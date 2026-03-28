Καύσιμα: Ποιες χώρες «ψαλιδίζουν» τους φόρους

Την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση κινείται στη λογική της επιδότησης, η μία μετά την άλλη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν δραστικότερα μέτρα προχωρώντας σε μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα, σε μία προσπάθεια να προστατέψουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Κύπρος

Μόλις πρόσφατα η Κύπρος ανακοίνωσε «πακέτο» μέτρων για την στήριξη πολιτών και επιχειρηματικότητας το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μείωση από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 περαιτέρω του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

Επίσης, μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακοίνωσε και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά.

Η Ιταλία

Στην Ιταλία η κυβέρνηση μείωσε προσωρινά τον ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μια προσπάθεια να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τα προσωρινά μέτρα μειώνουν τον φόρο κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 0,19 ευρώ ανά κιλό στο υγραέριο. Η κυβέρνηση θα εισαγάγει επίσης μια προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για τον τομέα των φορτηγών και μια ξεχωριστή για τον αλιευτικό κλάδο.

Η Αυστρία

Η Αυστρία προχωρά σε μικρότερη μείωση του φόρου, της τάξης των 5 λεπτών ανά λίτρο, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλει περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων.

Η συνολική επίδραση των μέτρων εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση έως και 10 λεπτών ανά λίτρο, συνδυάζοντας φορολογική ελάφρυνση και ρυθμιστική παρέμβαση.

Η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία αποφάσισε να μειώσει προσωρινά τους φόρους στα καύσιμα, προκειμένου να περιορίσει τις αυξήσεις στις τιμές που προκλήθηκαν από την άνοδο του πετρελαίου λόγω της έντασης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η μείωση αυτή εφαρμόζεται τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης και οδηγεί σε μια μικρή πτώση των τιμών στην αντλία, της τάξης των μερικών λεπτών ανά λίτρο.

Η Ισπανία

Τον φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα στο 10% από 21%, μειώνει η Ισπανία, στο πλαίσιο μέτρων για την άμβλυνση του οικονομικού πλήγματος από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Μαδρίτη σχεδιάζει επίσης να αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στους υδρογονάνθρακες, κάτι που θα οδηγήσει σε άμεση μείωση της τιμής του ντίζελ και της βενζίνης μεταξύ 0,30 ευρώ και 0,40 ευρώ (0,35-0,46 δολάρια) ανά λίτρο.

Η Γερμανία

Αντίθετα στη Γερμανία με βάση τα νέα μέτρα που έλαβε, οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης θα μπορούν να αυξάνονται μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, ώστε να αποφεύγονται οι συνεχείς διακυμάνσεις. Η μείωση των τιμών, όμως, θα επιτρέπεται οποιαδήποτε στιγμή. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση απότομων αυξήσεων, οι πετρελαϊκές εταιρίες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι ανατιμήσεις είναι αντικειμενικά δικαιολογημένες.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός εξετάζει επιπλέον παρεμβάσεις, όπως μείωση του ΦΠΑ στα πρατήρια και επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών.