στο να χαλαρώσει την απαίτηση για πλήρη έκπτωση του λογισμικού και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.