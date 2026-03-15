Gen Z: Ορισμένοι σχεδιάζουν ήδη την πρόωρη συνταξιοδότησή τους

Μια τάση που σχετίζεται με την αποταμίευση και τις επενδύσεις και αποκτά αρκετούς οπαδούς στη Γενιά Ζ παρουσιάζει σε μια ειδική ενότητα το πρακτορείο Reuters. Αξιοποιεί μάλιστα έναν εκπρόσωπο αυτης της γενιάς και αυτής της τασης : Τον οικονομικό αναλυτή Ράιαν Λόου , με έδρα τη Βοστώνη, ο οποίος αν και απέχει ακόμα δεκαετίες από την ηλικία συνταξιοδότησης, αυτό δεν τον έχει εμποδίσει να αποταμιεύει με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να την απολαύσει νωρίτερα.

Με μισθό 85.000 δολάρια, ο 26χρονος καταθέτει πάνω από 4.000 δολάρια το μήνα στο συνταξιοδοτικό του ταμείο — με στόχο να συνταξιοδοτηθεί κάποια στιγμή στα 40 του. «Ο χρόνος είναι τα πάντα», λέει. «Πέντε ή δέκα επιπλέον χρόνια από το να ξεκινήσεις νωρίτερα θα κάνουν τεράστια διαφορά.»

Η Gen Z και η επένδυση στα αμοιβαία

Η προσέγγιση του Λόου είναι απλή: αντί να επιδιώκει πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις, όπως μεμονωμένες μετοχές, επικεντρώνεται κυρίως σε επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη S&P 500 και σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) μέσω συνταξιοδοτικών λογαριασμών. «Μου αρέσουν αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια επειδή είναι πολύ λιγότερο ευμετάβλητα μακροπρόθεσμα», λέει. Ενώ η μέση απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς είναι περίπου 10%, ο Lowe υπολογίζει 7% για να καλύψει τον πληθωρισμό. Ο εργοδότης του του δίνει 750 δολάρια κάθε τρίμηνο, τα οποία επίσης επενδύει στους συνταξιοδοτικούς του στόχους.

Ο Λόου ζει σήμερα στο πατρικό του σπίτι για να εξοικονομήσει χρήματα από το ενοίκιο — ένας από τους πολλούς τρόπους που έχει βρει για να διαχειρίζεται συνειδητά τα χρήματά του. Δεν πίνει ούτε καπνίζει, οδηγεί ένα αυτοκίνητο 20 ετών και λέει ότι η κοινωνική του ζωή είναι περιορισμένη. Ενώ κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν τον τρόπο ζωής του ως θυσία, ο ίδιος λέει ότι η ψυχική ηρεμία που του προσφέρει για το μέλλον είναι ανεκτίμητη. «Κυριολεκτικά αγοράζω πίσω τον χρόνο μου με τις επενδύσεις», λέει.

Καθώς μεγαλώνει, ο Λόου σχεδιάζει να μειώσει τον κίνδυνο των επενδύσεών του, μεταφέροντας περισσότερα χρήματα σε ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια με ημερομηνία-στόχο, ώστε να είναι λιγότερο εκτεθειμένος σε μια πτώση της αγοράς ακριβώς πριν από τη συνταξιοδότηση.

Η ευρύτερη τάση και η Gen Z

Κατά μέσο όρο, οι αποταμιευτές της Γενιάς Ζ και των Μιλένιαλ έχουν αρχίσει να συνεισφέρουν στα συνταξιοδοτικά προγράμματα του χώρου εργασίας τους σε ηλικία 23 και 28 ετών, αντίστοιχα — σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα από τη Γενιά Χ και τους Μπουμ, σύμφωνα με μια έκθεση της Nationwide για το 2025.

Αυτή η προετοιμασία αποδίδει καρπούς: Περίπου το ήμισυ της Γενιάς Ζ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να διατηρήσει το βιοτικό του επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με την έκθεση «2025 Retirement Outlook» της Vanguard.

Η Σάι Γκόθροου, ιδρυτής και οικονομικός σύμβουλος της Infinity Financial Services, λέει ότι το κλειδί για τους νέους είναι να χτίσουν μια ισχυρή οικονομική βάση με περιουσιακά στοιχεία που αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό ξεκινά με τα βασικά: την κατανόηση των ταμειακών ροών σας, τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης, τη διατήρηση του χρέους σε χαμηλά επίπεδα και τη διαχείριση των δαπανών του τρόπου ζωής.

Οι επενδύσεις με… ρίσκο

Αν και οι νέοι επενδυτές μπορεί να προσελκύονται από επενδύσεις που υπόσχονται ταχύτερες αποδόσεις, όπως η διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προαίρεσης ή τα κρυπτονομίσματα, αυτές ενέχουν κινδύνους.

Η Γκόθροου προτείνει να διατηρούνται τα χαρτοφυλάκια απλά, χρησιμοποιώντας διαφοροποιημένες, χαμηλού κόστους, παθητικές επενδύσεις, όπως αμοιβαία κεφάλαια μεγάλου δείκτη ή ETF. «Η συνεπής επένδυση σε διαφοροποιημένα αμοιβαία κεφάλαια ευρέος δείκτη μπορεί να μην φαίνεται συναρπαστική», λέει, «αλλά με την πάροδο του χρόνου αποτελεί έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης περιουσίας».

Βασικά συμπεράσματα για την Gen Z

Το Reuters, στην ειδική ενότητα «Emotional Currency» (συναισθηματικο νομισμα) σταχυολογεί μερικές βασικές αρχές

Ξεκινήστε νωρίς να αποταμιεύετε για τη συνταξιοδότηση. Δεν χρειάζεστε μισθό έξι ψηφίων για να δημιουργήσετε πλούτο. Ξεκινώντας από νεαρή ηλικία και επενδύοντας με συνέπεια, ο Lowe έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικές αποταμιεύσεις.

Διατηρήστε τις επενδύσεις απλές. Προτιμήστε διαφοροποιημένες, χαμηλού κόστους, παθητικές επενδύσεις — όπως αμοιβαία κεφάλαια δεικτών ή ETF — αντί για πολύπλοκες επενδύσεις που απαιτούν μεγάλη φροντίδα, λέει η Gothreau.

Ισορροπήστε τους βραχυπρόθεσμους και τους μακροπρόθεσμους στόχους. Προχωρήστε και στους δύο χωρίς να θυσιάζετε τον έναν για τον άλλο, λέει η Gothreau. «Μόλις διαθέσετε χρήματα για αυτές τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες, οποιοδήποτε υπόλοιπο από τον μηνιαίο προϋπολογισμό σας μπορεί να κατευθυνθεί προς μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τη συνταξιοδότηση».